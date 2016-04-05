RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1065106610671068>
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:57

  ЛАД написав:
  gh78 написав:И что вы предлагаете, посадить их на цепь?

А Вы предлагаете "убрать цепи", всем желающим разрешить выезд и после этого, возможно, в связи с нехваткой желающих сражаться на фронте (и, естественно, рисковать жизнью) сдаться?

Я у вас уже спрашивал, спрошу еще раз: а вы предлагаете ex-совок побеждать совком? -- бэк ту юсср -- загран-отряды, расстрельные тройки по доносам -- вот это все?
_hunter
 
Повідомлень: 6848
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:59

  Zebra написав:
  ЛАД написав:Подчёркнутое относится к Вам.
Армия не экономика.
Армия не производит, а уничтожает ресурсы, технику и пр.

Армия это как охранное агенство. Тоже экономика, экономика услуг. Любое движение денег - это и есть экономика.

Согласен, возможно, высказался слишком резко. Но тут, скорее можно говорить не об армии- экономике, а о военной экономике, обслуживающей армию.
Но с подчёркнутым, надеюсь, спорить не будете.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22244
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:00

  Zebra написав:
  ЛАД написав:Подчёркнутое относится к Вам.
Армия не экономика.
Армия не производит, а уничтожает ресурсы, технику и пр.

Армия это как охранное агенство. Тоже экономика, экономика услуг. Любое движение денег - это и есть экономика.

Надеюсь Лад найдёт время и ознакомится с тем что такое экономика и почему жигули были устаревшей примитивной моделью даже на момент запуска их производства в 1971г.

  ЛАД написав:А по жигулям могу добавить, что когда его закупали, он не считался примитивным
  ЛАД написав:Армия не производит, а уничтожает ресурсы, технику и пр.
значит те кто рубит лес и демонтирует ветхие строения тоже не экономика, они же ничего не производят, наоборот уничтожают.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 20 тра, 2022 14:05, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13079
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2016 раз.
Подякували: 2855 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:02

  div_tmp написав:
  Bobua написав:
  prodigy написав:

Наразі процвітають істерики, алкоголізм... :( Особливо після дивного "наступу" -- на неокопані позиції, під гранато-міно... обстріл.


Я конечно извиняюсь
А кто должен был для вас окапывать позиции, Пушкин?


Дійсно.
І тому мені неабияк дивно, що вже навіть досвідчені вояки, атошники (є їх кілька), маючи тиху добу на новій позиції (неокопаній) не продумали ні копання (була лише 1 лопата для 6 -- викопали 1 ямку для кулемета...), ні навіть планування екстренного відходу (лишилась купа речей, в т.ч. цінних).
А у відео кажуть, що по всій Україні ми найцінніші кадри...
Страшно спитати, то хто ж тоді нині лишився в тій тиловій Україні?
Bobua
 
Повідомлень: 1068
З нами з: 24.08.10
Подякував: 96 раз.
Подякували: 107 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:06

  ЛАД написав:
  gh78 написав:
  ЛАД написав:Не боитесь, что "борцов за равноправие и "евпропейские ценности" окажется слишком много?

А мы не к этому идём?

Я кавычки поставил в данном случае не потому, что цитировал. :)

  ЛАД написав:Точнее, среди них окажется слишком много тех, кто сочтёт, что на Западе он будет значительно "полезнее" (по кр айней мере, для себя лично)?

И что вы предлагаете, посадить их на цепь?

А Вы предлагаете "убрать цепи", всем желающим разрешить выезд и после этого, возможно, в связи с нехваткой желающих сражаться на фронте (и, естественно, рисковать жизнью) сдаться?

Из каждого утюга транслируют, что желающих больше, чем армия может принять
gh78
 
Повідомлень: 177
З нами з: 25.04.17
Подякував: 161 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:09

  _hunter написав:.........
При чем тут свобода передвижения :?: -- мы, вроде, про
Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

да про
Стаття 27. Кожна людина має невід'ємне право на життя.

все время говорили...
Поэтому, кстати, "садить" преступников -- можно, а вот смертной казни -- нету.

Так государство и не посягает на ваши " життя[/b] і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека". И на "невід'ємне право на життя" тоже.
На всё это посягает исключительно росс. армия.
Государство всего лишь посылает защищать самоё себя, а заодно вашу семью, родных, дом, работу.


P.s. А что такое ЧкНР?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22244
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:13

  ЛАД написав:
  _hunter написав:.........
При чем тут свобода передвижения :?: -- мы, вроде, про
Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

да про
Стаття 27. Кожна людина має невід'ємне право на життя.

все время говорили...
Поэтому, кстати, "садить" преступников -- можно, а вот смертной казни -- нету.

Так государство и не посягает на ваши " життя[/b] і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека". И на "невід'ємне право на життя" тоже.
\\\

Оно самым прямым образом пытается "меня" отправить в место где всему тому вышеперечисленному существует непосредственная угроза.
Так можно договориться до того, что при смертной казни человека убивает условная пуля -- государство тут не при чем.

ЧкНР -- черноморская корейская народная республика.
_hunter
 
Повідомлень: 6848
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:13

  vitaliian написав:
  Zebra написав:
  ЛАД написав:Подчёркнутое относится к Вам.
Армия не экономика.
Армия не производит, а уничтожает ресурсы, технику и пр.

Армия это как охранное агенство. Тоже экономика, экономика услуг. Любое движение денег - это и есть экономика.

Надеюсь Лад найдёт время и ознакомится с тем что такое экономика и почему жигули были устаревшей примитивной моделью даже на момент запуска их производства в 1971г.

  ЛАД написав:А по жигулям могу добавить, что когда его закупали, он не считался примитивным
  ЛАД написав:Армия не производит, а уничтожает ресурсы, технику и пр.
значит те кто рубит лес и демонтирует ветхие строения тоже не экономика, они же ничего не производят, наоборот уничтожают.

С жигулями, возможно, посмотрю. Если больше нечем будет заняться.
А подробно разъяснять основы экономики - увольте. Если Вы не видите разницы между теми, "кто рубит лес и демонтирует ветхие строения", и воюющей армией не видите...
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 20 тра, 2022 14:16, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22244
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:16

  gh78 написав:......
Из каждого утюга транслируют, что желающих больше, чем армия может принять

Слушать утюги очень полезно. :)
Но я этим давно не занимаюсь. Или, по крайней мере, отношусь с осторожностью к тому, что слышу.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 22244
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5058 раз.
Подякували: 4692 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Хочете сказати, що Південь, навіть з бетонними укріпленнями у кілька ліній оборони (якби вони були побудовані), з вчасною роздачею зброї теробороні, втримати було неможливо? Але ж укріплений донецький напрямок якось не провалився у перші ж дні і досі в більшості напрямків утримується, а авіація там з'явилась у той же день.
Моя думка, втримати було можливо і навіть легше, ніж зараз той же донецький напрямок. Та навіть без укріплень озброєна тероборона не пустила б окупантів у міста, було б бажання і вчасна реакція у влади.

Так, на Донбасі урбанізований нерівний пейзаж, там оборонятися набагато легше, ніж в безлюдному південному степу. Орки легко розбомбили наших захисників, які поспішали на допомогу Херсону.
Ну і місцева влада теж багато значить, в Одеській області готувались, в Харківській, а чому не готувались у Херсонській чи Запоріжській - хто зна.
lapay
 
Повідомлень: 13090
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1201 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1065106610671068>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: user412, ЛАД і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 95255
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 451910
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2949
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (3200)
20.05.2022 15:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.