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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 20:27
pesikot написав: yanyura написав: pesikot написав:
4) Хєрсон тупо здали
Отличие Херсона от остальных областных центров в том, что его руководство мгновенно покинуло город, предпочитая руководить областью издалека
Почему в Чернигове такого не произошло ?
Это вопрос тебе
Ты к тому героическому Чернигову никакого отношения не имеешь, потому что как и херсонские пятками засверкал
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 20:34
yanyura написав: pesikot написав: yanyura написав:
Отличие Херсона от остальных областных центров в том, что его руководство мгновенно покинуло город, предпочитая руководить областью издалека
Почему в Чернигове такого не произошло ?
Это вопрос тебе
Моя фамилия не Лагута, т.ч. вопрос не по адресу.
Лагута - это кто ?
Ты вообще не отдупляешь о чём речь
Востаннє редагувалось pesikot
в П'ят 20 тра, 2022 20:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 20:37
Zebra написав: pesikot написав: yanyura написав:
Отличие Херсона от остальных областных центров в том, что его руководство мгновенно покинуло город, предпочитая руководить областью издалека
Почему в Чернигове такого не произошло ?
Это вопрос тебе
Ты к тому героическому Чернигову никакого отношения не имеешь, потому что как и херсонские пятками засверкал
Как будто ты имеешь, какое-то отношение к обороне Чернигова
Москалей ждал и очень сильно огорчился, что не пришли
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 20:39
Zebra написав:
Ты к тому героическому Чернигову никакого отношения не имеешь, потому что как и херсонские пятками засверкал
Він не влада, робітник критичної інфраструктури чи комбатант. Цивільним рекомендовано евакуюватись, щоб не створювати зайвого навантаження на обмеженні ресурси, не кажучи вже про збереження життя і здоров'я громадян, що є прямим обов'язком влади.
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 20:49
lapay написав: Zebra написав:
Ты к тому героическому Чернигову никакого отношения не имеешь, потому что как и херсонские пятками засверкал
Він не влада, робітник критичної інфраструктури чи комбатант. Цивільним рекомендовано евакуюватись, щоб не створювати зайвого навантаження на обмеженні ресурси, не кажучи вже про збереження життя і здоров'я громадян, що є прямим обов'язком влади.
Ну звичайно, коли джерелом влади є народ, то усі на майдан, а як агресія - ми цивільні і не влада
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Zebra
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 20:55
Заканчиваются 7-е сутки практически круглосуточного пролета самолетов орков в районе моего поселка, иногда заметны на большой высоте, иногда видны инверсионные следы, иногда дрожат стекла от звуков.
Судя по звукам летают из Крыма на восток. В район Мариуполя? Изюма? Или просто патрулируют с целью уничтожения возможных ракет по крымскому мосту?
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yanyura
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 20:56
Zebra написав:
Ну звичайно, коли джерелом влади є народ, то усі на майдан, а як агресія - ми цивільні і не влада
Під час воєнного стану Майдани заборонені. Самі військові наполягають на евакуації цивільних. Не бачу нічого смішного в безглуздих жертвах, яких можна уникнути.
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