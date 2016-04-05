Камикадзе написав:_hunter Свобода передвижения может ограничиваться законами. Это норма ст.33 Конституции.
Закон о свободе предвижения и закон о военном положении гласят, что во время военного положения свобода передвижения может быть ограничена. Уголовно-процессуальное законодательство дает возможность ограничивать свободу перемещения подозреваемых и преступников. Гражданский и семеный кодексы дают возможность ограничивать свободу передвижения детей без родителей.
Теоретически КСУ может рассмотреть соответствие Законов Конституции, но в данном случае, при наличии в ст.33 Конституции нормы, разрешающей ограничивать свободу передвижения, нет предмета спора на эту тему ИМХО
Есть предмет спора. Это ограничение свобод граждан по ПОЛОВОМУ признаку, что противоречит статье 24 Конституции Украины (гарантирующую равенство), которую. кстати закон "о военном положении" не отменял... Почему женщинам можно выезжать а мужчинам нельзя?
vitaliian написав:Иначе эту норму можно применить ко всем иностранцам
неможна, бо в американця/канадця буде штамп про вїзд в UA, а новоспеченого угорця з Берегова штампа нема, бо паспорт отримав на території України в посольстві. тобто виникне питання звідки взявся лишній угорець, якщо не вїзджав в Україну
а тех кого мобилизируют работа не ждет? почему работа заграницей должна быть приоритетней, чем в стране? нет денег или больше денег? - в ВСУ платят по 30 тысяч в тылу и 100 тысяч в случае участия в активных боевых действиях.
Так а сколько людей закрыли а сколько нужно в ВСУ? Закрыли около 10 миллионов (!) мужчин - а общее кол-во необходимого для мобилизации личного состава сколько - миллион? Или даже меньше (200 тысяч человек служит сейчас, 250 тысяч резервистов и 407 тысяч человек тех кто прошел АТО). Зачем запирать в стране все остальные 9 миллионов (!) без разбора?
19.05.2022 Под Харьковом россияне додумались использовать для укрепления позиций мешки с аммиачной селитрой
В Харьковской области в селе Русская Лозовая россияне использовали для укрепления своих позиций мешки с аммиачной селитрой, свойства которой многим известны.
Об этом сообщил российский журналист Аркадий Бабченко в Telegram, передает Час Пик.
"Вот, иной раз думаешь - все. Вот после этого меня невозможно удивить уже вообще ничем. В принципе. А потом открываешь ленту… В Русской Лозовой для укрепления своих позиций россияне использовали мешки с аммиачной селитрой", - написал журналист.
"Аммиачная селитра, кто не в курсе - это та самая взрывчатка, при помощи которой Брейвиком взорвал половину Осло, склад в Бейруте перестал существовать со всем портом и половиной города, а иррегулярные формирования по всему миру делают фугасы при помощи АС/ДТ - самого простого и легкодоступного взрывчатого вещества в мире", - уточняет Бабченко. ...
20.05.2022 Шрёдер и Варниг выходят из совета директоров "Роснефти"
Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер (Gerhard Schöder) и исполнительный директор компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг (Matthias Warnig) сообщили о невозможности продления своих полномочий в совете директоров нефтяного концерна "Роснефть". Об этом сообщила пресс-служба российского концерна в пятницу, 20 мая. "Мы с пониманием относимся к их решению и благодарим за неизменную поддержку", - говорится в сообщении пресс-службы компании. ... Европарламент 19 мая призвал включить Шрёдера в санкционный список российских олигархов, если он вопреки войне в Украине будет по-прежнему держаться за свои посты в российских компаниях. В тот же день стало известно, что комитет бундестага по бюджету принял решение сократить статью расходов на содержание полагавшегося Шредеру бюро в германском парламенте и зарплату работающим в нем сотрудникам. Но его пенсия и охрана сохраняются.
20.05.2022 Шрёдер и Варниг выходят из совета директоров "Роснефти"
Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шрёдер (Gerhard Schöder) и исполнительный директор компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг (Matthias Warnig) сообщили о невозможности продления своих полномочий в совете директоров нефтяного концерна "Роснефть". Об этом сообщила пресс-служба российского концерна в пятницу, 20 мая. "Мы с пониманием относимся к их решению и благодарим за неизменную поддержку", - говорится в сообщении пресс-службы компании. ... Европарламент 19 мая призвал включить Шрёдера в санкционный список российских олигархов, если он вопреки войне в Украине будет по-прежнему держаться за свои посты в российских компаниях. В тот же день стало известно, что комитет бундестага по бюджету принял решение сократить статью расходов на содержание полагавшегося Шредеру бюро в германском парламенте и зарплату работающим в нем сотрудникам. Но его пенсия и охрана сохраняются.
Schmit написав:Хочете сказати, що Південь, навіть з бетонними укріпленнями у кілька ліній оборони (якби вони були побудовані), з вчасною роздачею зброї теробороні, втримати було неможливо? Але ж укріплений донецький напрямок якось не провалився у перші ж дні і досі в більшості напрямків утримується, а авіація там з'явилась у той же день. Моя думка, втримати було можливо і навіть легше, ніж зараз той же донецький напрямок. Та навіть без укріплень озброєна тероборона не пустила б окупантів у міста, було б бажання і вчасна реакція у влади.
Так, на Донбасі урбанізований нерівний пейзаж, там оборонятися набагато легше, ніж в безлюдному південному степу. Орки легко розбомбили наших захисників, які поспішали на допомогу Херсону.
Сьогоднішні лінії оборони у Миколаївській/Херсонській/Запорізькій областях по такому ж голому степу проходять. І авіація так само туди залітає, і протяжність тепер величезна, і тримають якось. А на перешийку (чи трохи вглиб) стримати не могли бо теж голий степ? Якась невдала відмазка. Тут скоріше вірна версія Арестовича: - "прое...".
Більшість луганщини, де не було фортифікаційних споруд, теж доволі легко захопили. Вони були заряджені вирватись з Криму, цей напрямок дійсно .., принаймі, затримати на день-два мінуванням, підривом моста, можна було. В мене склалося таке враження, що в перший день владі було шкода підривати власну інфраструктуру, тільки загроза оточення Києва змусила. Можу помилятись. Від влади протиречиві заяви - то вони все знали, але не хотіли паніки, то наступ був раптовим, для значної частини військових, не кажучи вже про цивільних. Схоже, про... практично всю підготовку до атаки, а не тільки Південь.
️Глава ГУР МО Украины генерал-майор Кирилл Буданов в интервью изданию The Wall Street Journal заявил, что Украина будет продолжать боевые действия, пока не вытеснит российские войска со всей своей территории, включая Крым и другие регионы, оккупированные Москвой в 2014 году:
"Я не знаю никаких границ, кроме границ 1991 года. Кто может заставить Украину заморозить конфликт? Это война всех украинцев, и если кто-то в мире думает, что может диктовать Украине условия, при которых она может или не может защищаться, то они серьезно ошибаются"
По словам Буданова, в ближайшие месяцы военные сосредоточат свое внимание на вытеснении России из оккупированных ею территорий на юге страны, а также восточного Донбасса.
Он также выразил уверенность, что поставки западного оружия ничем Украине не грозят, поскольку еще сильнее эксалировать войну Москва не способна:
"Мы ведем войну на своей территории. Если кто-то считает, что у нас должны быть ограничения на применение каких-то видов вооружений, хочу напомнить, что Россия здесь использует абсолютно все имеющиеся у нее виды вооружений, от крылатых ракет, запускаемых с подводных лодок, до стратегических бомбардировщиков. Пока здесь задействован весь спектр российских вооружений, кроме ядерного"