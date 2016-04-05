Додано: Чет 19 тра, 2022 23:03

ЛАД написав: жигулям могу добавить, что когда его закупали, он не считался примитивным. жигулям могу добавить, что когда его закупали, он не считался примитивным.

коробка автомат, усилитель руля, вакуумный усилитель тормозов, кондиционер, люк хотя бы опционально были? В Мерседесе 123 и других моделях уже это все было. Фиат выбрали потому что самая дешёвая была. Итальянцы понимали что продают устаревший неликвид и цену особо не ломили. А в 1й жиге даже реле на дальний/ближний свет не было, их в позже добавили, потому что горели контакты на кнопках. Но для огромной страны с заводами даже такая примитивная тележка была пределом мечтаний в течении 25 лет. Потому что не было людей способных придумать (или хотя бы скопировать) что то более толковое. Так что экономика это не заводы, а люди, идеи и технологии.