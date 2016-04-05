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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 11:35
lapay написав:
Херсонську тероборону, з одними коктелями, відразу розстріляли з кулеметів.
Чернігів був у тому самому становищі. Вже 24 лютого орки були на околицях, атакуюче угрупування складалося десь с 15 БТГ. Але влада міста оперативно вибудувала оборону, навіть вербально мер міста на камери сказав, що ми роздаємо зброю усім бажаючим і будемо битися - орки обісралися, бо було одразу роздано 6-7 тисяч стволів і заїжджати до міста не ризикнули, хоча фактично ніяких блок постів і загороджень не було і проблем заїхати теж.
Херсон просто злили - влада там була не патріотична.
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 11:41
Zebra написав:
Херсон просто злили - влада там була не патріотична.
Справедлива думка.
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 11:43
alfredhaos написав: Bobua написав:
Ми (збірка 4черги із Зах.Укр.) на передовій з кінця березня.
А вже що була 4 хвиля мобілізації?
Мова не про хвилі, а про черги.
4 черга - ті, хто ніколи не служив, взагалі без досвіду.
Мобілізовувати 4 чергу, ще й на заході - нонсенс. Потрібно в першу чергу мобілізовувати з тих територій, які безпосередньо під загрозою окупації. От не мобілізували південні регіони вчасно і все, тепер чоловіки там - мобрезерв ворога.
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 12:00
Zebra написав: andrijk777 написав:
Навіть Британія сказала що Україна вправі завдавати ударів по території РФ.
І як ви взагалі собі це уявляєте? Україна виходить на лінію 23.02 і що? Чекає? На що чекає? На капітуляцію РФ?
Британія може що завгодно казати, але в разі просування на территорію РФ, може застосувати за своєю доктриною ядерну зброю.
Вона може застосувати її в будь-який момент!!!
Цитата з конституції РФ: если «под угрозу поставлено само существование государства».
Як це розуміти я не знаю, але чому просування на територію РФ "ставит под угрозу существование РФ", а наприклад знищення крейсера Москва "не ставит под угрозу существование РФ"?
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 12:06
vitaliian написав:
Самый большой риск я вижу не в разрушенных стенах заводов и жилого фонда, а в переселенцах которые потеряли работу.
Из ваших постов непонятно зачем переселенцу возвращаться туда где нет ни жилья, ни работы. Просто вернуться туда, где жил ранее - человек не есть территориальное животное.
Капиталисты должны отстроить свои заводы. А беженец должен получить компенсацию за разрушенное жильё деньгами или другим жильем. Тогда начнётся возврат переселенцев - в место где есть работа и жильё.
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 12:11
crumd написав:
Из ваших постов непонятно зачем переселенцу возвращаться туда где нет ни жилья, ни работы. Просто вернуться туда, где жил ранее - человек не есть территориальное животное.
Это надо экономике, за переселенцев я не берусь решать, что им надо. Знаю другое, нет работы = нет еды. 4 млн человек кажется потеряли работу? Если это всех устраивает... ну ок
crumd написав:
Капиталисты должны отстроить свои заводы. А беженец должен получить компенсацию за разрушенное жильё деньгами или другим жильем. Тогда начнётся возврат переселенцев - в место где есть работа и жильё.
это уже дорожная карта, для начала она должна быть принята и профинансирована.
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 12:24
vitaliian написав: katso написав:
Как минимум повлияет тем что часть работников уехало оттуда,
не знаю какая у вас бизнес школа, моя меня учила отделять возможности от фобий, хотелок и всего остального.
Самый большой риск я вижу не в разрушенных стенах заводов и жилого фонда, а в переселенцах которые потеряли работу.
Заводы можно
отстроить, оборудование и технологии закупить, найти других поставщиков сырья. Это я отношу к возможностям.
А найти другие 4 млн трудоспособных квалифицированных сотрудников (вместо тех которые сейчас в эвакуациях) невозможно
. Их не даст мвф, не пришлет гуманитаркой ЕС, не инвестирует в нашу экономику США. Через полгода-год эти люди где то "потеряются" (трудоустроятся) и узел окажется indénouable.
katso написав:
Я не писал что все потеряно. Я писал "масштабы удара войны по экономике еще только предстоит осознать".
