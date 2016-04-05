Бабуля накормила бойцов пирожками – 8 трупов.
Русня жалуется, что их никто не любит и, кажется, начала осознавать, что в Украине не будет встречи с цветами, а «русский мир» вообще никому не нужен.
Из телеги. Обратите внимание на последние полминуты.
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 02:29
Из телеги. Обратите внимание на последние полминуты.
Додано: П'ят 20 тра, 2022 02:46
М777 более современная - заметно меньше масса, выше точность.
Из Вики:
При снарядах АРС дальность 30+ км - выше, чем у советских.
Даже если Ваши цифры верны, то почему-то такого количества на фронте явно не наблюдается. Почему? Наверное что-то всё же мешает.
А насчёт поставок нам, конечно, хотелось бы побольше, но в общей сумме набирается прилично.
Додано: П'ят 20 тра, 2022 03:17
ЛаД, як пошуки "хароших" рускіх?
Знайшов,врешті решт???
Підказую - в харківських полях їх можна знайти по запаху.
Якщо сам не справишся, можеш взяти в помічники - відому блохершу-електросамокатчицю, з київського пригорода.
Вдвох ви швидко знайдете масу "хароших" рускіх!
З твіттера:
"В евакуації познайомився з новим для мене підвидом патріотів, патріотична філософія яких зводиться до перегляду мотивуючих відосиків, прослуховування патріотичних пісень і матюкання кацапів, грошей на армію не переводять "бо їх все одно вкрадуть", воювати- "ні в якому разі""
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