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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1060106110621063
Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 22:55

  ЛАД написав:Для оптимизма цитата Стрелкова
почему я не верю гиркину и перестал его читать. Недавно он обещал что Польша аннексирует западную Украину. Трепло он обычное. Как бы не купится на его сладкие сказки. Может на то и расчёт? Есть источники понадежнее.

Reuters: Білий дім працює над тим, щоб надати Україні потужні протикорабельні ракети. Вони дозволять зняти морську блокаду з українських портів, а росії доведеться відвести свої кораблі.

Наразі США розглядають можливість відправити два види ракет: Harpoon дальністю в 300 кілометрів і Naval Strike Missile (NSM) дальністю у 250 кілометрів. Їх можуть або напряму доставити зі США, або взяти у європейських союзників.

Військово-морський експерт Інституту Гудзона Браян Кларк заявив, що від 12 до 24 ракет було б достатньо, щоб зняти морську блокаду. У такому випадку Україна зможе вражати найбільші російські військові кораблі

https://t.me/babel/17420
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 23:03

  ЛАД написав:жигулям могу добавить, что когда его закупали, он не считался примитивным.
коробка автомат, усилитель руля, вакуумный усилитель тормозов, кондиционер, люк хотя бы опционально были? В Мерседесе 123 и других моделях уже это все было. Фиат выбрали потому что самая дешёвая была. Итальянцы понимали что продают устаревший неликвид и цену особо не ломили. А в 1й жиге даже реле на дальний/ближний свет не было, их в позже добавили, потому что горели контакты на кнопках. Но для огромной страны с заводами даже такая примитивная тележка была пределом мечтаний в течении 25 лет. Потому что не было людей способных придумать (или хотя бы скопировать) что то более толковое. Так что экономика это не заводы, а люди, идеи и технологии.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 19 тра, 2022 23:17, всього редагувалось 7 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 23:05

  vitaliian написав:Даже примитивные жигули придумать не могли, купили линию у итальянцев.

Это Аньелли столкул примитивный Фиат премьеру Косыгину, пользуясь тесными связями с его зятем Гвишиани, что спасло итальянский автомобильный концерн от банкротства под напором немецких и японских конкурентов.
Отсюда же следуют покупки Аньелли, семейство которых является владельцем Ювентуса, советских футболистов, в том числе, из киевского Динамо.
Наконец, выявление мотивов, которые привели к возникновению тесных связей между этими тремя деятелями, даст Вам возможность не только понять прошлое и настоящее, но и совершать меньше ошибок в будущем.
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 23:08

Как поставки западного вооружения Украине меняют ситуацию на поле боя - https://www.bbc.com/russian/features-61471378 - очень популярно, почти для домохозяек.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 23:34

https://www.bbc.com/russian/features-61239776
..."Финляндия не отказалась от срочной службы по очевидной причине. Все еще сохранялись сомнения относительно России, - продолжает Туомас Форсберг. - После окончания холодной войны Финляндия купила оружие по очень хорошим ценам у тех стран, которые хотели от него избавиться".

Вся финская политика, по словам эксперта, была направлена на то, чтобы страна сохраняла возможность справиться с кризисом самостоятельно. Живущий в Лаппеенранте Юсо - не единственный финн, готовый воевать.

Военную подготовку прошли больше миллиона жителей страны, еще около трехсот тысяч официально числятся в резерве и периодически направляются на сборы. Еще 30 тыс. человек - профессиональная армия вместе со срочниками; последние служат от полугода до года.

В итоге даже с населением в 5,5 млн человек финны уверены в том, что отобьют любую атаку.

https://www.bbc.com/russian/features-61239776
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 19 тра, 2022 23:46

  vitaliian написав:Зображення

Угу.
И для кого такая радостная весть?
Для Харькова это потеря рабочих мест. И для кого-то стимул не возвращаться. Как минимум, в Харьков.

https://www.dw.com/ru/general-bundesvera-vojna-rossii-s-ukrainoj-zajdet-v-tupik/a-61841606 - интервью с бригадным генералом бундесвера в отставке Reiner Schwalb, который с 2011 по 2018 годы работал военным атташе при посольстве ФРГ в Москве. Относительно пессимистично для нас, но посмотрим. Есть интересные моменты о качестве подготовки росс. армии.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 00:32

Харків… 14–16 травня для звільнення Тернової [на північ від Харкова – ред.] було залучено додаткову бригаду Тероборони, а вчора українці звільнили село Дементіївку за 7 км на південь від кордону з росією.
Але важливішими є численні повідомлення, що українці звільнили Зарічне: як мені відомо, це село на східному березі Сіверського Дінця. Інакше кажучи: напевне, українці укріплюють плацдарм на південь від Вовчанська.

Из анализа Тома Купера - https://www.facebook.com/rostyslav.semkiv.
Если подчёркнутое правда, то очень хорошо. Возможно, нашим удастся развить наступление в этом направлении или хотя бы отвлечь часть росс. сил с Изюма.
ЛАД
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