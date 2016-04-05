Додано: П'ят 20 тра, 2022 12:41

ЛАД написав: А если сегодня люди вернутся из эвакуации, где они будут работать, чем заниматься пока заводы отстроят? А если сегодня люди вернутся из эвакуации, где они будут работать, чем заниматься пока заводы отстроят?

вы глубоко советский человек, заводы, заводы. Где они будут работать - вопрос правильный, то что все должны работать на заводах - ваше личное заблуждение.Строить с нуля заводы которые уже построены в других странах инвесторы не будут, к любому заводу нужен рынок сбыта. Берём текущие проблемы, многие потеряли крышу над головой, нужно запустить строительство в беспрецедентных масштабах, цементные заводы есть не только на оккупированных территориях, какой баланс по металлу непонятно. Строителей надо кормить/одевать, лечить/ учить их детей, обеспечивать им безопасность и досуг? Транспорт для строительства нужен? Дороги для транспорта нужны? Я примерно ответил на ваш вопрос в каких отраслях можно и нужно трудоустроить, тех кто остался без работы. Очевидно кого то нужно переучить с одной специальности на другую, более востребованную. А ждать что приедет капиталист и отстроит заводы можно 100 лет. Где людям брать средства на питание, не всем же платят пенсию... И вечно из кормить в Европах не будут. Куда вернуть людей хотя бы к концу года, нужно решать уже сейчас.Из личного опыта,видел линию для производства пластиковой тары (ящиков) из гранул, гранулы - импорт из Китая, вся продукция шла на экспорт, объём отгрузки - одна фура в неделю, работу линии обеспечивало 3 человека на загрузку фуры приглашали грузчиков (сами гранулы в мешках не тяжёлые).Наладить такое производство можно в любом помещении где есть вода, канализация, э/энергия и автомобильная дорога. Даже в вашем Харькове есть такие помещения.Пример о том что дело не в помещениях, а в том кто и на каких условиях вложит в такое или подобное деньги.