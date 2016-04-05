а тех кого мобилизируют работа не ждет? почему работа заграницей должна быть приоритетней, чем в стране? нет денег или больше денег? - в ВСУ платят по 30 тысяч в тылу и 100 тысяч в случае участия в активных боевых действиях.
vitaliian написав:генералом-лейтенантом Беном Годжесом. Він очолював американські сили в Європі з 2014 по 2018 рік.
З такими боями, втратами амуніції та військових, думаю, що під кінець літа - кінець серпня, початок вересня російські сили занепадуть та Україна матиме достатній потенціал для початку контрнаступу. Щоб витиснути російські сили назад принаймні до лінії 23 лютого. Думаю, це станеться до вересня.
Надо запоминать такие прогнозы. Арестович прогнозировал что к маю война закончится. Потом перенес контрнаступление на июль. Амер уже прогнозирует контрнаступление в сентябре.
Російські військові вдарили ракетою по Одещині, зруйнували пляжну вбиральню. Вартість ракети "Калібру" – $6,5 млн. Ракети класу Х-101 є сучаснішими та досконалішими, тож, за оцінками експертів, у рази дорожчі. https://www.pravda.com.ua/news/2022/05/20/7347451/
Который раз уже их ракеты за $6,5 млн. попадают в говно? Не зря подмечено - где русня - там всегда насра*о.
vitaliian написав:Зеленского критиковать не хочу, он держится молодцом и за него не стыдно, но лучше б он прогарантировал бесплатную еду каждому безработному. Чтобы была уверенность в завтрашнем дне. Птамуш я вангую когда у безработных закончатся запасы, на халяву их кормить никто не будет. А о том куда их трудоустроить нужно думать уже сейчас. Как и о том куда заселить погорельцев. Не обязательно осваивать развалины, страна у нас Слава Богу огромная для 40 млн населения. Место и работа всем найдутся, только этим надо заниматься.
vitaliian, понятие "безусловный базовый доход" предполагает, что государству дешевле выплачивать его, например, сталеварам комбината имени Ильича (1897 год) или Азовстали (1933) в Мариуполе и получать компенсацию по Киотскому протоколу, нежели сохранять для них устаревшие неконкурентноспособные рабочие места, поскольку основной источник добычи сырья для них (железная руда, Керчь) прекратил свое существование еще в 1994 году из-за низкого ее качества: https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... denta.html
Востаннє редагувалось Igneus в П'ят 20 тра, 2022 17:22, всього редагувалось 1 раз.
Schmit написав:Хочете сказати, що Південь, навіть з бетонними укріпленнями у кілька ліній оборони (якби вони були побудовані), з вчасною роздачею зброї теробороні, втримати було неможливо? Але ж укріплений донецький напрямок якось не провалився у перші ж дні і досі в більшості напрямків утримується, а авіація там з'явилась у той же день. Моя думка, втримати було можливо і навіть легше, ніж зараз той же донецький напрямок. Та навіть без укріплень озброєна тероборона не пустила б окупантів у міста, було б бажання і вчасна реакція у влади.
Так, на Донбасі урбанізований нерівний пейзаж, там оборонятися набагато легше, ніж в безлюдному південному степу. Орки легко розбомбили наших захисників, які поспішали на допомогу Херсону.
Сьогоднішні лінії оборони у Миколаївській/Херсонській/Запорізькій областях по такому ж голому степу проходять. І авіація так само туди залітає, і протяжність тепер величезна, і тримають якось. А на перешийку (чи трохи вглиб) стримати не могли бо теж голий степ? Якась невдала відмазка. Тут скоріше вірна версія Арестовича: - "прое...".