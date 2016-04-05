RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1059106010611062>
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 21:12

  lapay написав:
  ЛАД написав:Несколько месяцев назад за такое Вас бы на форуме затюкали и надолго забанили.
Представляю себе, какой хай поднялся бы, если бы Зеленский год назад предложил признать Л/ДНР и "русский Крым" как условие мира с РФ и прекращения АТО. "Предатель" было бы самое мягкое.

Віддати чи відвоювати? Раніше так питання не стояло, бо відвоювати означало розв'язати велику війну, а віддавати було не обов'язково. Зараз війна вже йде, тому відвоювати вже робочий варіант, якщо вистачить сил і бажання у нас і партнерів, що далеко не однозначно.
Маннергейм взагалі віддав, заради порятунку країни. Як буде в нас, насправді, невідомо, скільки ми зможемо відвоювати, чи будемо щось віддавати, в обмін на мир.

По сегодняшней ситуации согласен с Вами.
Что касается "раніше", то хтозна. Можливо, якби зробили раніше, то не було б сьогоднішньої війни.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22227
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 21:12

США работают над организацией поставок в Украину противокорабельных ракет большой дальности для снятия блокады Чёрного моря.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц США.
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7298
З нами з: 20.11.08
Подякував: 129 раз.
Подякували: 1904 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 21:14

  Ukrainian написав:
  edvardd написав:⚡️Конгрес США схвалив виділення Україні допомоги у розмірі $40 млрд, — ЗМІ
Документ надіслано на підпис Джо Байдену. Раніше законопроект був заблокований сенатором-республіканцем Рендом Полом.


Більшість членів Сенату США у четвер підтримали виділення допомоги Україні на суму майже 40 мільярдів доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Пакет допомоги схвалили 86 голосами за, 11 сенаторів були проти.

Законопроєкт буде відправлений до Білого дому для негайного підписання президентом США Джо Байденом, оскільки Вашингтон поспішає продовжити військову допомогу Україні.

Проєкт про виділення Україні цього пакету допомоги раніше своїми діями затримав сенатор Ренд Пол, республіканець від Кентукі.

Речник Пентагону Джон Кірбі раніше цього місяця сказав, що фінансування для швидкого надання зброї Україні, яке використовував Байден останнім часом, вичерпається до третього тижня травня, якщо не виділити нові кошти.

Пакет передбачає майже 20 млрд доларів на Пентагон - на три мільярди більше, ніж спочатку попросив Білий дім, у тому числі 6 млрд прямої безпекової допомоги та 9 млрд на поповнення складів зброї, яка надсилається Пентагоном Україні.

Окрім того, у пакеті 4 млрд доларів для України та інших країн, на яких впливає війна, для допомоги з закупівлею зброї, 8,8 млрд прямої економічної підтримки для України, а також кошти на відновлення роботи посольства, документування воєнних злочинів та заходи запобігання витоку ядерного палива.

Скільки з них Україні ?

Країни G7 мають намір виділити 18,4 мільярда доларів як фінансову підтримку України
Сьогодні прем'єр Шмигаль закликав країни G7 виділити Україні 15 мільярдів доларів, аби закрити оперативні потреби бюджету на три місяці
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7298
З нами з: 20.11.08
Подякував: 129 раз.
Подякували: 1904 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 21:18

  lapay написав:
  Ukrainian написав:Без українського Криму стабільного миру не буде, це факт.
Інший варіант Крим Росії в обмін на членство в НАТО для України без Криму. Всі інші варіанти популізм.

Без України не буде російської імперії, і що з цього? Вони спробували, і ми можемо спробувати, тільки чи не розіб'ються бажання об скелю реальності? Навіть для раші ціна цього бажання завелика, а для нас, тим паче для партнерів? Зруйнований вщент Донецьк чи Севастополь, не кажучи вже про десятки тисяч загиблих військових і цивільних - це прийгятна ціна? Не думаю.
Щоб наше суспільство дозріло до зливу територій, воно повинно сильно втомитись від війни, чого і добивається фюрер терористичними ракетно-снарядними обстрілами. Хто кого першим дотисне у війні на виснаження - велике питання.

Фюрер хотел добиться этого за 3 дня, а не виснаженням. Не вышло.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22227
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 21:20

  Ukrainian написав:
  lapay написав:Зруйнований вщент Донецьк чи Севастополь, не кажучи вже про десятки тисяч загиблих військових і цивільних - це прийгятна ціна? Не думаю.

По цій логіці 24 лютого потрібно було виходити з піднятими руками

По цій логиці треба швидше виходити на лінію 23.02.2922, поки зомбоящик і свіжі окопи не зробили і тут ціну відвоювання завеликою. Вона і так вже велика, на війні віддати не важко, а от забрати набагато важче.
lapay
 
Повідомлень: 13087
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1201 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 21:22

  ЛАД написав:фюрер хотел добиться этого за 3 дня, а не виснаженням. Не вышло.
кстати спорно. Если бы он не хотел истощения, закончил бы "спецоперацию" на границах 23.02 (об этом шли переговоры в Стамбуле). Фюрер отказался. Макарон потом звонил Зеленскому и предлагал признать какие то другие позиции в обмен на мир.

https://hromadske.ua/ru/posts/zelenskij ... s-donbassa
https://hromadske.ua/ru/posts/makron-pr ... -zelenskij

скорее фюрер хочет победу любой ценой, даже ценой полной потери боеспособности армии рф. Долго жить он не собирается, на последствия и изоляцию ему плевать, а войти в учебники историю хочет победителем.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 19 тра, 2022 21:38, всього редагувалось 5 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13063
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2016 раз.
Подякували: 2855 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 21:28

  ЛАД написав:Фюрер хотел добиться этого за 3 дня, а не виснаженням. Не вышло.

