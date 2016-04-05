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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10641065106610671068>
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:02

  ЛАД написав:
  _hunter написав:.......
И нет -- подписанты наоборот хотят _равноправия_ и "евпропейских ценностей" (тм): считает _человек_, что _он_ полезнее в окопе с автоматом -- добро пожаловать в окоп. Считает _человек_, что _он_ полезнее в кресле руководителя -- добро пожаловать на работу.
А не _пастух_ решил -- _стадо_ -- туда, _стадо_ -- сюда...

Не боитесь, что "борцов за равноправие и "евпропейские ценности" окажется слишком много?
\\\

А вы появления ЧкНР не боитесь? :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:14

_hunter
Свобода передвижения может ограничиваться законами. Это норма ст.33 Конституции.

Закон о свободе предвижения и закон о военном положении гласят, что во время военного положения свобода передвижения может быть ограничена.
Уголовно-процессуальное законодательство дает возможность ограничивать свободу перемещения подозреваемых и преступников.
Гражданский и семеный кодексы дают возможность ограничивать свободу передвижения детей без родителей.

Теоретически КСУ может рассмотреть соответствие Законов Конституции, но в данном случае, при наличии в ст.33 Конституции нормы, разрешающей ограничивать свободу передвижения, нет предмета спора на эту тему ИМХО
Камикадзе
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:27

  vitaliian написав:
Італійський прем'єр Маріо Драгі висунув Києву та москві пропозиції примирення:

▪️фіксується "лінія розділу", що буде приблизно відповідати фронту
▪️Україна приймається в ЄС, отримує нейтральний статус
▪️Україна та росія у перспективі вирішують питання "спірних територій"
.
ссылок не даю пока не найду подтверждение.

  ЛАД написав:Поэтому я и пишу, что вариант prodigy c окончанием войны к концу 2023 меня не устраивает
в любой момент можно сдаться и закончить войну быстрее.

О предложении Драги читал на приличном западном сайте, сейчас точно не вспомню, на каком. Там был ещё какой-то 4-й пункт. Не стал сюда выносить, т.к. мы такое точно не примем, да и Запад сегодня такое не поддержит.

У Вас опять чёрно-белый подход.
Или воевать годами, или сдаться.
Других вариантов нет?
Война, к приммеру, в Ирпене в течение не 1 месяца, а пару-тройку лет Вас устраивает?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:45

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:А если сегодня люди вернутся из эвакуации, где они будут работать, чем заниматься пока заводы отстроят?
вы глубоко советский человек, заводы, заводы. Где они будут работать - вопрос правильный, то что все должны работать на заводах - ваше личное заблуждение.

Строить с нуля заводы которые уже построены в других странах инвесторы не будут, к любому заводу нужен рынок сбыта. Берём текущие проблемы, многие потеряли крышу над головой, нужно запустить строительство в беспрецедентных масштабах, цементные заводы есть не только на оккупированных территориях, какой баланс по металлу непонятно. Строителей надо кормить/одевать, лечить/ учить их детей, обеспечивать им безопасность и досуг? Транспорт для строительства нужен? Дороги для транспорта нужны? Я примерно ответил на ваш вопрос в каких отраслях можно и нужно трудоустроить, тех кто остался без работы. Очевидно кого то нужно переучить с одной специальности на другую, более востребованную. А ждать что приедет капиталист и отстроит заводы можно 100 лет. Где людям брать средства на питание, не всем же платят пенсию... И вечно из кормить в Европах не будут. Куда вернуть людей хотя бы к концу года, нужно решать уже сейчас.

Из личного опыта,видел линию для производства пластиковой тары (ящиков) из гранул, гранулы - импорт из Китая, вся продукция шла на экспорт, объём отгрузки - одна фура в неделю, работу линии обеспечивало 3 человека на загрузку фуры приглашали грузчиков (сами гранулы в мешках не тяжёлые).

Наладить такое производство можно в любом помещении где есть вода, канализация, э/энергия и автомобильная дорога. Даже в вашем Харькове есть такие помещения.

Пример о том что дело не в помещениях, а в том кто и на каких условиях вложит в такое или подобное деньги.

Простите, но Ваши рассказы о том, что я "глубоко советский человек" начинают надоедать. Наклеили ярлык и можно не думать.
А то, что Вы предложили, это не "заводы, заводы"? Вы, вроде, тоже перечислили производства, а не кафе-парикмахерские. Сфера услуг тоже нужна. но она возродится относительно легко и быстро, без значительных усилий государства. А вот производство возродить значительно сложнее. А прибавочная стоимость создаётся именно на производстве. Для строительства "в беспрецедентных масштабах", "дорог для транспорта" нужны инвестиции. И очень большие.
Надеюсь, Вы понимаете, что никто не будет инвестировать, когда с большой вероятностью завтра может прилететь ракета/снаряд, которые разрушат вашу "инвестицию". В Харькове полно замороженных (остановленных) строек, и никто не будет их продолжать, пока есть опасность. В Ирпене можно начинать стройки. Но у вас есть инвесторы? И есть люди, которые смогут купить построенные квартиры/доиа? Наверное, есть. А вот сколько? Достаточно ли их для массового строительства:
Я рад Вашему оптимизму, но хотелось бы ближе к реальной жизни.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:46

  vitaliian написав:
  ЛАД написав:Связь, конечно, есть. Но не такая прямая.
Учтите, что резко выросло потребление горючего армией. И у нас давно не было (да и было ли когда-нибудь?) такого дефицита горючего.
Так что падение экономики может быть значительно выше.
а армия не экономика? У армии нет поставщиков которые на ней зарабатывают? Никто не ремонтирует за деньги военную технику? Солдаты не получают зарплаты?. никто из перечисленных не покупает топливо для обеспечения армии и других целей? У вас странное представление об экономике...

