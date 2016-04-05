вас опять забанят, вытрите пожалуйста. Экономическая война идёт 8 лет. Мы про экономику говорили?
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Додано: Чет 19 тра, 2022 21:46
Додано: Чет 19 тра, 2022 21:49
Цілком згоден!!!
Не можна пробачити Порошенку вільний прохід з Криму через перешийок, розгалужену мережу зрошувальних каналів, довжелезний міст в Херсоні.
Не можна пробачити Порошенко, що незважаючи на на повноту влади і в раді і на місцях він, барига такий, будував дороги замість армії.
Порошенко на початку своєї каденції мав повну владу над сучасною армією, МВС, СБУ і підписав папірці...
Нічого не забув? 2014 рік все ж таки...
Він іще в 2013 році знав про напад?
Додано: Чет 19 тра, 2022 21:50
Додано: Чет 19 тра, 2022 21:55
Додано: Чет 19 тра, 2022 21:56
попробую объяснить, если не получится больше пробовать не буду. В ссср была куча заводов, которые производили неконкурентный хлам а потому обанкротились, вместе со страной. Обувь ценилась югославская и немецкая. Мебель чешская и румынская. Автобусы ценились венгерские. Быт.техника немецкая и японская. ЗАВОДЫ БЫЛИ, а людей способных производить что то стоящее - не было (за редким исключением). Даже примитивные жигули придумать не могли, купили линию у итальянцев.
Считать заводы экономикой - махровый совок. Конечно помещения и оборудование нужны, можно взять кредиты стены построить, а оборудование купить. Но что они смогут выпустить без людей? А люди на базаре не продаются. Если срочно не вернуть на работу тех кто уехал, через год люди трудоустроятся в другом месте, может быть в том же городе, но в другой организации. И проблема обеспечения кадрами станет нерешаемой. Незаменимых людей нет, но на их замену уйдут годы.
туда где цеха не разрушены.
и это следующая проблема, после того как запасы кончатся, начнется .... сами знаете что. Потому что бесплатной еды на всех не хватит.
поэтому нужно проанализировать что можно восстановить/запустить в ближайшее время и начинать это делать, трудоустраивая людей.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 19 тра, 2022 22:22, всього редагувалось 5 разів.
Додано: Чет 19 тра, 2022 22:02
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 19 тра, 2022 22:24
Є такий анекдот...
Сидить директор автовазу і головний інженер і дивляться як зносять автоваз....
Приїхали німці , побудували своє... - а на виході жигуль
Приїхали японці, знесли , побудували своє - на виході знову жигуль
Приїхали американці, знесли , побудували своє - на виході жигуль..
От головний інженер директору - я тобі казав прокляте місце..
а ти руки із жопи, руки з жопи...
Суть цієї басні...
І цехи потрібні нові..і фахівці потрібні..
Але рівень фахівців повинен дорівнювати рівню цехів...
В противному разі справдиться інженерне правило..
Максимальна Міцність конструкції= міцності найслабішого елемента цієї конструкції.
Додано: Чет 19 тра, 2022 22:32
Пришла такая смс
Додано: Чет 19 тра, 2022 22:38
vitaliian
Это всё к войне не относится и обсуждать слишком долго.
Мне, честно говоря, лениво. Тем более, что не уверен, что завтра всё это не удалят.
Могу только сказать, что в данном случае согласен с постом Будивельника выше.
А по жигулям могу добавить, что когда его закупали, он не считался примитивным. И для решения проблемы гораздо проще и быстрее (а, возможно, и дешевле) купить готовое, чем разрабатывать всё с нуля.
Да, ещё. Для покупки надо иметь деньги.
Додано: Чет 19 тра, 2022 22:42
vitaliian
Для оптимизма цитата Стрелкова:
Источник, естественно, в данном случае не указываю. Хотя там 2 предыдущих поста тоже внушают оптимизм.
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