Итак, шо ми маємо зараз А маємо ми багато чого, але також багато чого ми нє маємо
Що ми маємо 1) Україна втрималась. Люди втримались. ЗСУ - молодці. Диво що капєць.
2) Багато втрат. Головне, втрати людей. Це дуже сумно Також втрати, квартир, хат, авто, майна
3) "Друга армія світу" виявилась армією бездар, садистів, гвалтівників та мародерів. В яких немає ніякої моралі
4) Хєрсон тупо здали
5) З нами весь світ. Реально весь. Хтось більше, хтось меньше, хтось досі сцить Путіна, але допомагає РФ - нацистська держава, Путін - нацистський диктатор, населення РФ - підтримують Путіна, тому також нацисти. З РФ мало хто хоче мати справи на міжнародній арені(с)
Що ми не маємо 1) Сучасної зброї
Що робити ?
Ну проводити перемовини, як тут писали. Ну таке. Ті, хто таке пише, або дурні, або повні дурні
З ким проводити перемовини ?
З Пушіліним ? З Пасечніком ? Вони маріонетки Кремля
З Путіним ? Він бачить едині перемовини, коли Україна капітулює. Коли українську державу демонтують, коли усіх в ЗСУ віддають під суд в РФ, як "нацистів"
Тобто, перемовини - це не шлях. Суєта - можєть быть
Відігнати орків до кордонів ? Відігнати орків до кордонів - це добре. Але це не вирішує проблему Років через 2-3-4-5-..10 вони знову полізуть до нас
В нем он рассказывает, в т.ч., когда покинули Херсон Лагута (глава облдержадминистрации) и силовые структуры. Об этом же пишут и бывший глава облдержадминистрации, и сам Лагута:
27 марта 2022 ... Действующий губернатор Геннадий Лагута, как рассказывают сослуживцы, в первый день войны положил ключи на стол мэру со словами: «Я в этом не участвую», — и уехал из региона. Вместе с ним — в первый день войны — уехало руководство полиции, прокуратуры, суды, чуть позже эвакуировались сотрудники СБУ.
Апрель, 17 ... — Как только был захвачен Херсон, я и мои заместители выехали из города. Всем, кто это воспринял отрицательно, я отвечаю только одно: не думаю, что было бы лучше, если бы я оказался в подвале или у стены (то есть был убит, – Ред.), – объяснил он.