RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1066106710681069>
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В Раде предлагают лишать гражданства украинцев, которые во время войны выехали в напавшую на Украину страну и не вернулись из неё в течение 30 дней
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 655
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  gh78 написав:Из каждого утюга транслируют, что желающих больше, чем армия может принять

У воюющей армии есть естественная убыль - погибшими и комиссованными. Поэтому мобилизационный резерв постепенно расходуется. На сегодня ни Россия, ни Запад не готовы остановить войну. Поэтому вполне возможно что в будущем армии понадобятся все желающие, и даже нежелающие.
crumd
 
Повідомлень: 533
З нами з: 28.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 109 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 14:57

  ЛАД написав:А подробно разъяснять основы экономики - увольте. Если Вы не видите разницы между теми, "кто рубит лес и демонтирует ветхие строения", и воюющей армией не видите...
вам тактично намекнули а вы уперлись в своё, с точки зрения экономики нет разницы кого убивает подрядчик, тараканов, крыс или армию врага. Он получает за это деньги, обеспечивает заказами на орудие убийства поставщиков и сам (или его семья) тратит деньги на нужные ему товары и услуги. Та разница которую вы видите, к экономике не относится, это уже область между медициной, философией и моралью. Очень жаль что вы спорите с этим на финансовом форуме. Вы почему то решили что в экономике все что то производят. Что производит человек который за деньги уничтожает крыс и тараканов?
  ЛАД написав:А прибавочная стоимость создаётся именно на производстве.
я недавно ремонтировал авто за 20 минут работы слесаря заплатил 400 грн. Это прибавочная стоимость или он осчастливил меня акцией, обслужив без наценки?
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 20 тра, 2022 15:18, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13084
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2016 раз.
Подякували: 2855 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 15:08

Автор (ініціатор): Гуміров Олександр Ігорович
Дата оприлюднення: 18 травня 2022

Типовий позер і хайполов. Минулого року зібрав на своїй сторінці тисячі бабульок, яким пудрив мізки , що ніякого ковіда не існує і т.д.
На питання , а як так в 2021 році в Україні померло 715 тис чоловік , проти звичних "нормальних" щорічних 580+-, так і не зміг відповісти.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7613
З нами з: 15.02.09
Подякував: 517 раз.
Подякували: 1810 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 15:28

  gh78 написав:Без плана, без финансов и т.д. - ехать "осваивать целину" (развалины)? Тем более, все правители, включая Зеленского, говорят, что "не можем гарантировать безопасность", "возврат на свой страх и риск"
я об этом и пишу должен быть план, сколько предприятий сейчас работает, сколько не против открыться, сколько людей они готовы трудоустроить, какие для этого нужны условия, может быть гос.гарантии кредиты, налоговые льготы. Потом рисуется дорожная карта, утверждается, финансируются.

Зеленского критиковать не хочу, он держится молодцом и за него не стыдно, но лучше б он прогарантировал бесплатную еду каждому безработному. Чтобы была уверенность в завтрашнем дне. Птамуш я вангую когда у безработных закончатся запасы, на халяву их кормить никто не будет. А о том куда их трудоустроить нужно думать уже сейчас. Как и о том куда заселить погорельцев.

Не обязательно осваивать развалины, страна у нас Слава Богу огромная для 40 млн населения. Место и работа всем найдутся, только этим надо заниматься.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 20 тра, 2022 15:33, всього редагувалось 4 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13084
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2016 раз.
Подякували: 2855 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 15:29

  Hotab написав:
Автор (ініціатор): Гуміров Олександр Ігорович
Дата оприлюднення: 18 травня 2022

Типовий позер і хайполов. Минулого року зібрав на своїй сторінці тисячі бабульок, яким пудрив мізки , що ніякого ковіда не існує і т.д.
\\\

Ну, как и всякие сломанные часы -- в этот раз он (на удивление? вопреки? -- да и не важно) задал вполне правильные вопросы.

