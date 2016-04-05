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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 07:19
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prodigy
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 07:27
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vitaliian
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 07:28
vitaliian написав:
Наразі США розглядають можливість відправити два види ракет: Harpoon дальністю в 300 кілометрів і Naval Strike Missile (NSM) дальністю у 250 кілометрів. Їх можуть або напряму доставити зі США, або взяти у європейських союзників.
Ми теж читаємо інтернет, як не дивно.
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Може, допоможеш нашому харківському блохеру шукати "хароших" рускіх? На електросамокаті, щоб пришвидшити процес?
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Frant
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 07:34
Schmit написав:
На жаль не вірю в повернення навіть втраченого Півдня.
Правий берег з Херсоном ще можна повернути, а далі Дніпро, форсувати без величезних втрат не реально. З іншої сторони - степ, який, як сказав Арестович, без величезних втрат пройти неможливо. А тепер москалі ще й вкопуються там.
Потрібно було тримати ці території, виконавши на перешийку лінію Мажино чи хоча б роздати теробороні зброю вчасно та громити ворога в містах, але ні.
Усі ж знали, що одна з перших задач пуйла - сухопутний коридор в Крим.
До речі ви бачили херсонську тероборону?, а енергодарську?
Херсонську тероборону, з одними коктелями, відразу розстріляли з кулеметів.
Питання не в тому, чи хочеми ми повернути Таврію, питання в тому, чи хочуть цього партнери, і чи вистачить в них на це зброї.
На лівому березі ключова точка ЗАЕС, вони її будуть тримати зубами, бо вони плануюють постачати електрику на всі окуповані території.
Укріпрайон в Чонгарі, міг затримати наступ, але авіація все одно б розбомбила будь-які укріплення, а десант в Бердянську теж міг бути. Одеську область готували до наступу, і є результат, північніше, чомусь, не готувались. Де тонко, там і рветься.
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lapay
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 08:12
lapay написав:
Херсонську тероборону, з одними коктелями, відразу розстріляли з кулеметів.
І хто за це повинен відповідати, що тероборону відправили на танки без джавелінів, лише з коктейлями молотова? Питання "не на часі", "після війни"...? А може, винних потрібно покарати негайно і показово, поки вони не накоїли ще більшої шкоди?
lapay написав:
Укріпрайон в Чонгарі, міг затримати наступ, але авіація все одно б розбомбила будь-які укріплення, а десант в Бердянську теж міг бути. Одеську область готували до наступу, і є результат, північніше, чомусь, не готувались. Де тонко, там і рветься.
Хочете сказати, що Південь, навіть з бетонними укріпленнями у кілька ліній оборони (якби вони були побудовані), з вчасною роздачею зброї теробороні, втримати було неможливо? Але ж укріплений донецький напрямок якось не провалився у перші ж дні і досі в більшості напрямків утримується, а авіація там з'явилась у той же день.
Моя думка, втримати було можливо і навіть легше, ніж зараз той же донецький напрямок. Та навіть без укріплень озброєна тероборона не пустила б окупантів у міста, було б бажання і вчасна реакція у влади.
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Schmit
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 08:21
Frant написав:
Може, допоможеш нашому харківському блохеру шукати "хароших" рускіх? На електросамокаті, щоб пришвидшити процес?
могу помочь тебе найти хорошего психиатра.
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vitaliian
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