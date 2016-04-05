RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1068106910701071
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 18:45

  vitaliian написав:
  Frant написав:
  vitaliian написав:crumd всё таки Арестович персонаж из другой оперы.

Рибак рибака бачить здалеку????

что вам сказал психиатр? спорим вы безнадёжный :D


Добре ірпіньскій електросамокатчиці аж зі Львова флудити про війну?

Як львівський діалект української мови - вдалось за три місяці хоч трохи опанувати?

Ти така смішна з своїми копіпастами всіх інтернет-повідомлень про війну.

Флудьорша, невже ти думаєш, що інші форумчан неграмотні і не можуть самі почитати новини чи переглянути Ютуб?
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22753
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1440 раз.
Подякували: 2364 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 19:05

Самое время поразмышлять

Итак, шо ми маємо зараз
А маємо ми багато чого, але також багато чого ми нє маємо

Що ми маємо
1) Україна втрималась. Люди втримались. ЗСУ - молодці. Диво що капєць.

2) Багато втрат. Головне, втрати людей. Це дуже сумно
Також втрати, квартир, хат, авто, майна

3) "Друга армія світу" виявилась армією бездар, садистів, гвалтівників та мародерів. В яких немає ніякої моралі

4) Хєрсон тупо здали

5) З нами весь світ. Реально весь. Хтось більше, хтось меньше, хтось досі сцить Путіна, але допомагає
РФ - нацистська держава, Путін - нацистський диктатор, населення РФ - підтримують Путіна, тому також нацисти.
З РФ мало хто хоче мати справи на міжнародній арені(с)

Що ми не маємо
1) Сучасної зброї

Що робити ?

Ну проводити перемовини, як тут писали. Ну таке. Ті, хто таке пише, або дурні, або повні дурні

З ким проводити перемовини ?

З Пушіліним ? З Пасечніком ? Вони маріонетки Кремля

З Путіним ? Він бачить едині перемовини, коли Україна капітулює.
Коли українську державу демонтують, коли усіх в ЗСУ віддають під суд в РФ, як "нацистів"

Тобто, перемовини - це не шлях. Суєта - можєть быть

Відігнати орків до кордонів ?
Відігнати орків до кордонів - це добре. Але це не вирішує проблему
Років через 2-3-4-5-..10 вони знову полізуть до нас
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6749
З нами з: 31.08.09
Подякував: 477 раз.
Подякували: 1207 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 19:14

  Frant написав:Флудьорша, невже ти думаєш, що інші форумчан неграмотні і не можуть самі почитати новини чи переглянути Ютуб?
зачем ты тогда меня читаешь дурачок, есть же ютуб? Для таких как ты говорить одно а делать другое - норма. Рисполепт 2 мг/сут, дозировку не превышай. Не благодари. Выше нос, мы победим!
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 20 тра, 2022 19:26, всього редагувалось 7 разів.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13090
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2016 раз.
Подякували: 2855 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 19:15

  Frant написав:
  vitaliian написав:
  Frant написав:
Добре ірпіньскій електросамокатчиці аж зі Львова флудити про війну?

Як львівський діалект української мови - вдалось за три місяці хоч трохи опанувати?

Ти така смішна з своїми копіпастами всіх інтернет-повідомлень про війну.

Флудьорша, невже ти думаєш, що інші форумчан неграмотні і не можуть самі почитати новини чи переглянути Ютуб?


СпокойнЕе Маня, вы не на работе.
Незачем переходить на личности.
Очкарик
 
Повідомлень: 2829
З нами з: 06.03.14
Подякував: 829 раз.
Подякували: 570 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 19:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Очкарик написав:СпокойнЕе Маня, вы не на работе.
Незачем переходить на личности.
он здесь лечится) типа курорта.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13090
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2016 раз.
Подякували: 2855 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1068106910701071
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Сибарит і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 95262
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 451929
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2953
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.