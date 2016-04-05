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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 02:29
https://t.me/truexanewsua/47416
Бабуля накормила бойцов пирожками – 8 трупов.
Русня жалуется, что их никто не любит и, кажется, начала осознавать, что в Украине не будет встречи с цветами, а «русский мир» вообще никому не нужен.
Из телеги. Обратите внимание на последние полминуты.
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ЛАД
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