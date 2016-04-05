|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 20 тра, 2022 07:19
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 7958
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3001 раз.
- Подякували: 2913 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: П'ят 20 тра, 2022 07:27
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 13073
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2016 раз.
- Подякували: 2855 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 тра, 2022 07:28
vitaliian написав:
Наразі США розглядають можливість відправити два види ракет: Harpoon дальністю в 300 кілометрів і Naval Strike Missile (NSM) дальністю у 250 кілометрів. Їх можуть або напряму доставити зі США, або взяти у європейських союзників.
Ми теж читаємо інтернет, як не дивно.
______
Може, допоможеш нашому харківському блохеру шукати "хароших" рускіх? На електросамокаті, щоб пришвидшити процес?
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 22754
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1440 раз.
- Подякували: 2364 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 тра, 2022 07:34
Schmit написав:
На жаль не вірю в повернення навіть втраченого Півдня.
Правий берег з Херсоном ще можна повернути, а далі Дніпро, форсувати без величезних втрат не реально. З іншої сторони - степ, який, як сказав Арестович, без величезних втрат пройти неможливо. А тепер москалі ще й вкопуються там.
Потрібно було тримати ці території, виконавши на перешийку лінію Мажино чи хоча б роздати теробороні зброю вчасно та громити ворога в містах, але ні.
Усі ж знали, що одна з перших задач пуйла - сухопутний коридор в Крим.
До речі ви бачили херсонську тероборону?, а енергодарську?
Херсонську тероборону, з одними коктелями, відразу розстріляли з кулеметів.
Питання не в тому, чи хочеми ми повернути Таврію, питання в тому, чи хочуть цього партнери, і чи вистачить в них на це зброї.
На лівому березі ключова точка ЗАЕС, вони її будуть тримати зубами, бо вони плануюють постачати електрику на всі окуповані території.
Укріпрайон в Чонгарі, міг затримати наступ, але авіація все одно б розбомбила будь-які укріплення, а десант в Бердянську теж міг бути. Одеську область готували до наступу, і є результат, північніше, чомусь, не готувались. Де тонко, там і рветься.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 13090
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1201 раз.
- Подякували: 1458 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 тра, 2022 08:12
lapay написав:
Херсонську тероборону, з одними коктелями, відразу розстріляли з кулеметів.
І хто за це повинен відповідати, що тероборону відправили на танки без джавелінів, лише з коктейлями молотова? Питання "не на часі", "після війни"...? А може, винних потрібно покарати негайно і показово, поки вони не накоїли ще більшої шкоди?
lapay написав:
Укріпрайон в Чонгарі, міг затримати наступ, але авіація все одно б розбомбила будь-які укріплення, а десант в Бердянську теж міг бути. Одеську область готували до наступу, і є результат, північніше, чомусь, не готувались. Де тонко, там і рветься.
Хочете сказати, що Південь, навіть з бетонними укріпленнями у кілька ліній оборони (якби вони були побудовані), з вчасною роздачею зброї теробороні, втримати було неможливо? Але ж укріплений донецький напрямок якось не провалився у перші ж дні і досі в більшості напрямків утримується, а авіація там з'явилась у той же день.
Моя думка, втримати було можливо і навіть легше, ніж зараз той же донецький напрямок. Та навіть без укріплень озброєна тероборона не пустила б окупантів у міста, було б бажання і вчасна реакція у влади.
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 2893
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 274 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 тра, 2022 08:21
Frant написав:
Може, допоможеш нашому харківському блохеру шукати "хароших" рускіх? На електросамокаті, щоб пришвидшити процес?
могу помочь тебе найти хорошего психиатра.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 13073
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2016 раз.
- Подякували: 2855 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 тра, 2022 08:47
vitaliian написав: katso написав:
Запорожсталь, Криворожсталь
дай угадаю, скабеева их лично разбомбила
katso написав:
ВВП - 40% сельское хозяйство
полностью оккупированы Крым и Херсонская. Частично окупированы Харьковская, Донецкая, Луганская и Запорожская. Всего 25 областей. Угу всё потеряно. Киселев тв сказало.
Я не писал что все
потеряно. Я писал "масштабы удара войны по экономике еще только предстоит осознать".