Не вийшло з ааріантом А, є інші літери абетки. Кацапи вперті, їх зупинить тільки відсутність техніки для наступу, чи якийсь папірець про нашу поразку, як було з Порошенко.
lapay
 
Повідомлень: 13087
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1201 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 21:38

  vitaliian написав: В первую очередь надо запустить стройки, чтобы погорельцам было где жить. Строительство подогреет смежные отрасли и дальше по мульпликатору заработает всё остальное.


Чтоб люди туда ехали - нужно не только где жить а и где работать. То есть чего ехать туда собственно, где уже все разбомбили и если уже уехал. Не, ну сначала конечно вернутся по привычке, домой, а потом? В стране у нас что давало ВВП - 40% сельское хозяйство (посевные площадя, в основном юго-востока страны) и 25% - металлургия (там же - АзовСталь, ММК Ильича, Запорожсталь, Криворожсталь). И и с/х и металлургия шли на экспорт морем... Масштабы удара войны по экономике еще только предстоит осознать... куда там вытаскивать его стройками...
katso
Аватар користувача
 
Повідомлень: 591
З нами з: 16.05.12
Подякував: 102 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 21:40

  katso написав:Запорожсталь, Криворожсталь
дай угадаю, скабеева их лично разбомбила
  katso написав:ВВП - 40% сельское хозяйство
полностью оккупированы Крым и Херсонская. Частично окупированы Харьковская, Донецкая, Луганская и Запорожская. Всего 25 областей. Угу всё потеряно. Киселев тв сказало.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 19 тра, 2022 21:45, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13063
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2016 раз.
Подякували: 2855 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 21:44

  vitaliian написав:........
берем две ситуации:

У Вас слишком ограниченный набор вариантов.
1. охраняем позитивом людей от депрессии

Попросту говоря, вешаем лапшу на уши? :)
Это без меня.

Вы флая видели? у человека отчаяние. Обчитался какой-то муры, спроецировал её на себя и утонул в этом.

Совсем не уверен, что у него отчаяние. Спросите у него. Возможно, Вы неправильно поняли.

Я месяц подбирал источники, чтобы без лжи, но и без негатива. Информационная гигиена во время войны отсутствует.

Во время войны без негатива быть не может. Разве что закрыться в бункере, никаких новостей.

В стране война 8 лет но экономика исчезнет именно в 2023?

Войны 8 лет нет. Сегодня Вы видите войну.
Не думал, что сегодня ещё можно говорить о 8 годах войны.

Люди должны вернуться к работе. 80% моего круга общения сидит в эвакуации, включая мужчин разных возрастов. Конечно экономика умрет, без их труда и без спроса который они создавали.

Бесспорно, должны. Но Вы, вроде, тоже уезжали из Ирпеня. Так же люди уехали и из Мариуполя, Чернигова, Харькова, Херсона и др. городов. Куда-то уже возвращаются, куда-то вернуться пока нельзя.

Экономика это работающие люди, а не стены заводов, которые повреждены или разрушены. В этой парадигме экономики уже нет, но она снова появится, когда все вернутся и трудоустроятся. Процесс не быстрый, может год. Как раз к осени 2023. В первую очередь надо запустить стройки, чтобы погорельцам было где жить. Строительство подогреет смежные отрасли и дальше по мульпликатору заработает всё остальное.

Куда трудоустроятся?
Да, экономика это не стены заводов, это сами заводы. Многие из них разрушены.
У меня, естественно, нет информации, но, боюсь, что оборонпром разрушен капитально.
Дли того, чтобы заработал мультипликатор нужны деньги. Сомневаюсь, что у многих погорельцев они есть. Да и не только у погорельцев. Тут, по-моему, приводили данные о том, на сколько времени у людей хватит запасов. У подавляющего большинства, насколько помню, - до 3 месяцев. 3 месяца уже прошли.

Харківська обласна державна адміністрація
10 ч. ·
❗️Тимчасово припиняємо видавати продуктові набори за програмою “Пакет кожному громадянину”.
Щойно до регіону надійде нова партія наборів, їх видачу буде відновлено. Усі резерви через гуманітарний чат-бот (https://t.me/UA_kharkiv_help_bot) або “гарячу лінію” зберігаються.
На сьогодні ви можете отримати гуманітарну допомогу, яку видавали до початку програми “Пакет кожному громадянину”.

https://www.facebook.com/KharkivRegionalStateAdministration
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22227
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
  #<1 ... 1059106010611062>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliian, ЛАД і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 95182
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 451776
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2945
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (1935)
19.05.2022 22:58
Рынок ОВГЗ (3184)
19.05.2022 22:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.