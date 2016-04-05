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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1072107310741075>
Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 07:45

  GALeon написав:Германия и Италия решили платить за газ рублями

По данным Reuters, эти страны разрешили своим компаниям открывать счета в рублях, чтобы продолжать покупать российский газ без нарушения санкций против РФ. Германия и Италия пошли на такой шаг после переговоров с Европейским союзом, сообщают источники


а лично вы готовы отказаться от расейского газа?
я понимаю что мы лично расейский газ не покупаем. но мы тоже применили схему - покупаем по реверсу расейский газ у соседей.
так что прежде чем тыкать в других - на себя нужно посмотреть. 8 лет мы как то решали этот вопрос? всех устраивает хитрое - мы у рассеи газ не покупаем. даже таймер установили. а то что газ воняет медведем - ну то такэ.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 07:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Такими темпами можно легко добиться того, что сразу после открытия границ толпа народу со словами "ну его нафиг" ломанется из нью-совка.

Никто не знает сколько продлится война. Конфликты низкой интенсивности могут продолжаться десятилетиями. Пример - индо-пакистанский конфликт длится уже 30 лет.

Выход ВСУ на границы по Минску или по 1991-у году не означает автоматического прекращения войны если росармия продолжит боевые действия. Под огнём крылатых и баллистических ракет будет оставаться вся территория Украины.
crumd
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 07:57

  crumd написав:
  _hunter написав:Такими темпами можно легко добиться того, что сразу после открытия границ толпа народу со словами "ну его нафиг" ломанется из нью-совка.

Никто не знает сколько продлится война. Конфликты низкой интенсивности могут продолжаться десятилетиями. Пример - индо-пакистанский конфликт длится уже 30 лет.

Выход ВСУ на границы по Минску или по 1991-у году не означает автоматического прекращения войны если росармия продолжит боевые действия. Под огнём крылатых и баллистических ракет будет оставаться вся территория Украины.

И? -- в Индии или в Пакистане есть принудительная отправка на фронт? Вы, кстати, "за кого" в этом конфликте? -- за жабу или за гадюку?

Опять же: и? -- предлагаете и с этой стороны границы "совок" строить? -- типа совком против совка всяко сподручнее махать?
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 07:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:а лично вы готовы отказаться от расейского газа?

Я уже как 2 года не пользуюсь рассейским газом.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 08:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BIGor написав:