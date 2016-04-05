lapay написав:Херсонську тероборону, з одними коктелями, відразу розстріляли з кулеметів.
Чернігів був у тому самому становищі. Вже 24 лютого орки були на околицях, атакуюче угрупування складалося десь с 15 БТГ. Але влада міста оперативно вибудувала оборону, навіть вербально мер міста на камери сказав, що ми роздаємо зброю усім бажаючим і будемо битися - орки обісралися, бо було одразу роздано 6-7 тисяч стволів і заїжджати до міста не ризикнули, хоча фактично ніяких блок постів і загороджень не було і проблем заїхати теж.
Херсон просто злили - влада там була не патріотична.
Слідкував за Черніговом з початку війни. Те що відстояли Чернігів на мою думку 95 % заслуга мера. Він в самі тяжкі часи виходив в ефір і казав що Чернігів буде відбиватись до кінця, коли інші міста здавали без єдиного пострілу і керівництво розбігалось по закордонам. Чернігівчани мають його на руках носити.
В Україні триває війна. Це війна вільних людей за свободу проти неволі. Проте, деякі законодавчі ініціативи влади мають ознаки відмови від цінностей свободи. Так, наприклад, всупереч логіці, виявляється, захищати свободу необхідно примусово. ............
К сожалению, так и есть. И не только в Украине, но и в любой стране. И это не противоречит логике. После того, как война перестала быть делом профессионалов (княжеских дружин, отрядов наёмников и пр.), а стала полем битвы массовых армий, добровольцев не хватает. В случае реальной войны, а не "спецоперации" на чужой территории приходится прибегать к принудительному призыву. Вы уверены, что нам хватит добровольцев? Не допускаете, что слишком много мужчин сбегут от войны за границу?
P.s. Харькову дали несколько дней отдохнуть и опять начались обстрелы. Сегодня часа в 3 ночи были сильные прилёты. Хотя, конечно, интенсивность обстрелов значительно ниже.
ЛАД написав:А если сегодня люди вернутся из эвакуации, где они будут работать, чем заниматься пока заводы отстроят?
вы глубоко советский человек, заводы, заводы. Где они будут работать - вопрос правильный, то что все должны работать на заводах - ваше личное заблуждение.
Строить с нуля заводы которые уже построены в других странах инвесторы не будут, к любому заводу нужен рынок сбыта. Берём текущие проблемы, многие потеряли крышу над головой, нужно запустить строительство в беспрецедентных масштабах, цементные заводы есть не только на оккупированных территориях, какой баланс по металлу непонятно. Строителей надо кормить/одевать, лечить/ учить их детей, обеспечивать им безопасность и досуг? Транспорт для строительства нужен? Дороги для транспорта нужны? Я примерно ответил на ваш вопрос в каких отраслях можно и нужно трудоустроить, тех кто остался без работы. Очевидно кого то нужно переучить с одной специальности на другую, более востребованную. А ждать что приедет капиталист и отстроит заводы можно 100 лет. Где людям брать средства на питание, не всем же платят пенсию... И вечно из кормить в Европах не будут. Куда вернуть людей хотя бы к концу года, нужно решать уже сейчас.
Из личного опыта,видел линию для производства пластиковой тары (ящиков) из гранул, гранулы - импорт из Китая, вся продукция шла на экспорт, объём отгрузки - одна фура в неделю, работу линии обеспечивало 3 человека на загрузку фуры приглашали грузчиков (сами гранулы в мешках не тяжёлые).
Наладить такое производство можно в любом помещении где есть вода, канализация, э/энергия и автомобильная дорога. Даже в вашем Харькове есть такие помещения.
Пример о том что дело не в помещениях, а в том кто и на каких условиях вложит в такое или подобное деньги.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 20 тра, 2022 12:56, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian написав:.......... мыслю что на 30% примерно упала и экономика, с потреблением топлива есть прямая взаимосвязь. Если человек/предприятие не получает дохода, то и заправлять авто он вряд ли сможет. Оценку -40% я считаю "чрезмерно пессимистичной".
Связь, конечно, есть. Но не такая прямая. Учтите, что резко выросло потребление горючего армией. И у нас давно не было (да и было ли когда-нибудь?) такого дефицита горючего. Так что падение экономики может быть значительно выше.