Вон, кстати, и Гетьманцев уже задумываться начал:
Все-таки пересмотреть систему возможности временного выезда заграницу тем, кто приносит валютную выручку.
_hunter
 
Повідомлень: 6849
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 15:47

  ЛАД написав:Я рад Вашему оптимизму, но хотелось бы ближе к реальной жизни.
депреснячок? кому не нравится мой оптимизм могу предложить чужой
За інформацією британської військової розвідки, низки західних аналітиків, наступ Росії на Донбасі втратив темпи і за нинішніх умов Росія навряд чи зможе значно його прискорити. Так, генсек НАТО Єнс Столтенберг під час прес-конференції в Берліні минулого тижня говорив, що "війна Росії в Україні йде не за планом Москви," відзначивши, що Росія не змогла захопити Київ, а також відступила від Харкова. Такої ж думки дотримуються і аналітики американського Інституту вивчення війни. На уповільнення темпу «брутального вторгнення Росії» вказував і заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане.

Про зміну російської воєнної стратегії, економічні та людські ресурси Росії, а також про потенціал українського контрнаступу і підтримку Заходом України Голос Америки поговорив в ексклюзивному інтервʼю з колишнім командувачем Сухопутних сил США у Європі генералом-лейтенантом Беном Годжесом. Він очолював американські сили в Європі з 2014 по 2018 рік.

З такими боями, втратами амуніції та військових, думаю, що під кінець літа - кінець серпня, початок вересня російські сили занепадуть та Україна матиме достатній потенціал для початку контрнаступу. Щоб витиснути російські сили назад принаймні до лінії 23 лютого. Думаю, це станеться до вересня.
https://ukrainian.voanews.com/a/general ... 81051.html

остальное прокомментирую, когда у вас будет возможность мне ответить. В одни ворота не играю :D
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 20 тра, 2022 15:59, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13084
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2016 раз.
Подякували: 2855 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 15:50

  GALeon написав:В Раде предлагают лишать гражданства украинцев, которые во время войны выехали в напавшую на Украину страну и не вернулись из неё в течение 30 дней

Также предлагается лишать гражданства военнообязанных, которые выехали за границу без уважительных причин и не вернулись в течение 30 дней.

А ведь недавно на форуме обсуждали как выйти с гражданства
:lol:
alfredhaos
Аватар користувача
 
Повідомлень: 95
З нами з: 19.12.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 15:56

  Letusrock написав:
  vitaliian написав:показываете новый паспорт и выезжаете.

не зовсім так. Як відомо на Закарпатті в багатьох є угорські паспорти (в етнічних угорців і не тільки), так от в березні неможливо було виїхати по угорському паспорту якщо на кордоні небуло відмітки що ти і заїхав в UA по ньому. Тобто людина в якої просто стояв цей паспорт в тумбочці на всякий случай виїхати не могла.
Як зараз, незнаю


Але ж паспорт можна отримати і в місцевому консульстві,тоді відмітки про в'їзд не буде
гуляйполе
Аватар користувача
 
Повідомлень: 393
З нами з: 07.04.14
Подякував: 116 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 16:02

  гуляйполе написав:Але ж паспорт можна отримати і в місцевому консульстві,тоді відмітки про в'їзд не буде
не выпустить человека с паспортом в его родную страну - незаконно. Здесь не может быть других норм, каким образом и в какой способ он получил гражданство - дело той стороны которая его выдала, остальное превышение полномочий паспортного контроля. Иначе эту норму можно применить ко всем иностранцам, не наш ли вы гражданин убегающий от военкомата с израильским (канадским / американским) паспортом?!
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 20 тра, 2022 16:07, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13084
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2016 раз.
Подякували: 2855 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1066106710681069>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alex_dvornichenko, katso, pesikot і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 95256
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 451913
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2951
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (1163)
20.05.2022 17:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.