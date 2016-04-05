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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1066106710681069
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 16:07

  crumd написав: На сегодня ни Россия, ни Запад не готовы остановить войну.

Штирлиц никогда не был так близок к провалу.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 16:14

Харьковская область дворец культуры

vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 16:16

  yanyura написав:Правда ли, что все их бизнесы сейчас невозможны в Украине, могут работать только за ее пределами?


Правда.
например моряки - https://www.facebook.com/groups/220206088811663
авиация
туризм
и это думаю еще не всё. Где деньги людям брать? А за границей их ждет работа.
katso
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 16:19

  vitaliian написав:
  гуляйполе написав:Але ж паспорт можна отримати і в місцевому консульстві,тоді відмітки про в'їзд не буде
не выпустить человека с паспортом в его родную страну - незаконно. Здесь не может быть других норм, каким образом и в какой способ он получил гражданство

Гражданство страны и родная страна - это не обязательно одно и тоже
А у тебя подмена понятий
pesikot
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  #<1 ... 1066106710681069
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