ЛАД написав:Связь, конечно, есть. Но не такая прямая. Учтите, что резко выросло потребление горючего армией. И у нас давно не было (да и было ли когда-нибудь?) такого дефицита горючего. Так что падение экономики может быть значительно выше.
а армия не экономика? У армии нет поставщиков которые на ней зарабатывают? Никто не ремонтирует за деньги военную технику? Солдаты не получают зарплаты?. никто из перечисленных не покупает топливо для обеспечения армии и других целей? У вас странное представление об экономике...
В Україні триває війна. Це війна вільних людей за свободу проти неволі. Проте, деякі законодавчі ініціативи влади мають ознаки відмови від цінностей свободи. Так, наприклад, всупереч логіці, виявляється, захищати свободу необхідно примусово. ............
К сожалению, так и есть. И не только в Украине, но и в любой стране. И это не противоречит логике. После того, как война перестала быть делом профессионалов (княжеских дружин, отрядов наёмников и пр.), а стала полем битвы массовых армий, добровольцев не хватает. В случае реальной войны, а не "спецоперации" на чужой территории приходится прибегать к принудительному призыву. Вы уверены, что нам хватит добровольцев? Не допускаете, что слишком много мужчин сбегут от войны за границу? \\\
Точно не противоречит? Я не уверен, но в "дикой и отсталой Сирии" никакой принудиловки не было. И, как я уже говорил -- если после победы над драконом появится еще одна "северная Корея" -- на берегу Черного Моря... Поэтому иногда высказывается мнение, что:
По словам дипломата, обсуждение членства Украины не может игнорировать стремление других стран, включая Северную Македонию и Албанию.
_hunter написав:....... И нет -- подписанты наоборот хотят _равноправия_ и "евпропейских ценностей" (тм): считает _человек_, что _он_ полезнее в окопе с автоматом -- добро пожаловать в окоп. Считает _человек_, что _он_ полезнее в кресле руководителя -- добро пожаловать на работу. А не _пастух_ решил -- _стадо_ -- туда, _стадо_ -- сюда...
Не боитесь, что "борцов за равноправие и "евпропейские ценности" окажется слишком много? Точнее, среди них окажется слишком много тех, кто сочтёт, что на Западе он будет значительно "полезнее" (по крайней мере, для себя лично)? Может быть, им надо написать петицию с просьбой/требованием срочно закончить войну на любых условиях?
ЛАД написав:После того, как война перестала быть делом профессионалов (княжеских дружин, отрядов наёмников и пр.), а стала полем битвы массовых армий, добровольцев не хватает.
Наоборот каждый президент декларировал переход от "всеобщей воинской повинности" с добыванием оружия в бою к профессиональной, обученной, экипированной армии ( со снижением её количества и повышением эффективности)
yanyura написав:Сколько из выехавших, обещающих сейчас "наполнять бюджет Украины работая за ее пределами" забудут об этом обещании кто через месяц-два, а кто и мгновенно?
Обещать - не значит жениться (с)
Эм, ну дата выезда фиксируется, дата приезда тоже. Посчитать Х дней (месяцев) и умножить на Y сумму вроде не сложно. Спец счет для выехавших, платишь пока за границей на него, молодец, если ни копейки не скинулся, то по приезду штраф, арест имущества и всякие другие прелести, в чем проблема? Какой-то % людей, у кого в Украине вообще ничего нет, конечно могут и не вернуться, но у большинства тут недвига, у кого-то бизнес, вряд ли они готовы все бросить лишь бы схитрить и не заплатить 3-5к уе (ну или сколько там накапает пока они будут за границей). Да и вообще ассимилироваться на новом месте не так просто, в 40 лет начинать заново не каждый сможет/захочет. Так что я думаю все это решаемо и никаких катастрофических последствий не вызовет, было бы желание у власти все это организовать.
ассимилироваться на новом месте не так просто. Совсем не просто. Но когда альтернатива - реальная возможность погибнуть на фронте... Недвигу можно и продать. С бизнесом, конечно, сложнее, но у многих он сегодня и так пропал.