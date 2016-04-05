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Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:47
Re: Напад росії і білорусі на Україну
В Раде предлагают лишать гражданства украинцев, которые во время войны выехали в напавшую на Украину страну и не вернулись из неё в течение 30 дней
Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:48
Re: Напад росії і білорусі на Україну
У воюющей армии есть естественная убыль - погибшими и комиссованными. Поэтому мобилизационный резерв постепенно расходуется. На сегодня ни Россия, ни Запад не готовы остановить войну. Поэтому вполне возможно что в будущем армии понадобятся все желающие, и даже нежелающие.
Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:57
вам тактично намекнули а вы уперлись в своё, с точки зрения экономики нет разницы кого убивает подрядчик, тараканов, крыс или армию врага. Он получает за это деньги, обеспечивает заказами на орудие убийства поставщиков и сам (или его семья) тратит деньги на нужные ему товары и услуги. Та разница которую вы видите, к экономике не относится, это уже область между медициной, философией и моралью. Очень жаль что вы спорите с этим на финансовом форуме. Вы почему то решили что в экономике все что то производят. Что производит человек который за деньги уничтожает крыс и тараканов?
я недавно ремонтировал авто за 20 минут работы слесаря заплатил 400 грн. Это прибавочная стоимость или он осчастливил меня акцией, обслужив без наценки?
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 20 тра, 2022 15:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 20 тра, 2022 15:08
Типовий позер і хайполов. Минулого року зібрав на своїй сторінці тисячі бабульок, яким пудрив мізки , що ніякого ковіда не існує і т.д.
На питання , а як так в 2021 році в Україні померло 715 тис чоловік , проти звичних "нормальних" щорічних 580+-, так і не зміг відповісти.
Додано: П'ят 20 тра, 2022 15:28
я об этом и пишу должен быть план, сколько предприятий сейчас работает, сколько не против открыться, сколько людей они готовы трудоустроить, какие для этого нужны условия, может быть гос.гарантии кредиты, налоговые льготы. Потом рисуется дорожная карта, утверждается, финансируются.
Зеленского критиковать не хочу, он держится молодцом и за него не стыдно, но лучше б он прогарантировал бесплатную еду каждому безработному. Чтобы была уверенность в завтрашнем дне. Птамуш я вангую когда у безработных закончатся запасы, на халяву их кормить никто не будет. А о том куда их трудоустроить нужно думать уже сейчас. Как и о том куда заселить погорельцев.
Не обязательно осваивать развалины, страна у нас Слава Богу огромная для 40 млн населения. Место и работа всем найдутся, только этим надо заниматься.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 20 тра, 2022 15:33, всього редагувалось 4 разів.
Додано: П'ят 20 тра, 2022 15:29
Ну, как и всякие сломанные часы -- в этот раз он (на удивление? вопреки? -- да и не важно) задал вполне правильные вопросы.
Вон, кстати, и Гетьманцев уже задумываться начал:
Додано: П'ят 20 тра, 2022 15:47
депреснячок? кому не нравится мой оптимизм могу предложить чужой
остальное прокомментирую, когда у вас будет возможность мне ответить. В одни ворота не играю
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 20 тра, 2022 15:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 20 тра, 2022 15:50
Также предлагается лишать гражданства военнообязанных, которые выехали за границу без уважительных причин и не вернулись в течение 30 дней.
А ведь недавно на форуме обсуждали как выйти с гражданства
Додано: П'ят 20 тра, 2022 15:56
Але ж паспорт можна отримати і в місцевому консульстві,тоді відмітки про в'їзд не буде
Додано: П'ят 20 тра, 2022 16:02
не выпустить человека с паспортом в его родную страну - незаконно. Здесь не может быть других норм, каким образом и в какой способ он получил гражданство - дело той стороны которая его выдала, остальное превышение полномочий паспортного контроля. Иначе эту норму можно применить ко всем иностранцам, не наш ли вы гражданин убегающий от военкомата с израильским (канадским / американским) паспортом?!
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 20 тра, 2022 16:07, всього редагувалось 1 раз.
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