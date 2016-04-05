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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1061106210631064>
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:22

Вражеские источники уверяют что Германия согласилась

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vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:38

  alfredhaos написав:
  Bobua написав:Ми (збірка 4черги із Зах.Укр.) на передовій з кінця березня.

А вже що була 4 хвиля мобілізації?

Могла и быть: порядок/приоритеты/детали мобилизации -- военная тайна (не шутка).
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:47

  Bobua написав:
  prodigy написав:

Наразі процвітають істерики, алкоголізм... :( Особливо після дивного "наступу" -- на неокопані позиції, під гранато-міно... обстріл.


Я конечно извиняюсь
А кто должен был для вас окапывать позиции, Пушкин?
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  katso написав:Подписывайте петицию "Скасувати заборону виїзду з України чоловіків віком від 18 до 60 років та запровадити приоритет призову під час мобілізації добровольців." -

Петиции это зло и выпускание пара. Фактически петиция это всего лишь просьба, которую можно выполнить, а можно и не обращать на нее внимания. В реальной жизни каждый из нас сталкивался с различными просьбами от других, мы что, всегда их выполняли?

В данном случае эта петиция выглядит так:
Мы, нижеподписавшие, нижайше просим батюшку-Президента не нарушать Законы Украины и Конституцию Украины, а выполнять то, что в них написано и далее бла-бла-бла.


Как мне показали на этой ветке _hunter и Igneus (последний не просто форумчанин, а квалифицированный юрист и как минимум кандидат юридических наук, а скорее доктор юридических наук), запрет на выезд во время войны мужчин в возрасте 60- это явное нарушение Конституции Украины.

Что положено делать в случае таких нарушений? Правильный ответ - обращаться в Конституционный суд, но это долго, надо юридически очень правильно все оформить, да и Президент может обидеться на подавших. Безопаснее написать ̶ч̶е̶л̶о̶б̶и̶т̶н̶у̶ю̶ петицию, если и обидится, то только на автора, остальных много, могут и не заметить. Зато подписанты потом будут иметь право гордо заявлять - "Я сделал все что мог, теперь могу спать спокойно".

А по сути - подписанты хотят разделить граждан Украины на "белых" и "черных":
Не кожен повинен сидіти із рушницею в окопі. Багато хто більше ефективні в інших сферах. Зокрема, в бізнесі, податками якого наповнюється бюджет воюючої країни.

Багато чоловіків, які є єдиними годувальниками своїх родин, не можуть наразі виїхати на роботу за межі України.

Сколько из выехавших, обещающих сейчас "наполнять бюджет Украины работая за ее пределами" забудут об этом обещании кто через месяц-два, а кто и мгновенно?
Обещать - не значит жениться (с)

Налогами какого заграничного бизнеса, да просто с каких зарплат работающих за границей наполняется бюджет Украины?
Правда ли, что все их бизнесы сейчас невозможны в Украине, могут работать только за ее пределами?

И в самом тексте петиции явный фейк:
Всі щури, в тому числі з числа «резидентів 95 кварталу» вже давно втекли. І їх вже випустили ті ж самі корупціонери – Медведчук яскравий тому приклад.

Или не фейк и Медведчука уже выпустили из Украины?
Востаннє редагувалось yanyura в П'ят 20 тра, 2022 10:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:57

  yanyura написав:Или не фейк и Медведчука уже выпустили из Украины
могли обменять на азовцев
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 11:06

Скабеева прозрела "не надо было и начинать" говорит

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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 11:07

  yanyura написав:\\\
Что положено делать в случае таких нарушений? Правильный ответ - обращаться в Конституционный суд, но это долго, надо юридически очень правильно все оформить, да и Президент может обидеться на подавших. Безопаснее написать ̶ч̶е̶л̶о̶б̶и̶т̶н̶у̶ю̶ петицию, если и обидится, то только на автора, остальных много, могут и не заметить. Зато подписанты потом будут иметь право гордо заявлять - "Я сделал все что мог, теперь могу спать спокойно".
\\\
А по сути - подписанты хотят разделить граждан Украины на "белых" и "черных":
Не кожен повинен сидіти із рушницею в окопі. Багато хто більше ефективні в інших сферах. Зокрема, в бізнесі, податками якого наповнюється бюджет воюючої країни.

