Додано: П'ят 20 тра, 2022 15:28

gh78 написав: Без плана, без финансов и т.д. - ехать "осваивать целину" (развалины)? Тем более, все правители, включая Зеленского, говорят, что "не можем гарантировать безопасность", "возврат на свой страх и риск" Без плана, без финансов и т.д. - ехать "осваивать целину" (развалины)? Тем более, все правители, включая Зеленского, говорят, что "не можем гарантировать безопасность", "возврат на свой страх и риск"

я об этом и пишу должен быть план, сколько предприятий сейчас работает, сколько не против открыться, сколько людей они готовы трудоустроить, какие для этого нужны условия, может быть гос.гарантии кредиты, налоговые льготы. Потом рисуется дорожная карта, утверждается, финансируются.Зеленского критиковать не хочу, он держится молодцом и за него не стыдно, но лучше б он прогарантировал бесплатную еду каждому безработному. Чтобы была уверенность в завтрашнем дне. Птамуш я вангую когда у безработных закончатся запасы, на халяву их кормить никто не будет. А о том куда их трудоустроить нужно думать уже сейчас. Как и о том куда заселить погорельцев.Не обязательно осваивать развалины, страна у нас Слава Богу огромная для 40 млн населения. Место и работа всем найдутся, только этим надо заниматься.