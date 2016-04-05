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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1060106110621063>
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 21:46

  ЛАД написав:Войны 8 лет нет. Сегодня Вы видите войну.
вас опять забанят, вытрите пожалуйста. Экономическая война идёт 8 лет. Мы про экономику говорили?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 21:49

  lapay написав:
  ЛАД написав:Фюрер хотел добиться этого за 3 дня, а не виснаженням. Не вышло.

Не вийшло з ааріантом А, є інші літери абетки. Кацапи вперті, їх зупинить тільки відсутність техніки для наступу, чи якийсь папірець про нашу поразку, як було з Порошенко.


Цілком згоден!!!

Не можна пробачити Порошенку вільний прохід з Криму через перешийок, розгалужену мережу зрошувальних каналів, довжелезний міст в Херсоні.
Не можна пробачити Порошенко, що незважаючи на на повноту влади і в раді і на місцях він, барига такий, будував дороги замість армії.
Порошенко на початку своєї каденції мав повну владу над сучасною армією, МВС, СБУ і підписав папірці...

Нічого не забув? 2014 рік все ж таки...

Він іще в 2013 році знав про напад?
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 21:50

  vitaliian написав:.... Угу всё потеряно. ...

У Вас нарушено цветовое зрение? :)
Какой-то слишком чёрно-белый подход. Не всё. Но очень многое.
И чем дольше будет длиться война, тем больше будет потерь. И не только материальных.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 21:55

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Войны 8 лет нет. Сегодня Вы видите войну.
вас опять забанят, вытрите пожалуйста. Экономическая война идёт 8 лет. Мы про экономику говорили?

Я думал, мы говорим о Войне и её влиянии на экономику.
Экономическая война началась не в 2008, а гораздо раньше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 21:56

  ЛАД написав:Да, экономика это не стены заводов, это сами заводы. Многие из них разрушены.
попробую объяснить, если не получится больше пробовать не буду. В ссср была куча заводов, которые производили неконкурентный хлам а потому обанкротились, вместе со страной. Обувь ценилась югославская и немецкая. Мебель чешская и румынская. Автобусы ценились венгерские. Быт.техника немецкая и японская. ЗАВОДЫ БЫЛИ, а людей способных производить что то стоящее - не было (за редким исключением). Даже примитивные жигули придумать не могли, купили линию у итальянцев.

Считать заводы экономикой - махровый совок. Конечно помещения и оборудование нужны, можно взять кредиты стены построить, а оборудование купить. Но что они смогут выпустить без людей? А люди на базаре не продаются. Если срочно не вернуть на работу тех кто уехал, через год люди трудоустроятся в другом месте, может быть в том же городе, но в другой организации. И проблема обеспечения кадрами станет нерешаемой. Незаменимых людей нет, но на их замену уйдут годы.

  ЛАД написав:Куда трудоустроятся?
туда где цеха не разрушены.
  ЛАД написав:Тут, по-моему, приводили данные о том, на сколько времени у людей хватит запасов. У подавляющего большинства, насколько помню, - до 3 месяцев. 3 месяца уже прошли.
и это следующая проблема, после того как запасы кончатся, начнется .... сами знаете что. Потому что бесплатной еды на всех не хватит.

поэтому нужно проанализировать что можно восстановить/запустить в ближайшее время и начинать это делать, трудоустраивая людей.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 19 тра, 2022 22:22, всього редагувалось 5 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 22:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Очкарик написав:Нічого не забув? 2014 рік все ж таки...

Він іще в 2013 році знав про напад?

Порошенку можна закинути тільки те, що не зробив укріпрайон поблизу Чонгара, але його теж могли "розмінувати".
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 22:24

  vitaliian написав:Если срочно не вернуть на работу тех кто уехал, через год люди трудоустроятся в другом месте, может быть в том же городе, но в другой организации. И проблема обеспечения кадрами станет нерешаемой. Незаменимых людей нет, но на их замену уйдут годы.
Є такий анекдот...
Сидить директор автовазу і головний інженер і дивляться як зносять автоваз....
Приїхали німці , побудували своє... - а на виході жигуль
Приїхали японці, знесли , побудували своє - на виході знову жигуль
Приїхали американці, знесли , побудували своє - на виході жигуль..
От головний інженер директору - я тобі казав прокляте місце..
а ти руки із жопи, руки з жопи...

Суть цієї басні...
І цехи потрібні нові..і фахівці потрібні..
Але рівень фахівців повинен дорівнювати рівню цехів...
В противному разі справдиться інженерне правило..
Максимальна Міцність конструкції= міцності найслабішого елемента цієї конструкції.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 22:32

Пришла такая смс

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 22:38

vitaliian
Это всё к войне не относится и обсуждать слишком долго.
Мне, честно говоря, лениво. Тем более, что не уверен, что завтра всё это не удалят.
Могу только сказать, что в данном случае согласен с постом Будивельника выше.
А по жигулям могу добавить, что когда его закупали, он не считался примитивным. И для решения проблемы гораздо проще и быстрее (а, возможно, и дешевле) купить готовое, чем разрабатывать всё с нуля.
Да, ещё. Для покупки надо иметь деньги.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 22:42

vitaliian
Для оптимизма цитата Стрелкова:
Стрелков Игорь Иванович
Как общий итог: наши успехи носят по-прежнему исключительно тактический характер. Враг пытается удержать ВСЕ важные в военном и информационно-пропагандистском отношении крупные населенные пункты. И - по всей видимости - имеет достаточно сил и резервов ,чтобы надеяться на успех в этом. Если не полный, то хотя-бы частичный. "Сражение на измор" (как я уже не раз отмечал - как военное решение я его оцениваю не выше "идиотского" ) на Донбассе продолжается и "стратегический тупик" (для ВС РФ, но не для ВСУ, выигрывающих время) становится всё глубже.

Источник, естественно, в данном случае не указываю. Хотя там 2 предыдущих поста тоже внушают оптимизм.
ЛАД
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  #<1 ... 1060106110621063>
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