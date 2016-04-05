gh78 написав:Из каждого утюга транслируют, что желающих больше, чем армия может принять
У воюющей армии есть естественная убыль - погибшими и комиссованными. Поэтому мобилизационный резерв постепенно расходуется. На сегодня ни Россия, ни Запад не готовы остановить войну. Поэтому вполне возможно что в будущем армии понадобятся все желающие, и даже нежелающие.
ЛАД написав:А подробно разъяснять основы экономики - увольте. Если Вы не видите разницы между теми, "кто рубит лес и демонтирует ветхие строения", и воюющей армией не видите...
вам тактично намекнули а вы уперлись в своё, с точки зрения экономики нет разницы кого убивает подрядчик, тараканов, крыс или армию врага. Он получает за это деньги, обеспечивает заказами на орудие убийства поставщиков и сам (или его семья) тратит деньги на нужные ему товары и услуги. Та разница которую вы видите, к экономике не относится, это уже область между медициной, философией и моралью. Очень жаль что вы спорите с этим на финансовом форуме. Вы почему то решили что в экономике все что то производят. Что производит человек который за деньги уничтожает крыс и тараканов?
ЛАД написав:А прибавочная стоимость создаётся именно на производстве.
я недавно ремонтировал авто за 20 минут работы слесаря заплатил 400 грн. Это прибавочная стоимость или он осчастливил меня акцией, обслужив без наценки?
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 20 тра, 2022 15:18, всього редагувалось 1 раз.
Автор (ініціатор): Гуміров Олександр Ігорович Дата оприлюднення: 18 травня 2022
Типовий позер і хайполов. Минулого року зібрав на своїй сторінці тисячі бабульок, яким пудрив мізки , що ніякого ковіда не існує і т.д. На питання , а як так в 2021 році в Україні померло 715 тис чоловік , проти звичних "нормальних" щорічних 580+-, так і не зміг відповісти.
gh78 написав:Без плана, без финансов и т.д. - ехать "осваивать целину" (развалины)? Тем более, все правители, включая Зеленского, говорят, что "не можем гарантировать безопасность", "возврат на свой страх и риск"
я об этом и пишу должен быть план, сколько предприятий сейчас работает, сколько не против открыться, сколько людей они готовы трудоустроить, какие для этого нужны условия, может быть гос.гарантии кредиты, налоговые льготы. Потом рисуется дорожная карта, утверждается, финансируются.
Зеленского критиковать не хочу, он держится молодцом и за него не стыдно, но лучше б он прогарантировал бесплатную еду каждому безработному. Чтобы была уверенность в завтрашнем дне. Птамуш я вангую когда у безработных закончатся запасы, на халяву их кормить никто не будет. А о том куда их трудоустроить нужно думать уже сейчас. Как и о том куда заселить погорельцев.
Не обязательно осваивать развалины, страна у нас Слава Богу огромная для 40 млн населения. Место и работа всем найдутся, только этим надо заниматься.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 20 тра, 2022 15:33, всього редагувалось 4 разів.
ЛАД написав:Я рад Вашему оптимизму, но хотелось бы ближе к реальной жизни.
депреснячок? кому не нравится мой оптимизм могу предложить чужой
За інформацією британської військової розвідки, низки західних аналітиків, наступ Росії на Донбасі втратив темпи і за нинішніх умов Росія навряд чи зможе значно його прискорити. Так, генсек НАТО Єнс Столтенберг під час прес-конференції в Берліні минулого тижня говорив, що "війна Росії в Україні йде не за планом Москви," відзначивши, що Росія не змогла захопити Київ, а також відступила від Харкова. Такої ж думки дотримуються і аналітики американського Інституту вивчення війни. На уповільнення темпу «брутального вторгнення Росії» вказував і заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане.
Про зміну російської воєнної стратегії, економічні та людські ресурси Росії, а також про потенціал українського контрнаступу і підтримку Заходом України Голос Америки поговорив в ексклюзивному інтервʼю з колишнім командувачем Сухопутних сил США у Європі генералом-лейтенантом Беном Годжесом. Він очолював американські сили в Європі з 2014 по 2018 рік.
З такими боями, втратами амуніції та військових, думаю, що під кінець літа - кінець серпня, початок вересня російські сили занепадуть та Україна матиме достатній потенціал для початку контрнаступу. Щоб витиснути російські сили назад принаймні до лінії 23 лютого. Думаю, це станеться до вересня. https://ukrainian.voanews.com/a/general ... 81051.html
остальное прокомментирую, когда у вас будет возможность мне ответить. В одни ворота не играю
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 20 тра, 2022 15:59, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:показываете новый паспорт и выезжаете.
не зовсім так. Як відомо на Закарпатті в багатьох є угорські паспорти (в етнічних угорців і не тільки), так от в березні неможливо було виїхати по угорському паспорту якщо на кордоні небуло відмітки що ти і заїхав в UA по ньому. Тобто людина в якої просто стояв цей паспорт в тумбочці на всякий случай виїхати не могла. Як зараз, незнаю
Але ж паспорт можна отримати і в місцевому консульстві,тоді відмітки про в'їзд не буде
гуляйполе написав:Але ж паспорт можна отримати і в місцевому консульстві,тоді відмітки про в'їзд не буде
не выпустить человека с паспортом в его родную страну - незаконно. Здесь не может быть других норм, каким образом и в какой способ он получил гражданство - дело той стороны которая его выдала, остальное превышение полномочий паспортного контроля. Иначе эту норму можно применить ко всем иностранцам, не наш ли вы гражданин убегающий от военкомата с израильским (канадским / американским) паспортом?!
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 20 тра, 2022 16:07, всього редагувалось 1 раз.