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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1070107110721073>
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 20:27

  pesikot написав:
  yanyura написав:
  pesikot написав:4) Хєрсон тупо здали

Отличие Херсона от остальных областных центров в том, что его руководство мгновенно покинуло город, предпочитая руководить областью издалека

Почему в Чернигове такого не произошло ?

Это вопрос тебе

Ты к тому героическому Чернигову никакого отношения не имеешь, потому что как и херсонские пятками засверкал :lol:
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 20:34

  yanyura написав:
  pesikot написав:
  yanyura написав:Отличие Херсона от остальных областных центров в том, что его руководство мгновенно покинуло город, предпочитая руководить областью издалека

Почему в Чернигове такого не произошло ?

Это вопрос тебе

Моя фамилия не Лагута, т.ч. вопрос не по адресу.

Лагута - это кто ?
Ты вообще не отдупляешь о чём речь
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 20 тра, 2022 20:37, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 20:37

  Zebra написав:
  pesikot написав:
  yanyura написав:Отличие Херсона от остальных областных центров в том, что его руководство мгновенно покинуло город, предпочитая руководить областью издалека

Почему в Чернигове такого не произошло ?

Это вопрос тебе

Ты к тому героическому Чернигову никакого отношения не имеешь, потому что как и херсонские пятками засверкал :lol:

Как будто ты имеешь, какое-то отношение к обороне Чернигова
Москалей ждал и очень сильно огорчился, что не пришли :)
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 20:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:Ты к тому героическому Чернигову никакого отношения не имеешь, потому что как и херсонские пятками засверкал

Він не влада, робітник критичної інфраструктури чи комбатант. Цивільним рекомендовано евакуюватись, щоб не створювати зайвого навантаження на обмеженні ресурси, не кажучи вже про збереження життя і здоров'я громадян, що є прямим обов'язком влади.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 20:49

  lapay написав:
  Zebra написав:Ты к тому героическому Чернигову никакого отношения не имеешь, потому что как и херсонские пятками засверкал

Він не влада, робітник критичної інфраструктури чи комбатант. Цивільним рекомендовано евакуюватись, щоб не створювати зайвого навантаження на обмеженні ресурси, не кажучи вже про збереження життя і здоров'я громадян, що є прямим обов'язком влади.

Ну звичайно, коли джерелом влади є народ, то усі на майдан, а як агресія - ми цивільні і не влада :lol:
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 20:55

Заканчиваются 7-е сутки практически круглосуточного пролета самолетов орков в районе моего поселка, иногда заметны на большой высоте, иногда видны инверсионные следы, иногда дрожат стекла от звуков.
Судя по звукам летают из Крыма на восток. В район Мариуполя? Изюма? Или просто патрулируют с целью уничтожения возможных ракет по крымскому мосту?
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 20:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:Ну звичайно, коли джерелом влади є народ, то усі на майдан, а як агресія - ми цивільні і не влада

Під час воєнного стану Майдани заборонені. Самі військові наполягають на евакуації цивільних. Не бачу нічого смішного в безглуздих жертвах, яких можна уникнути.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 21:06

  lapay написав:
  Zebra написав:Ну звичайно, коли джерелом влади є народ, то усі на майдан, а як агресія - ми цивільні і не влада

Під час воєнного стану Майдани заборонені. Самі військові наполягають на евакуації цивільних. Не бачу нічого смішного в безглуздих жертвах, яких можна уникнути.

Якби не самоорганізація свідомих цивільних у вигляді терроборон, що прийняли перший удар на себе і дали військовим час на розгортання артилерії і бронетехніки, війська педерастів уже 25-ого були б на Хрещатику і Банковій.

Про майдани малося на увазі - коли щось вимагається від влади, то одразу організовуються майдани, а коли війна, то 90% зливається і вважає, що має воювати влада.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 21:17

ще один супер удар ворогу під дих :lol: :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 21:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Zebra написав:Якби не самоорганізація свідомих цивільних у вигляді терроборон, що прийняли перший удар на себе і дали військовим час на розгортання артилерії і бронетехніки, війська педерастів уже 25-ого були б на Хрещатику і Банковій.

Про майдани малося на увазі - коли щось вимагається від влади, то одразу організовуються майдани, а коли війна, то 90% зливається і вважає, що має воювати влада.

Цивільні, які беруть в руки зброю, стають комбатантами. Дпя 90% немає автоматів, чи навіть рушниць. І тероборона не владу захищає, а свою малу батьківщину. Не має жодної причини, крім переживання за своє майно, залишатись під окупацією чи в оточенні, якщо можна виїхати, і не тримають обов'язки перед іншими людьми.
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