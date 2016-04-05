Додано: П'ят 20 тра, 2022 10:53

katso написав: Подписывайте петицию "Скасувати заборону виїзду з України чоловіків віком від 18 до 60 років та запровадити приоритет призову під час мобілізації добровольців." - Подписывайте петицию "Скасувати заборону виїзду з України чоловіків віком від 18 до 60 років та запровадити приоритет призову під час мобілізації добровольців." -

Мы, нижеподписавшие, нижайше просим батюшку-Президента не нарушать Законы Украины и Конституцию Украины, а выполнять то, что в них написано и далее бла-бла-бла.

запрет на выезд во время войны

явное нарушение Конституции Украины

Не кожен повинен сидіти із рушницею в окопі . Багато хто більше ефективні в інших сферах. Зокрема, в бізнесі, податками якого наповнюється бюджет воюючої країни .



Багато чоловіків, які є єдиними годувальниками своїх родин, не можуть наразі виїхати на роботу за межі України .

Обещать - не значит жениться (с)

Налогами

наполняется бюджет Украины

все их бизнесы сейчас невозможны в Украине

Всі щури, в тому числі з числа «резидентів 95 кварталу» вже давно втекли. І їх вже випустили ті ж самі корупціонери – Медведчук яскравий тому приклад .

Петиции это зло и выпускание пара. Фактически петиция это всего лишь просьба, которую можно выполнить, а можно и не обращать на нее внимания. В реальной жизни каждый из нас сталкивался с различными просьбами от других, мы что, всегда их выполняли?В данном случае эта петиция выглядит так:Как мне показали на этой ветке(последний не просто форумчанин, а квалифицированный юрист и как минимум кандидат юридических наук, а скорее доктор юридических наук),мужчин в возрасте 60- этоЧто положено делать в случае таких нарушений? Правильный ответ - обращаться в Конституционный суд, но это долго, надо юридически очень правильно все оформить, да и Президент может обидеться на подавших. Безопаснее написать ̶ч̶е̶л̶о̶б̶и̶т̶н̶у̶ю̶ петицию, если и обидится, то только на автора, остальных много, могут и не заметить. Зато подписанты потом будут иметь право гордо заявлять - "Я сделал все что мог, теперь могу спать спокойно".А по сути - подписанты хотят разделить граждан Украины на "белых" и "черных":Сколько из выехавших, обещающих сейчас "наполнять бюджет Украины работая за ее пределами" забудут об этом обещании кто через месяц-два, а кто и мгновенно?какого заграничного бизнеса, да просто с каких зарплат работающих за границейПравда ли, что, могут работать только за ее пределами?И в самом тексте петиции явный фейк:Или не фейк и Медведчука уже выпустили из Украины?