Подчёркнутое относится к Вам.
Армия не экономика.
Армия не производит, а уничтожает ресурсы, технику и пр.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:48

  Камикадзе написав:_hunter
Свобода передвижения может ограничиваться законами. Это норма ст.33 Конституции.

Закон о свободе предвижения и закон о военном положении гласят, что во время военного положения свобода передвижения может быть ограничена.
Уголовно-процессуальное законодательство дает возможность ограничивать свободу перемещения подозреваемых и преступников.
Гражданский и семеный кодексы дают возможность ограничивать свободу передвижения детей без родителей.

Теоретически КСУ может рассмотреть соответствие Законов Конституции, но в данном случае, при наличии в ст.33 Конституции нормы, разрешающей ограничивать свободу передвижения, нет предмета спора на эту тему ИМХО

При чем тут свобода передвижения :?: -- мы, вроде, про
Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

да про
Стаття 27. Кожна людина має невід'ємне право на життя.

все время говорили...
Поэтому, кстати, "садить" преступников -- можно, а вот смертной казни -- нету.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:49

  ЛАД написав:Подчёркнутое относится к Вам.
Армия не экономика.
Армия не производит, а уничтожает ресурсы, технику и пр.

Армия это как охранное агенство. Тоже экономика, экономика услуг. Любое движение денег - это и есть экономика.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:52

  gh78 написав:
  ЛАД написав:Не боитесь, что "борцов за равноправие и "евпропейские ценности" окажется слишком много?

А мы не к этому идём?

Я кавычки поставил в данном случае не потому, что цитировал. :)

  ЛАД написав:Точнее, среди них окажется слишком много тех, кто сочтёт, что на Западе он будет значительно "полезнее" (по кр айней мере, для себя лично)?

И что вы предлагаете, посадить их на цепь?

А Вы предлагаете "убрать цепи", всем желающим разрешить выезд и после этого, возможно, в связи с нехваткой желающих сражаться на фронте (и, естественно, рисковать жизнью) сдаться?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:54

  ЛАД написав:
  Bobua написав:
  prodigy написав:

Дивна інфо...
Ми (збірка 4черги із Зах.Укр.) на передовій з кінця березня.
Майже всі непрофесіонали -- від слова зовсім. Більшість -- вперше зі школи побачили автомат і вистріляли 57патронів за цілих 3тижні підготовки... Наші нечисленні "профи" зазвичай не набагато кращі -- мають досвід сидіння в окопах з часів АТО. Тепер і у нас є такий "досвід".
Наразі процвітають істерики, алкоголізм... :( Особливо після дивного "наступу" -- на неокопані позиції, під гранато-міно... обстріл.

І наприкінці 3міс війни ніким замінити аж отаку "иліту"? "Сіріослі"?? За увесь цей час не можна було хоч когось натренувати в тилу???

Я так розумію, що нині просто треба чекати масові надходження арти із Заходу (ленд-ліз), яка би нарешті придушила москвинську.
Але чому би не робити це по черзі?
Хто там в тилу мріє повоювати, чи про 100т₴ -- чому їх не пустять посидіти в окопах??

Видео ни о чём. Капитан Очевидность.
Отсутствие ротации (если это действительно так) могу объяснить (чисто предположительно) желанием хорошо вооружить, обучить и подготовить резервные войска с тем, чтобы потом бросить свежие и хорошо подготовленные части в контрнаступление. Как в ту войну спасли Москву благодаря свежим сибирским полкам. Те, кто сражался до этого, перейти в успешное контрнаступление не смогли бы.


Можливо...
Але ж хіба не логічно припустити, що в тилу й досі багато військ так само придатних лише для окопної оборони? То чому б їх не пустити у вже готові бліндажі?
Трохи це робиться. От сусідній бат. підвезли трохи ближче. Але чому не зовсім нових -- загадка. Особливо якщо старі потроху таки виїздять (госпіталі, комісування...)
Лише консерви (їжа) нагадують, що тил ще існує. :) Але більшість їх -- із Заходу... Підозріло. І ще стогони посполитих про курс на форумах. А це вже 100% укри. ;)

  Schmit написав:
  alfredhaos написав:
  Bobua написав:Ми (збірка 4черги із Зах.Укр.) на передовій з кінця березня.

А вже що була 4 хвиля мобілізації?

Мова не про хвилі, а про черги.
4 черга - ті, хто ніколи не служив, взагалі без досвіду.
Мобілізовувати 4 чергу, ще й на заході - нонсенс. Потрібно в першу чергу мобілізовувати з тих територій, які безпосередньо під загрозою окупації. От не мобілізували південні регіони вчасно і все, тепер чоловіки там - мобрезерв ворога.

Дійсно.
А була на поч.березня вже не просто 4-та, а навіть і 4з½ -- брали і нездорових... Втім, МО про це не пише, мабуть? І всілякі мураєвські на телемарафонах не кажуть, мабуть?
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:55

  gh78 написав:
  ЛАД написав:После того, как война перестала быть делом профессионалов (княжеских дружин, отрядов наёмников и пр.), а стала полем битвы массовых армий, добровольцев не хватает.

Наоборот каждый президент декларировал переход от "всеобщей воинской повинности" с добыванием оружия в бою к профессиональной, обученной, экипированной армии ( со снижением её количества и повышением эффективности)

"Говорите и Вы" (с). :)
Декларировать можно что угодно. В мирное время или при проведении миротворческих миссий. Эти декларации быстро заканчиваются при возникновении реальной угрозы существованию государства.
ЛАД
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