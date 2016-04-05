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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1069107010711072>
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 18:45

  vitaliian написав:
  Frant написав:
  vitaliian написав:crumd всё таки Арестович персонаж из другой оперы.

Рибак рибака бачить здалеку????

что вам сказал психиатр? спорим вы безнадёжный :D


Добре ірпіньскій електросамокатчиці аж зі Львова флудити про війну?

Як львівський діалект української мови - вдалось за три місяці хоч трохи опанувати?

Ти така смішна з своїми копіпастами всіх інтернет-повідомлень про війну.

Флудьорша, невже ти думаєш, що інші форумчан неграмотні і не можуть самі почитати новини чи переглянути Ютуб?
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 19:05

Самое время поразмышлять

Итак, шо ми маємо зараз
А маємо ми багато чого, але також багато чого ми нє маємо

Що ми маємо
1) Україна втрималась. Люди втримались. ЗСУ - молодці. Диво що капєць.

2) Багато втрат. Головне, втрати людей. Це дуже сумно
Також втрати, квартир, хат, авто, майна

3) "Друга армія світу" виявилась армією бездар, садистів, гвалтівників та мародерів. В яких немає ніякої моралі

4) Хєрсон тупо здали

5) З нами весь світ. Реально весь. Хтось більше, хтось меньше, хтось досі сцить Путіна, але допомагає
РФ - нацистська держава, Путін - нацистський диктатор, населення РФ - підтримують Путіна, тому також нацисти.
З РФ мало хто хоче мати справи на міжнародній арені(с)

Що ми не маємо
1) Сучасної зброї

Що робити ?

Ну проводити перемовини, як тут писали. Ну таке. Ті, хто таке пише, або дурні, або повні дурні

З ким проводити перемовини ?

З Пушіліним ? З Пасечніком ? Вони маріонетки Кремля

З Путіним ? Він бачить едині перемовини, коли Україна капітулює.
Коли українську державу демонтують, коли усіх в ЗСУ віддають під суд в РФ, як "нацистів"

Тобто, перемовини - це не шлях. Суєта - можєть быть

Відігнати орків до кордонів ?
Відігнати орків до кордонів - це добре. Але це не вирішує проблему
Років через 2-3-4-5-..10 вони знову полізуть до нас
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 19:14

  Frant написав:Флудьорша, невже ти думаєш, що інші форумчан неграмотні і не можуть самі почитати новини чи переглянути Ютуб?
зачем ты тогда меня читаешь дурачок, есть же ютуб? Для таких как ты говорить одно а делать другое - норма. Рисполепт 2 мг/сут, дозировку не превышай. Не благодари. Выше нос, мы победим!
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 20 тра, 2022 19:26, всього редагувалось 7 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 19:15

  Frant написав:
  vitaliian написав:
  Frant написав:
Добре ірпіньскій електросамокатчиці аж зі Львова флудити про війну?

Як львівський діалект української мови - вдалось за три місяці хоч трохи опанувати?

Ти така смішна з своїми копіпастами всіх інтернет-повідомлень про війну.

Флудьорша, невже ти думаєш, що інші форумчан неграмотні і не можуть самі почитати новини чи переглянути Ютуб?


СпокойнЕе Маня, вы не на работе.
Незачем переходить на личности.
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 19:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Очкарик написав:СпокойнЕе Маня, вы не на работе.
Незачем переходить на личности.
он здесь лечится) типа курорта.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 19:31

  vitaliian написав:
  Очкарик написав:СпокойнЕе Маня, вы не на работе.
Незачем переходить на личности.
он здесь лечится) типа курорта.

Флудьорші треба лікуватись від словесного поноса.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 19:35

  vitaliian написав:
  Очкарик написав:СпокойнЕе Маня, вы не на работе.
Незачем переходить на личности.
он здесь лечится) типа курорта.

Виталя, тебе говоришь, что попустись
Но ты непонятливое
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 20:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:4) Хєрсон тупо здали

Отличие Херсона от остальных областных центров в том, что его руководство мгновенно покинуло город, предпочитая руководить областью издалека.

Большое интервью Колыхаева (мэр Херсона) еще от 5 апреля - https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 5/7337193/

В нем он рассказывает, в т.ч., когда покинули Херсон Лагута (глава облдержадминистрации) и силовые структуры. Об этом же пишут и бывший глава облдержадминистрации, и сам Лагута:

27 марта 2022
...
Действующий губернатор Геннадий Лагута, как рассказывают сослуживцы, в первый день войны положил ключи на стол мэру со словами: «Я в этом не участвую», — и уехал из региона.
Вместе с ним — в первый день войны — уехало руководство полиции, прокуратуры, суды, чуть позже эвакуировались сотрудники СБУ.

https://novayapolsha.pl/article/kak-bra ... datelstvo/

Апрель, 17
...
Как только был захвачен Херсон, я и мои заместители выехали из города. Всем, кто это воспринял отрицательно, я отвечаю только одно: не думаю, что было бы лучше, если бы я оказался в подвале или у стены (то есть был убит, – Ред.), – объяснил он.

https://fakty.com.ua/ru/ukraine/2022041 ... sonshhyna/
yanyura
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 20:12

  yanyura написав:
  pesikot написав:4) Хєрсон тупо здали

Отличие Херсона от остальных областных центров в том, что его руководство мгновенно покинуло город, предпочитая руководить областью издалека

Почему в Чернигове такого не произошло ?

Это вопрос тебе
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 20:25

  pesikot написав:
  yanyura написав:
  pesikot написав:4) Хєрсон тупо здали

Отличие Херсона от остальных областных центров в том, что его руководство мгновенно покинуло город, предпочитая руководить областью издалека

Почему в Чернигове такого не произошло ?

Это вопрос тебе

Моя фамилия не Лагута, т.ч. вопрос не по адресу.
yanyura
 
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  #<1 ... 1069107010711072>
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