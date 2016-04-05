Років через 2-3-4-5-..10 мы будем готовы их встретить.
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Додано: П'ят 20 тра, 2022 22:09
Додано: П'ят 20 тра, 2022 22:19
Кликабально
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 20 тра, 2022 22:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 20 тра, 2022 22:20
Додано: Суб 21 тра, 2022 05:45
Как можно предположить, большинство служивших в АТО сейчас воюет.
Увы, но жертвы очевидно немалые. О них не принято говорить, и это правильно, чтобы не деморализовывать общество. Но все сохранившие разум всё понимают.
Генштаб публикует число погибших врагов, хотя своих посчитать гораздо проще. Значит, своих не меньше, или меньше ненамного. Русские тоже с марта молчат о своих погибших. Логика подсказывает, что эти цифры сопоставимы, и весьма велики. Но у нас меньший мобилизационный потенциал, просто в силу почти в 4 раза меньшего наличного населения. Запад нам дает вооружение, но не людей, воевать-то придется своими.
Женщины уехавшие с детьми без мужей, рано или поздно вернутся.
А если разрешить уезжать семьями - то очень многие останутся там насовсем. Во время и после войны жизнь будет не сахар. Потеря многих миллионов мигрантов, на фоне немалых жертв среди военных и гражданских - и Украину некому будет защищать и некому будет восстанавливать после войны.
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