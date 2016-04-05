Додано: Суб 21 тра, 2022 05:45

katso написав: Так а сколько людей закрыли а сколько нужно в ВСУ? Закрыли около 10 миллионов (!) мужчин - а общее кол-во необходимого для мобилизации личного состава сколько - миллион? Или даже меньше (200 тысяч человек служит сейчас, 250 тысяч резервистов и 407 тысяч человек тех кто прошел АТО). Зачем запирать в стране все остальные 9 миллионов (!) без разбора? Так а сколько людей закрыли а сколько нужно в ВСУ? Закрыли около 10 миллионов (!) мужчин - а общее кол-во необходимого для мобилизации личного состава сколько - миллион? Или даже меньше (200 тысяч человек служит сейчас, 250 тысяч резервистов и 407 тысяч человек тех кто прошел АТО). Зачем запирать в стране все остальные 9 миллионов (!) без разбора?

Как можно предположить, большинство служивших в АТО сейчас воюет.Увы, но жертвы очевидно немалые. О них не принято говорить, и это правильно, чтобы не деморализовывать общество. Но все сохранившие разум всё понимают.Генштаб публикует число погибших врагов, хотя своих посчитать гораздо проще. Значит, своих не меньше, или меньше ненамного. Русские тоже с марта молчат о своих погибших. Логика подсказывает, что эти цифры сопоставимы, и весьма велики. Но у нас меньший мобилизационный потенциал, просто в силу почти в 4 раза меньшего наличного населения. Запад нам дает вооружение, но не людей, воевать-то придется своими.Женщины уехавшие с детьми без мужей, рано или поздно вернутся.А если разрешить уезжать семьями - то очень многие останутся там насовсем. Во время и после войны жизнь будет не сахар. Потеря многих миллионов мигрантов, на фоне немалых жертв среди военных и гражданских - и Украину некому будет защищать и некому будет восстанавливать после войны.