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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1070107110721073
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 22:09

  pesikot написав:Відігнати орків до кордонів ?
Відігнати орків до кордонів - це добре. Але це не вирішує проблему
Років через 2-3-4-5-..10 вони знову полізуть до нас
Років через 2-3-4-5-..10 мы будем готовы их встретить.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 22:19

Кликабально

данные опроса среди белорусской молодежи на сайте moladzbel.org.

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Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 20 тра, 2022 22:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 22:20

  lapay написав:Не має жодної причини, крім переживання за своє майно

за свою шкурку
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 05:45

  katso написав:Так а сколько людей закрыли а сколько нужно в ВСУ? Закрыли около 10 миллионов (!) мужчин - а общее кол-во необходимого для мобилизации личного состава сколько - миллион? Или даже меньше (200 тысяч человек служит сейчас, 250 тысяч резервистов и 407 тысяч человек тех кто прошел АТО). Зачем запирать в стране все остальные 9 миллионов (!) без разбора?


Как можно предположить, большинство служивших в АТО сейчас воюет.
Увы, но жертвы очевидно немалые. О них не принято говорить, и это правильно, чтобы не деморализовывать общество. Но все сохранившие разум всё понимают.
Генштаб публикует число погибших врагов, хотя своих посчитать гораздо проще. Значит, своих не меньше, или меньше ненамного. Русские тоже с марта молчат о своих погибших. Логика подсказывает, что эти цифры сопоставимы, и весьма велики. Но у нас меньший мобилизационный потенциал, просто в силу почти в 4 раза меньшего наличного населения. Запад нам дает вооружение, но не людей, воевать-то придется своими.

Женщины уехавшие с детьми без мужей, рано или поздно вернутся.
А если разрешить уезжать семьями - то очень многие останутся там насовсем. Во время и после войны жизнь будет не сахар. Потеря многих миллионов мигрантов, на фоне немалых жертв среди военных и гражданских - и Украину некому будет защищать и некому будет восстанавливать после войны.
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  #<1 ... 1070107110721073
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