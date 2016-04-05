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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 19 тра, 2022 21:46
ЛАД написав:
Войны 8 лет нет. Сегодня Вы видите войну.
вас опять забанят, вытрите пожалуйста. Экономическая война идёт 8 лет. Мы про экономику говорили?
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vitaliian
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Додано: Чет 19 тра, 2022 21:49
lapay написав: ЛАД написав:
Фюрер хотел добиться этого за 3 дня, а не виснаженням. Не вышло.
Не вийшло з ааріантом А, є інші літери абетки. Кацапи вперті, їх зупинить тільки відсутність техніки для наступу, чи якийсь папірець про нашу поразку, як було з Порошенко.
Цілком згоден!!!
Не можна пробачити Порошенку вільний прохід з Криму через перешийок, розгалужену мережу зрошувальних каналів, довжелезний міст в Херсоні.
Не можна пробачити Порошенко, що незважаючи на на повноту влади і в раді і на місцях він, барига такий, будував дороги замість армії.
Порошенко на початку своєї каденції мав повну владу над сучасною армією, МВС, СБУ і підписав папірці...
Нічого не забув? 2014 рік все ж таки...
Він іще в 2013 році знав про напад?
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Додано: Чет 19 тра, 2022 21:50
vitaliian написав:
.... Угу всё потеряно. ...
У Вас нарушено цветовое зрение?
Какой-то слишком чёрно-белый подход. Не всё. Но очень многое.
И чем дольше будет длиться война, тем больше будет потерь. И не только материальных.
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ЛАД
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Додано: Чет 19 тра, 2022 21:55
vitaliian написав: ЛАД написав:
Войны 8 лет нет. Сегодня Вы видите войну.
вас опять забанят, вытрите пожалуйста. Экономическая война идёт 8 лет. Мы про экономику говорили?
Я думал, мы говорим о Войне
и её влиянии на экономику.
Экономическая война началась не в 2008, а гораздо раньше.
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Додано: Чет 19 тра, 2022 21:56
ЛАД написав:
Да, экономика это не стены заводов, это сами заводы.
Многие из них разрушены.
попробую объяснить, если не получится больше пробовать не буду. В ссср была куча заводов, которые производили неконкурентный хлам а потому обанкротились, вместе со страной. Обувь ценилась югославская и немецкая. Мебель Чешская и Румынская. Техника немецкая и японская. ЗАВОДЫ БЫЛИ
, а людей способных производить что то стоящее - не было (за редким исключением).
Считать заводы экономикой - махровый совок. Конечно помещения и оборудование нужны, можно взять кредиты стены построить, а оборудование купить. Но что они смогут выпустить без людей? А люди не продаются. Если срочно не вернуть на работу тех кто уехал, через год люди трудоустроятся в другом месте, может быть в том же городе, но в другой организации. И проблема станет нерешаемой.
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vitaliian
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