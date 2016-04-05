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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:02
yanyura написав: vitaliian написав: yanyura написав:
Или не фейк и Медведчука уже выпустили из Украины
могли обменять на азовцев
Это ваше предположение, а автор петиции об этом написал как о свершившемся факте.
.......
Кроме того, я что-то не слышал о том, что азовцев уже
обменяли.
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ЛАД
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:02
ЛАД написав: _hunter написав:
.......
И нет -- подписанты наоборот хотят _равноправия_ и "евпропейских ценностей" (тм): считает _человек_, что _он_ полезнее в окопе с автоматом -- добро пожаловать в окоп. Считает _человек_, что _он_ полезнее в кресле руководителя -- добро пожаловать на работу.
А не _пастух_ решил -- _стадо_ -- туда, _стадо_ -- сюда...
Не боитесь, что "борцов за равноправие и "евпропейские ценности" окажется слишком много?
\\\
А вы появления ЧкНР не боитесь?
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:14
_hunter
Свобода передвижения может ограничиваться законами. Это норма ст.33 Конституции.
Закон о свободе предвижения и закон о военном положении гласят, что во время военного положения свобода передвижения может быть ограничена.
Уголовно-процессуальное законодательство дает возможность ограничивать свободу перемещения подозреваемых и преступников.
Гражданский и семеный кодексы дают возможность ограничивать свободу передвижения детей без родителей.
Теоретически КСУ может рассмотреть соответствие Законов Конституции, но в данном случае, при наличии в ст.33 Конституции нормы, разрешающей ограничивать свободу передвижения, нет предмета спора на эту тему ИМХО
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