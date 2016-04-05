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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:57
ЛАД написав: gh78 написав:
И что вы предлагаете, посадить их на цепь?
А Вы предлагаете "убрать цепи", всем желающим разрешить выезд и после этого, возможно, в связи с нехваткой желающих сражаться на фронте (и, естественно, рисковать жизнью) сдаться?
Я у вас уже спрашивал, спрошу еще раз: а вы предлагаете ex-совок побеждать совком? -- бэк ту юсср -- загран-отряды, расстрельные тройки по доносам -- вот это все?
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 13:59
Zebra написав: ЛАД написав:
Подчёркнутое относится к Вам.
Армия не экономика. Армия не производит, а уничтожает ресурсы, технику и пр.
Армия это как охранное агенство. Тоже экономика, экономика услуг. Любое движение денег - это и есть экономика.
Согласен, возможно, высказался слишком резко. Но тут, скорее можно говорить не об армии- экономике, а о военной экономике, обслуживающей армию.
Но с подчёркнутым, надеюсь, спорить не будете.
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:00
Zebra написав: ЛАД написав:
Подчёркнутое относится к Вам.
Армия не экономика.
Армия не производит, а уничтожает ресурсы, технику и пр.
Армия это как охранное агенство. Тоже экономика, экономика услуг. Любое движение денег - это и есть экономика.
Надеюсь Лад найдёт время и ознакомится с тем что такое экономика и почему жигули были устаревшей примитивной моделью даже на момент запуска их производства в 1971г.
ЛАД написав:
А по жигулям могу добавить, что когда его закупали, он не считался примитивным
ЛАД написав:
Армия не производит, а уничтожает ресурсы, технику и пр.
значит те кто рубит лес и демонтирует ветхие строения тоже не экономика, они же ничего не производят, наоборот уничтожают.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 20 тра, 2022 14:05, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:02
div_tmp написав: Bobua написав: prodigy написав:
Наразі процвітають істерики, алкоголізм...
Особливо після дивного "наступу" -- на неокопані позиції, під гранато-міно... обстріл.
Я конечно извиняюсь
А кто должен был для вас окапывать позиции, Пушкин?
Дійсно.
І тому мені неабияк дивно, що вже навіть досвідчені вояки, атошники (є їх кілька), маючи тиху добу на новій позиції (неокопаній) не продумали ні копання (була лише 1 лопата для 6 -- викопали 1 ямку для кулемета...), ні навіть планування екстренного відходу (лишилась купа речей, в т.ч. цінних).
А у відео кажуть, що по всій Україні ми найцінніші кадри...
Страшно спитати, то хто ж тоді нині лишився в тій тиловій Україні?
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:06
ЛАД написав: gh78 написав: ЛАД написав:
Не боитесь, что "борцов за равноправие и "евпропейские ценности" окажется слишком много?
А мы не к этому идём?
Я кавычки поставил в данном случае не потому, что цитировал.
ЛАД написав:
Точнее, среди них окажется слишком много тех, кто сочтёт, что на Западе он будет значительно "полезнее" (по кр айней мере, для себя лично)?
И что вы предлагаете, посадить их на цепь?
А Вы предлагаете "убрать цепи", всем желающим разрешить выезд и после этого, возможно, в связи с нехваткой желающих сражаться на фронте (и, естественно, рисковать жизнью) сдаться?
Из каждого утюга транслируют, что желающих больше, чем армия может принять
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:09
_hunter написав:
.........
При чем тут свобода передвижения
-- мы, вроде, про
Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
да про
Стаття 27. Кожна людина має невід'ємне право на життя.
все время говорили...
Поэтому, кстати, "садить" преступников -- можно, а вот смертной казни -- нету.
Так государство и не посягает на ваши " життя[/b] і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека". И на "невід'ємне право на життя
" тоже.
На всё это посягает исключительно росс. армия.
Государство всего лишь посылает защищать самоё себя, а заодно вашу семью, родных, дом, работу.P.s. А что такое ЧкНР?
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:13
ЛАД написав: _hunter написав:
.........
При чем тут свобода передвижения
-- мы, вроде, про
Стаття 3. Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
да про
Стаття 27. Кожна людина має невід'ємне право на життя.
все время говорили...
Поэтому, кстати, "садить" преступников -- можно, а вот смертной казни -- нету.
Так государство и не посягает на ваши " життя[/b] і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека". И на "невід'ємне право на життя
" тоже.
\\\
Оно самым прямым образом пытается "меня" отправить в место где всему тому вышеперечисленному существует непосредственная угроза.
Так можно договориться до того, что при смертной казни человека убивает условная пуля -- государство тут не при чем.
ЧкНР -- черноморская корейская народная республика.
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:13
vitaliian написав: Zebra написав: ЛАД написав:
Подчёркнутое относится к Вам.
Армия не экономика.
Армия не производит, а уничтожает ресурсы, технику и пр.
Армия это как охранное агенство. Тоже экономика, экономика услуг. Любое движение денег - это и есть экономика.
Надеюсь Лад найдёт время и ознакомится с тем что такое экономика и почему жигули были устаревшей примитивной моделью даже на момент запуска их производства в 1971г.
ЛАД написав:
А по жигулям могу добавить, что когда его закупали, он не считался примитивным
ЛАД написав:
Армия не производит, а уничтожает ресурсы, технику и пр.
значит те кто рубит лес и демонтирует ветхие строения тоже не экономика, они же ничего не производят, наоборот уничтожают.
С жигулями, возможно, посмотрю. Если больше нечем будет заняться.
А подробно разъяснять основы экономики - увольте. Если Вы не видите разницы между теми, "кто рубит лес и демонтирует ветхие строения", и воюющей армией не видите...
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 20 тра, 2022 14:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:16
gh78 написав:
......
Из каждого утюга транслируют, что желающих больше, чем армия может принять
Слушать утюги очень полезно.
Но я этим давно не занимаюсь. Или, по крайней мере, отношусь с осторожностью к тому, что слышу.
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:25
Schmit написав:
Хочете сказати, що Південь, навіть з бетонними укріпленнями у кілька ліній оборони (якби вони були побудовані), з вчасною роздачею зброї теробороні, втримати було неможливо? Але ж укріплений донецький напрямок якось не провалився у перші ж дні і досі в більшості напрямків утримується, а авіація там з'явилась у той же день.
Моя думка, втримати було можливо і навіть легше, ніж зараз той же донецький напрямок. Та навіть без укріплень озброєна тероборона не пустила б окупантів у міста, було б бажання і вчасна реакція у влади.
Так, на Донбасі урбанізований нерівний пейзаж, там оборонятися набагато легше, ніж в безлюдному південному степу. Орки легко розбомбили наших захисників, які поспішали на допомогу Херсону.
Ну і місцева влада теж багато значить, в Одеській області готувались, в Харківській, а чому не готувались у Херсонській чи Запоріжській - хто зна.
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