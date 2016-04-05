Це все круто, але засмучує дуже невелика кількість поставок. 10 шт., 5 шт., 7 шт - якось це все смішно виглядає. В РФ: Мста-Б - 200+600(на збереженні) = 800 шт. Мста-С - 820 шт. Гиацинт-Б - 1100(на збереженні) Гиацинт-С - 950 шт. Зняти зі зберігання не проблема для пушки, це все-таки не танк. Може я тупий і нічого не розумію, але мені здається розмов багато, а реальних поставок малувато все-таки.
М777 более современная - заметно меньше масса, выше точность. Из Вики:
М777 отличается от других губиц наличием высокоточной цифровой компьютерной системой управления огня Towed Artillery Digitization, система использует GPS для наведения на цель и получения данных с беспилотников......Гаубицы поставляются в Вооружённые силы Украины в рамках иностранной помощи в ходе вторжения России на Украину. Начиная с 4 мая 2022 года, используются в вооруженных силах Украины, в том числе с использованием активно-реактивных снарядов M549[16][17], при этом отмечается высокая эффективность использования гаубиц
При снарядах АРС дальность 30+ км - выше, чем у советских. Даже если Ваши цифры верны, то почему-то такого количества на фронте явно не наблюдается. Почему? Наверное что-то всё же мешает. А насчёт поставок нам, конечно, хотелось бы побольше, но в общей сумме набирается прилично.
ЛаД, як пошуки "хароших" рускіх? Знайшов,врешті решт??? Підказую - в харківських полях їх можна знайти по запаху. Якщо сам не справишся, можеш взяти в помічники - відому блохершу-електросамокатчицю, з київського пригорода. Вдвох ви швидко знайдете масу "хароших" рускіх!
З твіттера: "В евакуації познайомився з новим для мене підвидом патріотів, патріотична філософія яких зводиться до перегляду мотивуючих відосиків, прослуховування патріотичних пісень і матюкання кацапів, грошей на армію не переводять "бо їх все одно вкрадуть", воювати- "ні в якому разі""
andrijk777 написав:як ви взагалі собі це уявляєте? Україна виходить на лінію 23.02 і що? Чекає? На що чекає? На капітуляцію РФ?
На неї, спочатку, треба вийти.
В ході повномасштабного вторгення Росії 2022 року Збройні Сили РФ захопили Мар'їнку 22 березня. 20 квітня ЗСУ відкинули противника з міста та повернули фронт бойових дій в стан до 24 лютого. Фактично весь цей час у Мар'їнці тривали бої.
Чого стоїмо, кого чекаємо? Всього 20 км вперед, і Донецьк наш! Це ж так просто, як взяти Київ за три дні, чи не здати язиком Крим у 2014, а потім за день, без бою, здати Херсон.
почему я не верю гиркину и перестал его читать. Недавно он обещал что Польша аннексирует западную Украину. Трепло он обычное. Как бы не купится на его сладкие сказки. Может на то и расчёт? Есть источники понадежнее.
Reuters: Білий дім працює над тим, щоб надати Україні потужні протикорабельні ракети. Вони дозволять зняти морську блокаду з українських портів, а росії доведеться відвести свої кораблі.
Наразі США розглядають можливість відправити два види ракет: Harpoon дальністю в 300 кілометрів і Naval Strike Missile (NSM) дальністю у 250 кілометрів. Їх можуть або напряму доставити зі США, або взяти у європейських союзників.
Військово-морський експерт Інституту Гудзона Браян Кларк заявив, що від 12 до 24 ракет було б достатньо, щоб зняти морську блокаду. У такому випадку Україна зможе вражати найбільші російські військові кораблі
andrijk777 написав:як ви взагалі собі це уявляєте? Україна виходить на лінію 23.02 і що? Чекає? На що чекає? На капітуляцію РФ?
На неї, спочатку, треба вийти.
В ході повномасштабного вторгення Росії 2022 року Збройні Сили РФ захопили Мар'їнку 22 березня. 20 квітня ЗСУ відкинули противника з міста та повернули фронт бойових дій в стан до 24 лютого. Фактично весь цей час у Мар'їнці тривали бої.
Чого стоїмо, кого чекаємо? Всього 20 км вперед, і Донецьк наш! Це ж так просто, як взяти Київ за три дні, чи не здати язиком Крим у 2014, а потім за день, без бою, здати Херсон.
В точку. На жаль не вірю в повернення навіть втраченого Півдня. Правий берег з Херсоном ще можна повернути, а далі Дніпро, форсувати без величезних втрат не реально. З іншої сторони - степ, який, як сказав Арестович, без величезних втрат пройти неможливо. А тепер москалі ще й вкопуються там. Потрібно було тримати ці території, виконавши на перешийку лінію Мажино чи хоча б роздати теробороні зброю вчасно та громити ворога в містах, але ні. Усі ж знали, що одна з перших задач пуйла - сухопутний коридор в Крим. До речі ви бачили херсонську тероборону?, а енергодарську?
Скільки чоловіків призивного віку і всі без зброї. Чому?
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 20 тра, 2022 07:00, всього редагувалось 1 раз.
edvardd написав:США работают над организацией поставок в Украину противокорабельных ракет большой дальности для снятия блокады Чёрного моря. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц США.
реально ЧФ рф -это 5 недокораблей +1 пл, вся мощь которых состоит из 8 калибров у каждого 48 ракет(+/-)
5 кораблей -10 ракет достаточно, 4 Малых ракетных корабля проекта 21631 (водоизмещение 850т, длина 74м)-на такую мелочь и по одной хорошей ракете достаточно
подлодка легко вычисляется с помощью спутников и накрывается глубинными бомбами
уничтожение флота только частично решает проблему блокады черноморских портов, ракетные удары могут продолжать наноситься и со стратегических бомбардировщиков(с Каспийского моря), а также с береговых ракетных комплексов Крыма (4 дивизиона) Искандер М