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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1063106410651066
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:02

  yanyura написав:
  vitaliian написав:
  yanyura написав:Или не фейк и Медведчука уже выпустили из Украины
могли обменять на азовцев

Это ваше предположение, а автор петиции об этом написал как о свершившемся факте.
.......

Кроме того, я что-то не слышал о том, что азовцев уже обменяли.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:02

  ЛАД написав:
  _hunter написав:.......
И нет -- подписанты наоборот хотят _равноправия_ и "евпропейских ценностей" (тм): считает _человек_, что _он_ полезнее в окопе с автоматом -- добро пожаловать в окоп. Считает _человек_, что _он_ полезнее в кресле руководителя -- добро пожаловать на работу.
А не _пастух_ решил -- _стадо_ -- туда, _стадо_ -- сюда...

Не боитесь, что "борцов за равноправие и "евпропейские ценности" окажется слишком много?
\\\

А вы появления ЧкНР не боитесь? :wink:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:14

_hunter
Свобода передвижения может ограничиваться законами. Это норма ст.33 Конституции.

Закон о свободе предвижения и закон о военном положении гласят, что во время военного положения свобода передвижения может быть ограничена.
Уголовно-процессуальное законодательство дает возможность ограничивать свободу перемещения подозреваемых и преступников.
Гражданский и семеный кодексы дают возможность ограничивать свободу передвижения детей без родителей.

Теоретически КСУ может рассмотреть соответствие Законов Конституции, но в данном случае, при наличии в ст.33 Конституции нормы, разрешающей ограничивать свободу передвижения, нет предмета спора на эту тему ИМХО
Камикадзе
 
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