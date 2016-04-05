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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1070107110721073
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 22:09

  pesikot написав:Відігнати орків до кордонів ?
Відігнати орків до кордонів - це добре. Але це не вирішує проблему
Років через 2-3-4-5-..10 вони знову полізуть до нас
Років через 2-3-4-5-..10 мы будем готовы их встретить.
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 22:19

Кликабально

данные опроса среди белорусской молодежи на сайте moladzbel.org.

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Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 20 тра, 2022 22:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 22:20

  lapay написав:Не має жодної причини, крім переживання за своє майно

за свою шкурку
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 22:32

оставлю без комментариев

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vitaliian
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