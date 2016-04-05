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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 18:45
vitaliian написав: Frant написав: vitaliian написав:crumd
всё таки Арестович персонаж из другой оперы.
Рибак рибака бачить здалеку????
что вам сказал психиатр? спорим вы безнадёжный
Добре ірпіньскій електросамокатчиці аж зі Львова флудити про війну?
Як львівський діалект української мови - вдалось за три місяці хоч трохи опанувати?
Ти така смішна з своїми копіпастами всіх інтернет-повідомлень про війну.
Флудьорша, невже ти думаєш, що інші форумчан неграмотні і не можуть самі почитати новини чи переглянути Ютуб?
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 19:05
Итак, шо ми маємо зараз
А маємо ми багато чого, але також багато чого ми нє маємо
Що ми маємо
1) Україна втрималась. Люди втримались. ЗСУ - молодці. Диво що капєць.
2) Багато втрат. Головне, втрати людей. Це дуже сумно
Також втрати, квартир, хат, авто, майна
3) "Друга армія світу" виявилась армією бездар, садистів, гвалтівників та мародерів. В яких немає ніякої моралі
4) Хєрсон тупо здали
5) З нами весь світ. Реально весь. Хтось більше, хтось меньше, хтось досі сцить Путіна, але допомагає
РФ - нацистська держава, Путін - нацистський диктатор, населення РФ - підтримують Путіна, тому також нацисти.
З РФ мало хто хоче мати справи на міжнародній арені(с)
Що ми не маємо
1) Сучасної зброї
Що робити ?
Ну проводити перемовини, як тут писали. Ну таке. Ті, хто таке пише, або дурні, або повні дурні
З ким проводити перемовини ?
З Пушіліним ? З Пасечніком ? Вони маріонетки Кремля
З Путіним ? Він бачить едині перемовини, коли Україна капітулює.
Коли українську державу демонтують, коли усіх в ЗСУ віддають під суд в РФ, як "нацистів"
Тобто, перемовини - це не шлях. Суєта - можєть быть
Відігнати орків до кордонів ?
Відігнати орків до кордонів - це добре. Але це не вирішує проблему
Років через 2-3-4-5-..10 вони знову полізуть до нас
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 19:14
Frant написав:
Флудьорша, невже ти думаєш, що інші форумчан неграмотні і не можуть самі почитати новини чи переглянути Ютуб?
зачем ты тогда меня читаешь дурачок, есть же ютуб? Для таких как ты говорить одно а делать другое - норма. Рисполепт 2 мг/сут, дозировку не превышай. Не благодари. Выше нос, мы победим!
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 20 тра, 2022 19:26, всього редагувалось 7 разів.
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 19:15
Frant написав: vitaliian написав: Frant написав:
Добре ірпіньскій електросамокатчиці аж зі Львова флудити про війну?
Як львівський діалект української мови - вдалось за три місяці хоч трохи опанувати?
Ти така смішна з своїми копіпастами всіх інтернет-повідомлень про війну.
Флудьорша, невже ти думаєш, що інші форумчан неграмотні і не можуть самі почитати новини чи переглянути Ютуб?
СпокойнЕе Маня, вы не на работе.
Незачем переходить на личности.
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 19:18
Очкарик написав:
СпокойнЕе Маня, вы не на работе.
Незачем переходить на личности.
он здесь лечится) типа курорта.
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vitaliian
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