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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 21 тра, 2022 07:45
GALeon написав:
Германия и Италия решили платить за газ рублями
По данным Reuters, эти страны разрешили своим компаниям открывать счета в рублях, чтобы продолжать покупать российский газ без нарушения санкций против РФ. Германия и Италия пошли на такой шаг после переговоров с Европейским союзом, сообщают источники
а лично вы готовы отказаться от расейского газа?
я понимаю что мы лично расейский газ не покупаем. но мы тоже применили схему - покупаем по реверсу расейский газ у соседей.
так что прежде чем тыкать в других - на себя нужно посмотреть. 8 лет мы как то решали этот вопрос? всех устраивает хитрое - мы у рассеи газ не покупаем. даже таймер установили. а то что газ воняет медведем - ну то такэ.
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mephala
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Додано: Суб 21 тра, 2022 07:51
_hunter написав:
Такими темпами можно легко добиться того, что сразу после открытия границ толпа народу со словами "ну его нафиг" ломанется из нью-совка.
Никто не знает сколько продлится война. Конфликты низкой интенсивности могут продолжаться десятилетиями. Пример - индо-пакистанский конфликт длится уже 30 лет.
Выход ВСУ на границы по Минску или по 1991-у году не означает автоматического прекращения войны если росармия продолжит боевые действия. Под огнём крылатых и баллистических ракет будет оставаться вся территория Украины.
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crumd
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Додано: Суб 21 тра, 2022 07:57
crumd написав: _hunter написав:
Такими темпами можно легко добиться того, что сразу после открытия границ толпа народу со словами "ну его нафиг" ломанется из нью-совка.
Никто не знает сколько продлится война. Конфликты низкой интенсивности могут продолжаться десятилетиями. Пример - индо-пакистанский конфликт длится уже 30 лет.
Выход ВСУ на границы по Минску или по 1991-у году не означает автоматического прекращения войны если росармия продолжит боевые действия. Под огнём крылатых и баллистических ракет будет оставаться вся территория Украины.
И? -- в Индии или в Пакистане есть принудительная отправка на фронт? Вы, кстати, "за кого" в этом конфликте? -- за жабу или за гадюку?
Опять же: и? -- предлагаете и с этой стороны границы "совок" строить? -- типа совком против совка всяко сподручнее махать?
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Додано: Суб 21 тра, 2022 07:57
mephala написав:
а лично вы готовы отказаться от расейского газа?
Я уже как 2 года не пользуюсь рассейским газом.
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BIGor
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Додано: Суб 21 тра, 2022 08:20
BIGor написав:
Я уже как 2 года не пользуюсь рассейским газом.
Всі ми без виключення користуємось. Хліб купуєте? Він спечений в тому числі і з додаванням російського газу і таких прикладів мільйон, тому не варто займатися самообманом, потрібно розвивати свій видобуток, хто тому шкодить ми всі знаємо, але я дуже сподіваюсь, що після війни все зміниться в цьому плані в позитивну сторону.
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Василь-Рівне
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Додано: Суб 21 тра, 2022 08:27
Василь-Рівне написав: BIGor написав:
Я уже как 2 года не пользуюсь рассейским газом.
Всі ми без виключення користуємось. Хліб купуєте? Він спечений в тому числі і з додаванням російського газу і таких прикладів мільйон, тому не варто займатися самообманом, потрібно розвивати свій видобуток, хто тому шкодить ми всі знаємо, але я дуже сподіваюсь, що після війни все зміниться в цьому плані в позитивну сторону.
Звідки Ви знаєте на чому спечений хліб що я купляю?
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BIGor
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Додано: Суб 21 тра, 2022 08:52
Bobua написав: prodigy написав:
Дивна інфо...
Ми (збірка 4черги із Зах.Укр.) на передовій з кінця березня.Майже всі непрофесіонали -- від слова зовсім. Більшість -- вперше зі школи побачили автомат
і вистріляли 57патронів за цілих 3тижні підготовки... Наші нечисленні "профи" зазвичай не набагато кращі -- мають досвід сидіння в окопах з часів АТО. Тепер і у нас є такий "досвід".Наразі процвітають істерики, алкоголізм...
Особливо після дивного "наступу" -- на неокопані позиції, під гранато-міно... обстріл.
І наприкінці 3міс війни ніким замінити аж отаку "иліту"? "Сіріослі"?? За увесь цей час не можна було хоч когось натренувати в тилу???
Я так розумію, що нині просто треба чекати масові надходження арти із Заходу (ленд-ліз), яка би нарешті придушила москвинську.
Але чому би не робити це по черзі?
Хто там в тилу мріє повоювати, чи про 100т₴ -- чому їх не пустять посидіти в окопах??
Як ви не боїтесь такі речі писати?)) - це що-до верхнього виділеного...
А що-до другого/виділеного - саме так... а то не так легко робити наступ старою технікою, яка надиво ще й може стріляти)) і ще й напривелике диво - влучає в ціль!👍
п.с.
Ще трохи інфи написав на валютній гілці...
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Додано: Суб 21 тра, 2022 09:08
fler написав:
Сарафанне радіо каже, що там, де наш Успіх, ВСУ пішли в наступ, але поки суттєво не просунулися.
Так щоб суттєво просунутись - потрібно, щоб посилки з Європи ВЖЕ
були в нас і Успіх їх "мацяв руками", а не сам читав по новинах, що десь там.... тільки перетинають кордон... і десь там на Сході доїхало декілька штук...
А південний фронт може при почекати...?
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Додано: Суб 21 тра, 2022 09:15
BIGor написав:
Звідки Ви знаєте на чому спечений хліб що я купляю?
Ок, тепер все зрозміло, дискусія припинена, можете і надалі писати дурню і флудити в цій темі
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Василь-Рівне
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Додано: Суб 21 тра, 2022 09:17
Успіх написав: Bobua написав: prodigy написав:
Дивна інфо...
Ми (збірка 4черги із Зах.Укр.) на передовій з кінця березня.Майже всі непрофесіонали -- від слова зовсім. Більшість -- вперше зі школи побачили автомат
і вистріляли 57патронів за цілих 3тижні підготовки... Наші нечисленні "профи" зазвичай не набагато кращі -- мають досвід сидіння в окопах з часів АТО. Тепер і у нас є такий "досвід".Наразі процвітають істерики, алкоголізм...
Особливо після дивного "наступу" -- на неокопані позиції, під гранато-міно... обстріл.
\\\
Хто там в тилу мріє повоювати, чи про 100т₴ -- чому їх не пустять посидіти в окопах??
Як ви не боїтесь такі речі писати?))
\\\
Предлагаете -- как во времена СССР -- неудобную правду цензурить?
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