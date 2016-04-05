Років через 2-3-4-5-..10 мы будем готовы их встретить.
|
|
|
Додано: П'ят 20 тра, 2022 22:09
Додано: П'ят 20 тра, 2022 22:19
Кликабально
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 20 тра, 2022 22:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 20 тра, 2022 22:20
Додано: Суб 21 тра, 2022 05:45
Как можно предположить, большинство служивших в АТО сейчас воюет.
Увы, но жертвы очевидно немалые. О них не принято говорить, и это правильно, чтобы не деморализовывать общество. Но все сохранившие разум всё понимают.
Генштаб публикует число погибших врагов, хотя своих посчитать гораздо проще. Значит, своих не меньше, или меньше ненамного. Русские тоже с марта молчат о своих погибших. Логика подсказывает, что эти цифры сопоставимы, и весьма велики. Но у нас меньший мобилизационный потенциал, просто в силу почти в 4 раза меньшего наличного населения. Запад нам дает вооружение, но не людей, воевать-то придется своими.
Женщины уехавшие с детьми без мужей, рано или поздно вернутся.
А если разрешить уезжать семьями - то очень многие останутся там насовсем. Во время и после войны жизнь будет не сахар. Потеря многих миллионов мигрантов, на фоне немалых жертв среди военных и гражданских - и Украину некому будет защищать и некому будет восстанавливать после войны.
Додано: Суб 21 тра, 2022 06:23
Еще раз: если раиссю победит Северная Корея -- будет ли это победой (для народа)? -- или в борьбе жабы с гадюкой может быть только проигравшая сторона?
Такими темпами можно легко добиться того, что сразу после открытия границ толпа народу со словами "ну его нафиг" ломанется из нью-совка.
Додано: Суб 21 тра, 2022 06:41
Re: Напад росії і білорусі на Україну
З рубрики"підслухано в Москві":"Просто ваше поколение не помнит, что Харьков был русским городом. А я помню очень даже хорошо. Я тогда была молодая. Все говорили по-русски. Это потом там целое поколение бандеровцев родилось."
Додано: Суб 21 тра, 2022 07:04
Re: Напад росії і білорусі на Україну
В Сумах беззбройна тероборона навіть не встигла вийти на зустріч. Тільки в Сумах передові загони орків посунули далі, на Київ, а в Херсоні залишились.
Тут одне з двох - або влада сама себе перехитрила, коли вершечек знав, а всім іншим шашлики, або, як сталін перед війною:"Нє вєрю!".
Додано: Суб 21 тра, 2022 07:05
Щодо втрат сторін.
Є сайт "Oryx" , в Твіттері.
Там зафіксовано втрати техніки сторін, на основі фото і відеоматеріалів
1:3,5, було недавно.
Росіяни несуть значно більші втрати. В кожному БТР, мтлб, танку -, БМП - 3 чол. екіпажу.
Тому орієнтовні втрати можна порахувати, і дані нашого генштабу досить об'єктивні.
Додано: Суб 21 тра, 2022 07:33
Не знаю точних цифр, але у Херсон увійшли значно більші сили, ніж були коло Чернігова чи Сум. Інше питання чому це так зненацька застало і не було належного супротиву на перешийку і далі, якщо ввесь час говорилося що угрупування в Криму загрожує вторгненням. Але сумніваюсь що на рівні ОДА могли зупиняти таку орду. По всякому крайньо шкода херсонців, враховуючи і їхні проукраїнські настрої і ситуацію в якій вони опинились. А відвоювувати буде не просто.
Додано: Суб 21 тра, 2022 07:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Германия и Италия решили платить за газ рублями
По данным Reuters, эти страны разрешили своим компаниям открывать счета в рублях, чтобы продолжать покупать российский газ без нарушения санкций против РФ. Германия и Италия пошли на такой шаг после переговоров с Европейским союзом, сообщают источники
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|