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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1067106810691070
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 17:33

  Камикадзе написав:_hunter
Свобода передвижения может ограничиваться законами. Это норма ст.33 Конституции.

Закон о свободе предвижения и закон о военном положении гласят, что во время военного положения свобода передвижения может быть ограничена.
Уголовно-процессуальное законодательство дает возможность ограничивать свободу перемещения подозреваемых и преступников.
Гражданский и семеный кодексы дают возможность ограничивать свободу передвижения детей без родителей.

Теоретически КСУ может рассмотреть соответствие Законов Конституции, но в данном случае, при наличии в ст.33 Конституции нормы, разрешающей ограничивать свободу передвижения, нет предмета спора на эту тему ИМХО


Есть предмет спора. Это ограничение свобод граждан по ПОЛОВОМУ признаку, что противоречит статье 24 Конституции Украины (гарантирующую равенство), которую. кстати закон "о военном положении" не отменял... Почему женщинам можно выезжать а мужчинам нельзя?
katso
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 17:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliian написав:Иначе эту норму можно применить ко всем иностранцам


неможна, бо в американця/канадця буде штамп про вїзд в UA, а новоспеченого угорця з Берегова штампа нема, бо паспорт отримав на території України в посольстві. тобто виникне питання звідки взявся лишній угорець, якщо не вїзджав в Україну
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 17:42

  Zebra написав:
  katso написав:Правда.
например моряки - https://www.facebook.com/groups/220206088811663
авиация
туризм
и это думаю еще не всё. Где деньги людям брать? А за границей их ждет работа.

а тех кого мобилизируют работа не ждет? почему работа заграницей должна быть приоритетней, чем в стране? нет денег или больше денег? - в ВСУ платят по 30 тысяч в тылу и 100 тысяч в случае участия в активных боевых действиях.


Так а сколько людей закрыли а сколько нужно в ВСУ? Закрыли около 10 миллионов (!) мужчин - а общее кол-во необходимого для мобилизации личного состава сколько - миллион? Или даже меньше (200 тысяч человек служит сейчас, 250 тысяч резервистов и 407 тысяч человек тех кто прошел АТО). Зачем запирать в стране все остальные 9 миллионов (!) без разбора?

И я как бы не один кто так думает, вот Арестович подтверждает - https://youtu.be/m5EnCG1GT8A?t=1706
katso
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 17:46

19.05.2022
Под Харьковом россияне додумались использовать для укрепления позиций мешки с аммиачной селитрой

Зображення

В Харьковской области в селе Русская Лозовая россияне использовали для укрепления своих позиций мешки с аммиачной селитрой, свойства которой многим известны.

Об этом сообщил российский журналист Аркадий Бабченко в Telegram, передает Час Пик.

"Вот, иной раз думаешь - все. Вот после этого меня невозможно удивить уже вообще ничем. В принципе. А потом открываешь ленту… В Русской Лозовой для укрепления своих позиций россияне использовали мешки с аммиачной селитрой", - написал журналист.

"Аммиачная селитра, кто не в курсе - это та самая взрывчатка, при помощи которой Брейвиком взорвал половину Осло, склад в Бейруте перестал существовать со всем портом и половиной города, а иррегулярные формирования по всему миру делают фугасы при помощи АС/ДТ - самого простого и легкодоступного взрывчатого вещества в мире", - уточняет Бабченко.
...

https://vchaspik.ua/regiony/529402-pod- ... y-meshki-s
yanyura
 
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