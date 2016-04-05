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Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:47
Re: Напад росії і білорусі на Україну
В Раде предлагают лишать гражданства украинцев, которые во время войны выехали в напавшую на Украину страну и не вернулись из неё в течение 30 дней
Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:48
Re: Напад росії і білорусі на Україну
У воюющей армии есть естественная убыль - погибшими и комиссованными. Поэтому мобилизационный резерв постепенно расходуется. На сегодня ни Россия, ни Запад не готовы остановить войну. Поэтому вполне возможно что в будущем армии понадобятся все желающие, и даже нежелающие.
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