\\\

Ну да, "может обидеться" и, например, на фронт отправить. Оно, конечно, будет приятно -- "за правду пострадал" -- в окопе будет теплее... Но, некоторым "странным" людям страдать почему-то не хочется :lol:

Я там уже выше писал: разделение _уже_ есть -- тех же ПТУшнико _уже_ от мобилизации освободили.

И нет -- подписанты наоборот хотят _равноправия_ и "евпропейских ценностей" (тм): считает _человек_, что _он_ полезнее в окопе с автоматом -- добро пожаловать в окоп. Считает _человек_, что _он_ полезнее в кресле руководителя -- добро пожаловать на работу.
А не _пастух_ решил -- _стадо_ -- туда, _стадо_ -- сюда...
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 11:20

  yanyura написав:Сколько из выехавших, обещающих сейчас "наполнять бюджет Украины работая за ее пределами" забудут об этом обещании кто через месяц-два, а кто и мгновенно?
Обещать - не значит жениться (с)

Эм, ну дата выезда фиксируется, дата приезда тоже. Посчитать Х дней (месяцев) и умножить на Y сумму вроде не сложно. Спец счет для выехавших, платишь пока за границей на него, молодец, если ни копейки не скинулся, то по приезду штраф, арест имущества и всякие другие прелести, в чем проблема?
Какой-то % людей, у кого в Украине вообще ничего нет, конечно могут и не вернуться, но у большинства тут недвига, у кого-то бизнес, врядли они готовы все бросить лишь бы схитрить и не заплатить 3-5к уе (ну или сколько там накапает пока они будут за границей). Да и вообще ассимилироваться на новом месте не так просто, в 40 лет начинать заново не каждый сможет/захочет. Так что я думаю все это решаемо и никаких катастрофических последствий не вызовет, было бы желание у власти все это организовать.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 11:20

  vitaliian написав:
  yanyura написав:Или не фейк и Медведчука уже выпустили из Украины
могли обменять на азовцев

Это ваше предположение, а автор петиции об этом написал как о свершившемся факте.

И еще об этой петиции:
№22/139292-еп

Автор (ініціатор): Гуміров Олександр Ігорович
Дата оприлюднення: 18 травня 2022

Голова Громадської організації «Справа принципу», правозахисник.

https://novilidery.com/lider/1-season/gumirov-oleksandr

Юрист. Специализация: IT-сфера, юридическая поддержка бизнеса и частного лица. Все виды юридических услуг. Опыт юридической практики - 15 лет. Магистр права, работаю над диссертацией по международному праву.

https://jurliga.ligazakon.net/ru/catalog/12712

Згідно з інформацією з реєстрів, особа займала пост засновника в компаніях "УКРАЇНСЬКА МОТОРНОТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ ДИТЯЧОМУ ОЗДОРОВЛЕННЮ ТА ВІДПОЧИНКУ"

Дані про Гуміров Олександр Ігорович оновлюються автоматично і актуальні на момент здійснення вами пошукового запиту. Враховуються будь-які останні зміни, які вносяться до реєстру.

https://youcontrol.com.ua/catalog/execu ... h/founder/

Его компании могут работать только вне Украины? Или он идейный борец за права человека? Юрист с
Опыт юридической практики - 15 лет

не знает, как правильно бороться с нарушениями законов?
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 11:27

  yanyura написав:\\\
Юрист с
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не знает, как правильно бороться с нарушениями законов?

Может и не знает. А, может, он банально знаком со внутренним устройством этой системы? :roll:
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