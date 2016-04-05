Додано: Чет 19 тра, 2022 21:56

ЛАД написав: Да, экономика это не стены заводов, это сами заводы. Многие из них разрушены. Да,Многие из них разрушены.

ЛАД написав: Куда трудоустроятся?

Куда трудоустроятся?

ЛАД написав: Тут, по-моему, приводили данные о том, на сколько времени у людей хватит запасов. У подавляющего большинства, насколько помню, - до 3 месяцев. 3 месяца уже прошли. Тут, по-моему, приводили данные о том, на сколько времени у людей хватит запасов. У подавляющего большинства, насколько помню, - до 3 месяцев. 3 месяца уже прошли.

попробую объяснить, если не получится больше пробовать не буду. В ссср была куча заводов, которые производили неконкурентный хлам а потому обанкротились, вместе со страной. Обувь ценилась югославская и немецкая. Мебель чешская и румынская. Автобусы ценились венгерские. Быт.техника немецкая и японская., а людей способных производить что то стоящее - не было (за редким исключением). Даже примитивные жигули придумать не могли, купили линию у итальянцев.Считать заводы экономикой - махровый совок. Конечно помещения и оборудование нужны, можно взять кредиты стены построить, а оборудование купить. Но что они смогут выпустить без людей? А люди на базаре не продаются. Если срочно не вернуть на работу тех кто уехал, через год люди трудоустроятся в другом месте, может быть в том же городе, но в другой организации. И проблема обеспечения кадрами станет нерешаемой. Незаменимых людей нет, но на их замену уйдут годы.туда где цеха не разрушены.и это следующая проблема, после того как запасы кончатся, начнется .... сами знаете что. Потому что бесплатной еды на всех не хватит.поэтому нужно проанализировать что можно восстановить/запустить в ближайшее время и начинать это делать, трудоустраивая людей.