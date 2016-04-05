RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1071107210731074>
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 22:09

  pesikot написав:Відігнати орків до кордонів ?
Відігнати орків до кордонів - це добре. Але це не вирішує проблему
Років через 2-3-4-5-..10 вони знову полізуть до нас
Років через 2-3-4-5-..10 мы будем готовы их встретить.
otg
 
Повідомлень: 2699
З нами з: 14.08.16
Подякував: 45 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 22:19

Кликабально

данные опроса среди белорусской молодежи на сайте moladzbel.org.

Зображення
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 20 тра, 2022 22:21, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13092
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2016 раз.
Подякували: 2855 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 20 тра, 2022 22:20

  lapay написав:Не має жодної причини, крім переживання за своє майно

за свою шкурку
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11236
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1678 раз.
Подякували: 2437 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 05:45

  katso написав:Так а сколько людей закрыли а сколько нужно в ВСУ? Закрыли около 10 миллионов (!) мужчин - а общее кол-во необходимого для мобилизации личного состава сколько - миллион? Или даже меньше (200 тысяч человек служит сейчас, 250 тысяч резервистов и 407 тысяч человек тех кто прошел АТО). Зачем запирать в стране все остальные 9 миллионов (!) без разбора?


Как можно предположить, большинство служивших в АТО сейчас воюет.
Увы, но жертвы очевидно немалые. О них не принято говорить, и это правильно, чтобы не деморализовывать общество. Но все сохранившие разум всё понимают.
Генштаб публикует число погибших врагов, хотя своих посчитать гораздо проще. Значит, своих не меньше, или меньше ненамного. Русские тоже с марта молчат о своих погибших. Логика подсказывает, что эти цифры сопоставимы, и весьма велики. Но у нас меньший мобилизационный потенциал, просто в силу почти в 4 раза меньшего наличного населения. Запад нам дает вооружение, но не людей, воевать-то придется своими.

Женщины уехавшие с детьми без мужей, рано или поздно вернутся.
А если разрешить уезжать семьями - то очень многие останутся там насовсем. Во время и после войны жизнь будет не сахар. Потеря многих миллионов мигрантов, на фоне немалых жертв среди военных и гражданских - и Украину некому будет защищать и некому будет восстанавливать после войны.
Tegularius
 
Повідомлень: 1787
З нами з: 11.02.14
Подякував: 236 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 06:23

  Tegularius написав:
  katso написав:Так а сколько людей закрыли а сколько нужно в ВСУ? Закрыли около 10 миллионов (!) мужчин - а общее кол-во необходимого для мобилизации личного состава сколько - миллион? Или даже меньше (200 тысяч человек служит сейчас, 250 тысяч резервистов и 407 тысяч человек тех кто прошел АТО). Зачем запирать в стране все остальные 9 миллионов (!) без разбора?

\\\
А если разрешить уезжать семьями - то очень многие останутся там насовсем. Во время и после войны жизнь будет не сахар. Потеря многих миллионов мигрантов, на фоне немалых жертв среди военных и гражданских - и Украину некому будет защищать и некому будет восстанавливать после войны.

Еще раз: если раиссю победит Северная Корея -- будет ли это победой (для народа)? -- или в борьбе жабы с гадюкой может быть только проигравшая сторона?
Такими темпами можно легко добиться того, что сразу после открытия границ толпа народу со словами "ну его нафиг" ломанется из нью-совка.
_hunter
 
Повідомлень: 6852
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 06:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

З рубрики"підслухано в Москві":"Просто ваше поколение не помнит, что Харьков был русским городом. А я помню очень даже хорошо. Я тогда была молодая. Все говорили по-русски. Это потом там целое поколение бандеровцев родилось."
tatmech
Аватар користувача
 
Повідомлень: 65
З нами з: 30.04.16
Подякував: 10 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 07:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:4) Хєрсон тупо здали

В Сумах беззбройна тероборона навіть не встигла вийти на зустріч. Тільки в Сумах передові загони орків посунули далі, на Київ, а в Херсоні залишились.
Тут одне з двох - або влада сама себе перехитрила, коли вершечек знав, а всім іншим шашлики, або, як сталін перед війною:"Нє вєрю!".
lapay
 
Повідомлень: 13095
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1201 раз.
Подякували: 1458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 07:05

Щодо втрат сторін.
Є сайт "Oryx" , в Твіттері.
Там зафіксовано втрати техніки сторін, на основі фото і відеоматеріалів

1:3,5, було недавно.

Росіяни несуть значно більші втрати. В кожному БТР, мтлб, танку -, БМП - 3 чол. екіпажу.

Тому орієнтовні втрати можна порахувати, і дані нашого генштабу досить об'єктивні.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22755
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1440 раз.
Подякували: 2364 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 07:33

  pesikot написав:
  yanyura написав:
  pesikot написав:4) Хєрсон тупо здали

Отличие Херсона от остальных областных центров в том, что его руководство мгновенно покинуло город, предпочитая руководить областью издалека

Почему в Чернигове такого не произошло ?

Не знаю точних цифр, але у Херсон увійшли значно більші сили, ніж були коло Чернігова чи Сум. Інше питання чому це так зненацька застало і не було належного супротиву на перешийку і далі, якщо ввесь час говорилося що угрупування в Криму загрожує вторгненням. Але сумніваюсь що на рівні ОДА могли зупиняти таку орду. По всякому крайньо шкода херсонців, враховуючи і їхні проукраїнські настрої і ситуацію в якій вони опинились. А відвоювувати буде не просто.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5072
З нами з: 19.04.12
Подякував: 83 раз.
Подякували: 815 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 07:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Германия и Италия решили платить за газ рублями

По данным Reuters, эти страны разрешили своим компаниям открывать счета в рублях, чтобы продолжать покупать российский газ без нарушения санкций против РФ. Германия и Италия пошли на такой шаг после переговоров с Европейским союзом, сообщают источники
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 657
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1071107210731074>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1488 95273
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 лис, 2021 09:18
Schmit
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 451983
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 09:35
1 2959
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 10:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (727)
21.05.2022 08:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.