Что до металлургии - в процессе там задействовано несколько заводов, там и кокс и руда и глинозем и прочее влияющее на финальный результат - то есть то что Криворожсталь и Запорожсталь не оккупированы еще не значит что на них не повлияла война. Как минимум повлияет тем что часть работников уехало оттуда, а как максимум - опять же "масштабы удара войны по экономике еще только предстоит осознать".
-
katso
-
-
- Повідомлень: 593
- З нами з: 16.05.12
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 215 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 тра, 2022 08:58
lapay написав: Schmit написав:
На жаль не вірю в повернення навіть втраченого Півдня.
Правий берег з Херсоном ще можна повернути, а далі Дніпро, форсувати без величезних втрат не реально. З іншої сторони - степ, який, як сказав Арестович, без величезних втрат пройти неможливо. А тепер москалі ще й вкопуються там.
Потрібно було тримати ці території, виконавши на перешийку лінію Мажино чи хоча б роздати теробороні зброю вчасно та громити ворога в містах, але ні.
Усі ж знали, що одна з перших задач пуйла - сухопутний коридор в Крим.
До речі ви бачили херсонську тероборону?, а енергодарську?
Херсонську тероборону, з одними коктелями, відразу розстріляли з кулеметів.
Питання не в тому, чи хочеми ми повернути Таврію, питання в тому, чи хочуть цього партнери, і чи вистачить в них на це зброї.
На лівому березі ключова точка ЗАЕС, вони її будуть тримати зубами, бо вони плануюють постачати електрику на всі окуповані території.
Укріпрайон в Чонгарі, міг затримати наступ, але авіація все одно б розбомбила будь-які укріплення, а десант в Бердянську теж міг бути. Одеську область готували до наступу, і є результат, північніше, чомусь, не готувались. Де тонко, там і рветься.
Хорошим варіантом було би, також, просто не розміновувати Чонгар. Це було навіть легше аніж "просто пєрєстать стрєлять"...
Але є і добра новина: "Деталі: У Генштабі запевнили, що посіпаки російських окупантів опиняться за ґратами."
https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/25/7342072/
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 1065
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 95 раз.
- Подякували: 106 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: П'ят 20 тра, 2022 09:15
гуляйполе написав:
А що їм заважатиме топити наші кораблі за межами досяжності цих ракет?
Тоже не совсем понятно как 20 километров дальности Гарпуна по сравнению с Нептуном помогут снять морскую блокаду.
-
crumd
-
-
- Повідомлень: 531
- З нами з: 28.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 109 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 20 тра, 2022 09:22
katso написав:
Как минимум повлияет тем что часть работников уехало оттуда,
не знаю какая у вас бизнес школа, моя меня учила отделять возможности от фобий, хотелок и всего остального.
Самый большой риск я вижу не в разрушенных стенах заводов и жилого фонда, а в переселенцах которые потеряли работу.
Заводы можно
отстроить, оборудование и технологии закупить, найти других поставщиков сырья. Это я отношу к возможностям.
А найти другие 4 млн трудоспособных квалифицированных сотрудников (вместо тех которые сейчас в эвакуациях) невозможно
. Их не даст мвф, не пришлет гуманитаркой ЕС, не инвестирует в нашу экономику США. Через полгода-год эти люди где то "потеряются" (трудоустроятся) и узел окажется indénouable.
katso написав:
Я не писал что все потеряно. Я писал "масштабы удара войны по экономике еще только предстоит осознать".
нечего осознавать, если не вернуть квалифицированное трудоспособное население из эвакуации, экономика исчезнет. Об этом сейчас никто не говорит, очнутся когда начнется гиперинфляция, внезапно окажется что экономика это налоги, а налоги платятся с доходов, которые ещё надо получить, выпустив и продав что то полезное. Выше я Ладу пытался объяснить, что сами по себе заводы не есть экономика и без людей нужной квалификации на выходе будет неликвид, который никто не купит, соответственно не с чего будет заплатить налоги и накормить армию.
то что заводы разрушены это 10% от проблемы, остальные 90% то что когда их отстроят работать будет некому.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 20 тра, 2022 09:36, всього редагувалось 6 разів.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 13073
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2016 раз.
- Подякували: 2855 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1488
|95241
|
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
|
|6076
|451871
|
|
|1
|2949
|
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka
|