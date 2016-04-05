Додано: П'ят 20 тра, 2022 18:40

️Глава ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов в интервью изданию The Wall Street Journal заявил, что Украина будет продолжать боевые действия, пока не вытеснит российские войска со всей своей территории, включая Крым и другие регионы, оккупированные Москвой в 2014 году:"Я не знаю никаких границ, кроме границ 1991 года. Кто может заставить Украину заморозить конфликт? Это война всех украинцев, и если кто-то в мире думает, что может диктовать Украине условия, при которых она может или не может защищаться, то они серьезно ошибаются"По словам Буданова, в ближайшие месяцы военные сосредоточат свое внимание на вытеснении России из оккупированных ею территорий на юге страны, а также восточного Донбасса.Он также выразил уверенность, что поставки западного оружия ничем Украине не грозят, поскольку еще сильнее эксалировать войну Москва не способна:"Мы ведем войну на своей территории. Если кто-то считает, что у нас должны быть ограничения на применение каких-то видов вооружений, хочу напомнить, что Россия здесь использует абсолютно все имеющиеся у нее виды вооружений, от крылатых ракет, запускаемых с подводных лодок, до стратегических бомбардировщиков. Пока здесь задействован весь спектр российских вооружений, кроме ядерного"