нечего осознавать, если не вернуть квалифицированное трудоспособное население из эвакуации, экономика исчезнет. Об этом сейчас никто не говорит, очнутся когда начнется гиперинфляция, внезапно окажется что экономика это налоги, а налоги платятся с доходов, которые ещё надо получить, выпустив и продав что то полезное. Выше я Ладу пытался объяснить, что сами по себе заводы не есть экономика и без людей нужной квалификации на выходе будет неликвид, который никто не купит, соответственно не с чего будет заплатить налоги и накормить армию.
то что заводы разрушены это 10% от проблемы, остальные 90% то что когда их отстроят работать будет некому.
10%... 90%...
Не знаю, как Вы это считаете. Нельзя отрывать одно от другого. Проблема комплексная.
А если сегодня люди вернутся из эвакуации, где они будут работать, чем заниматься пока заводы отстроят? Вы же понимаете, что сегодня
, денег на восстановление заводов нет и никто их на это не даст?
Поэтому я и пишу, что вариант prodigy
c окончанием войны к концу 2023 меня не устраивает. Последствия для экономики в таком варианте даже не хочу обсуждать. Строить придётся чуть ли не с нуля.
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 12:29
Італійський прем'єр Маріо Драгі висунув Києву та москві пропозиції примирення:
▪️фіксується "лінія розділу", що буде приблизно відповідати фронту
▪️Україна приймається в ЄС, отримує нейтральний статус
▪️Україна та росія у перспективі вирішують питання "спірних територій"
.
ссылок не даю пока не найду подтверждение.
ЛАД написав:
Поэтому я и пишу, что вариант prodigy c окончанием войны к концу 2023 меня не устраивает
в любой момент можно сдаться и закончить войну быстрее.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 20 тра, 2022 12:32, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 12:29
Bobua написав: prodigy написав:
Дивна інфо...
Ми (збірка 4черги із Зах.Укр.) на передовій з кінця березня.
Майже всі непрофесіонали -- від слова зовсім. Більшість -- вперше зі школи побачили автомат і вистріляли 57патронів за цілих 3тижні підготовки... Наші нечисленні "профи" зазвичай не набагато кращі -- мають досвід сидіння в окопах з часів АТО. Тепер і у нас є такий "досвід".
Наразі процвітають істерики, алкоголізм...
Особливо після дивного "наступу" -- на неокопані позиції, під гранато-міно... обстріл.
І наприкінці 3міс війни ніким замінити аж отаку "иліту"? "Сіріослі"?? За увесь цей час не можна було хоч когось натренувати в тилу???
Я так розумію, що нині просто треба чекати масові надходження арти із Заходу (ленд-ліз), яка би нарешті придушила москвинську.
Але чому би не робити це по черзі?
Хто там в тилу мріє повоювати, чи про 100т₴ -- чому їх не пустять посидіти в окопах??
Видео ни о чём. Капитан Очевидность.
Отсутствие ротации (если это действительно так) могу объяснить (чисто предположительно) желанием хорошо вооружить, обучить и подготовить резервные войска с тем, чтобы потом бросить свежие и хорошо подготовленные части в контрнаступление. Как в ту войну спасли Москву благодаря свежим сибирским полкам. Те, кто сражался до этого, перейти в успешное контрнаступление не смогли бы.
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 12:32
vitaliian написав:
это уже дорожная карта, для начала она должна быть принята и профинансирована.
Ну а как вы предлагаете?
Без плана, без финансов и т.д. - ехать "осваивать целину" (развалины)? Тем более, все правители, включая Зеленского, говорят, что "не можем гарантировать безопасность", "возврат на свой страх и риск"
Вы предлагаете людям куда-то ехать, и что-то делать, - а если завтра там опять начнутся обстрелы, или новое вторжение, и имущество, люди пострадают - вы им компенсируете? Если нет - то и не призывайте делать рискованных движений, или хотя бы озвучивайте риски
Согласен с crumd - госудаство должно создать и обеспечить условия, а люди сами решат что им делать
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