Додано: П'ят 20 тра, 2022 19:05

Итак, шо ми маємо зараз

А маємо ми багато чого, але також багато чого ми нє маємо



Що ми маємо

1) Україна втрималась. Люди втримались. ЗСУ - молодці. Диво що капєць.



2) Багато втрат. Головне, втрати людей. Це дуже сумно

Також втрати, квартир, хат, авто, майна



3) "Друга армія світу" виявилась армією бездар, садистів, гвалтівників та мародерів. В яких немає ніякої моралі



4) Хєрсон тупо здали



5) З нами весь світ. Реально весь. Хтось більше, хтось меньше, хтось досі сцить Путіна, але допомагає

РФ - нацистська держава, Путін - нацистський диктатор, населення РФ - підтримують Путіна, тому також нацисти.

З РФ мало хто хоче мати справи на міжнародній арені(с)



Що ми не маємо

1) Сучасної зброї



Що робити ?



Ну проводити перемовини, як тут писали. Ну таке. Ті, хто таке пише, або дурні, або повні дурні



З ким проводити перемовини ?



З Пушіліним ? З Пасечніком ? Вони маріонетки Кремля



З Путіним ? Він бачить едині перемовини, коли Україна капітулює.

Коли українську державу демонтують, коли усіх в ЗСУ віддають під суд в РФ, як "нацистів"



Тобто, перемовини - це не шлях. Суєта - можєть быть



Відігнати орків до кордонів ?

Відігнати орків до кордонів - це добре. Але це не вирішує проблему

Років через 2-3-4-5-..10 вони знову полізуть до нас