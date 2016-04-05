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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1061106210631064
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 02:29

https://t.me/truexanewsua/47416
Бабуля накормила бойцов пирожками – 8 трупов.

Русня жалуется, что их никто не любит и, кажется, начала осознавать, что в Украине не будет встречи с цветами, а «русский мир» вообще никому не нужен.

Из телеги. Обратите внимание на последние полминуты.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 02:46

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Как поставки западного вооружения Украине меняют ситуацию на поле боя - https://www.bbc.com/russian/features-61471378 - очень популярно, почти для домохозяек.

Це все круто, але засмучує дуже невелика кількість поставок. 10 шт., 5 шт., 7 шт - якось це все смішно виглядає.
В РФ:
Мста-Б - 200+600(на збереженні) = 800 шт.
Мста-С - 820 шт.
Гиацинт-Б - 1100(на збереженні)
Гиацинт-С - 950 шт.
Зняти зі зберігання не проблема для пушки, це все-таки не танк.
Може я тупий і нічого не розумію, але мені здається розмов багато, а реальних поставок малувато все-таки.

М777 более современная - заметно меньше масса, выше точность.
Из Вики:
М777 отличается от других губиц наличием высокоточной цифровой компьютерной системой управления огня Towed Artillery Digitization, система использует GPS для наведения на цель и получения данных с беспилотников......Гаубицы поставляются в Вооружённые силы Украины в рамках иностранной помощи в ходе вторжения России на Украину. Начиная с 4 мая 2022 года, используются в вооруженных силах Украины, в том числе с использованием активно-реактивных снарядов M549[16][17], при этом отмечается высокая эффективность использования гаубиц

При снарядах АРС дальность 30+ км - выше, чем у советских.
Даже если Ваши цифры верны, то почему-то такого количества на фронте явно не наблюдается. Почему? Наверное что-то всё же мешает.
А насчёт поставок нам, конечно, хотелось бы побольше, но в общей сумме набирается прилично.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 03:17

ЛаД, як пошуки "хароших" рускіх?
Знайшов,врешті решт???
Підказую - в харківських полях їх можна знайти по запаху.
Якщо сам не справишся, можеш взяти в помічники - відому блохершу-електросамокатчицю, з київського пригорода.
Вдвох ви швидко знайдете масу "хароших" рускіх!

З твіттера:
"В евакуації познайомився з новим для мене підвидом патріотів, патріотична філософія яких зводиться до перегляду мотивуючих відосиків, прослуховування патріотичних пісень і матюкання кацапів, грошей на армію не переводять "бо їх все одно вкрадуть", воювати- "ні в якому разі""
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 06:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:як ви взагалі собі це уявляєте? Україна виходить на лінію 23.02 і що? Чекає? На що чекає? На капітуляцію РФ?

На неї, спочатку, треба вийти.
В ході повномасштабного вторгення Росії 2022 року Збройні Сили РФ захопили Мар'їнку 22 березня. 20 квітня ЗСУ відкинули противника з міста та повернули фронт бойових дій в стан до 24 лютого. Фактично весь цей час у Мар'їнці тривали бої.

Чого стоїмо, кого чекаємо? Всього 20 км вперед, і Донецьк наш! Це ж так просто, як взяти Київ за три дні, чи не здати язиком Крим у 2014, а потім за день, без бою, здати Херсон.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 06:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:Чого стоїмо, кого чекаємо?

HIMARS and F-15/16
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 06:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мат і шах,пані та панове: Президент України Володимир Зеленський посів перше місце у щорічному рейтингу найвпливовіших людей року за версією американського журналу Time

https://time.com/6177642/2022-time100-r ... QNWmJKb7uA
У виданні також зауважили, що український президент не мав політичного досвіду до своєї каденції, при цьому йому вдалося досягти великих успіхів як лідеру держави під час війни.
Армія,мова,КВК :wink:
Востаннє редагувалось Мизантрóп в П'ят 20 тра, 2022 06:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 06:54

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Для оптимизма цитата Стрелкова
почему я не верю гиркину и перестал его читать. Недавно он обещал что Польша аннексирует западную Украину. Трепло он обычное. Как бы не купится на его сладкие сказки. Может на то и расчёт? Есть источники понадежнее.

Reuters: Білий дім працює над тим, щоб надати Україні потужні протикорабельні ракети. Вони дозволять зняти морську блокаду з українських портів, а росії доведеться відвести свої кораблі.

Наразі США розглядають можливість відправити два види ракет: Harpoon дальністю в 300 кілометрів і Naval Strike Missile (NSM) дальністю у 250 кілометрів. Їх можуть або напряму доставити зі США, або взяти у європейських союзників.

Військово-морський експерт Інституту Гудзона Браян Кларк заявив, що від 12 до 24 ракет було б достатньо, щоб зняти морську блокаду. У такому випадку Україна зможе вражати найбільші російські військові кораблі

https://t.me/babel/17420


А що їм заважатиме топити наші кораблі за межами досяжності цих ракет?
гуляйполе
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 06:55

  lapay написав:
  andrijk777 написав:як ви взагалі собі це уявляєте? Україна виходить на лінію 23.02 і що? Чекає? На що чекає? На капітуляцію РФ?

На неї, спочатку, треба вийти.
В ході повномасштабного вторгення Росії 2022 року Збройні Сили РФ захопили Мар'їнку 22 березня. 20 квітня ЗСУ відкинули противника з міста та повернули фронт бойових дій в стан до 24 лютого. Фактично весь цей час у Мар'їнці тривали бої.

Чого стоїмо, кого чекаємо? Всього 20 км вперед, і Донецьк наш! Це ж так просто, як взяти Київ за три дні, чи не здати язиком Крим у 2014, а потім за день, без бою, здати Херсон.

В точку.
На жаль не вірю в повернення навіть втраченого Півдня.
Правий берег з Херсоном ще можна повернути, а далі Дніпро, форсувати без величезних втрат не реально. З іншої сторони - степ, який, як сказав Арестович, без величезних втрат пройти неможливо. А тепер москалі ще й вкопуються там.
Потрібно було тримати ці території, виконавши на перешийку лінію Мажино чи хоча б роздати теробороні зброю вчасно та громити ворога в містах, але ні.
Усі ж знали, що одна з перших задач пуйла - сухопутний коридор в Крим.
До речі ви бачили херсонську тероборону?, а енергодарську?

Скільки чоловіків призивного віку і всі без зброї. Чому?
Востаннє редагувалось Schmit в П'ят 20 тра, 2022 07:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 06:59

Напад росії і білорусі на Україну

  edvardd написав:США работают над организацией поставок в Украину противокорабельных ракет большой дальности для снятия блокады Чёрного моря.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц США.


реально ЧФ рф -это 5 недокораблей +1 пл, вся мощь которых состоит из 8 калибров у каждого 48 ракет(+/-)

5 кораблей -10 ракет достаточно,
4 Малых ракетных корабля проекта 21631 (водоизмещение 850т, длина 74м)-на такую мелочь и по одной хорошей ракете достаточно

подлодка легко вычисляется с помощью спутников и накрывается глубинными бомбами

уничтожение флота только частично решает проблему блокады черноморских портов,
ракетные удары могут продолжать наноситься и со стратегических бомбардировщиков(с Каспийского моря), а также с береговых ракетных комплексов Крыма (4 дивизиона) Искандер М
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