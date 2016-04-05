Дивна інфо... Ми (збірка 4черги із Зах.Укр.) на передовій з кінця березня. Майже всі непрофесіонали -- від слова зовсім. Більшість -- вперше зі школи побачили автомат і вистріляли 57патронів за цілих 3тижні підготовки... Наші нечисленні "профи" зазвичай не набагато кращі -- мають досвід сидіння в окопах з часів АТО. Тепер і у нас є такий "досвід". Наразі процвітають істерики, алкоголізм... Особливо після дивного "наступу" -- на неокопані позиції, під гранато-міно... обстріл.
І наприкінці 3міс війни ніким замінити аж отаку "иліту"? "Сіріослі"?? За увесь цей час не можна було хоч когось натренувати в тилу???
Я так розумію, що нині просто треба чекати масові надходження арти із Заходу (ленд-ліз), яка би нарешті придушила москвинську. Але чому би не робити це по черзі? Хто там в тилу мріє повоювати, чи про 100т₴ -- чому їх не пустять посидіти в окопах??
В Україні триває війна. Це війна вільних людей за свободу проти неволі. Проте, деякі законодавчі ініціативи влади мають ознаки відмови від цінностей свободи. Так, наприклад, всупереч логіці, виявляється, захищати свободу необхідно примусово.
Спочатку, всупереч нормам міжнародних конвенцій, поза межами законів України, введено заборону на виїзд з країни майже всім дорослим чоловікам. Тепер розглядається кримінальне покарання за виїзд з країни під час війни аж десятьма роками ув’язнення.
Ці ініціативи не мають нічого спільного із правопорядком. Ці ініціативи лише породжують корупцію і беззаконня. Не буде ефективною у захисті України людина, яку примусом змусили стати «захисником». Не потрібні Україні, країні вільних свідомих людей, методи тоталітарних деспотій. Вільні люди України здатні на основі вільного волевиявлення захистити свою вільну Батьківщину. Треба вірити у Народ України, а не ламати його через коліна.
Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина відчувають дефіцит нафтопродуктів, тому закупівлі здійснюються в інших регіонах через порти. Отож, компанії, які сьогодні здійснюють оптові постачання нафтопродуктів в Україну намагаються протиснутись крізь довгострокові контракти європейських гравців в портах і всі залишки відправляють в Україну. Сьогодні наші оператори, маючи ресурс в Констанці чи в портах Амстердама, Роттердама та Антверпена розробляють надскладні логістичні ланцюжки доставки пального в Україну. Для розуміння усієї складності ситуації: сьогодні, щоб ресурс потрапив в Україну, він спочатку їде баржами по річках, переливається в термінали, потім залізницею і автотранспортом. Крім того постало болюче питання вагоно-цистерн, яких не вистачає Україні. Мова тепер іде про їх закупівлю в Німеччині та виробництво в Україні.
у мирний час Україна споживала в місяць 800 тис. т бензину та дизельного пального. Зараз споживання скоротилося на третину. За інформацією учасників ринку – за 10 днів травня в Україну з Польщі надійшло – 30 тис. тонн, а мало б надійти ушестеро більше.
мыслю что на 30% примерно упала и экономика, с потреблением топлива есть прямая взаимосвязь. Если человек/предприятие не получает дохода, то и заправлять авто он вряд ли сможет. Оценку -40% я считаю "чрезмерно пессимистичной".