RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1061106210631064
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 02:29

https://t.me/truexanewsua/47416
Бабуля накормила бойцов пирожками – 8 трупов.

Русня жалуется, что их никто не любит и, кажется, начала осознавать, что в Украине не будет встречи с цветами, а «русский мир» вообще никому не нужен.

Из телеги. Обратите внимание на последние полминуты.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22235
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 02:46

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Как поставки западного вооружения Украине меняют ситуацию на поле боя - https://www.bbc.com/russian/features-61471378 - очень популярно, почти для домохозяек.

Це все круто, але засмучує дуже невелика кількість поставок. 10 шт., 5 шт., 7 шт - якось це все смішно виглядає.
В РФ:
Мста-Б - 200+600(на збереженні) = 800 шт.
Мста-С - 820 шт.
Гиацинт-Б - 1100(на збереженні)
Гиацинт-С - 950 шт.
Зняти зі зберігання не проблема для пушки, це все-таки не танк.
Може я тупий і нічого не розумію, але мені здається розмов багато, а реальних поставок малувато все-таки.

М777 более современная - заметно меньше масса, выше точность.
Из Вики:
М777 отличается от других губиц наличием высокоточной цифровой компьютерной системой управления огня Towed Artillery Digitization, система использует GPS для наведения на цель и получения данных с беспилотников......Гаубицы поставляются в Вооружённые силы Украины в рамках иностранной помощи в ходе вторжения России на Украину. Начиная с 4 мая 2022 года, используются в вооруженных силах Украины, в том числе с использованием активно-реактивных снарядов M549[16][17], при этом отмечается высокая эффективность использования гаубиц

При снарядах АРС дальность 30+ км - выше, чем у советских.
Даже если Ваши цифры верны, то почему-то такого количества на фронте явно не наблюдается. Почему? Наверное что-то всё же мешает.
А насчёт поставок нам, конечно, хотелось бы побольше, но в общей сумме набирается прилично.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22235
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 03:17

ЛаД, як пошуки "хароших" рускіх?
Знайшов,врешті решт???
Підказую - в харківських полях їх можна знайти по запаху.
Якщо сам не справишся, можеш взяти в помічники - відому блохершу-електросамокатчицю, з київського пригорода.
Вдвох ви швидко знайдете масу "хароших" рускіх!

З твіттера:
"В евакуації познайомився з новим для мене підвидом патріотів, патріотична філософія яких зводиться до перегляду мотивуючих відосиків, прослуховування патріотичних пісень і матюкання кацапів, грошей на армію не переводять "бо їх все одно вкрадуть", воювати- "ні в якому разі""
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22753
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1440 раз.
Подякували: 2364 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1061106210631064
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 95191
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 451795
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2945
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (179)
20.05.2022 03:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.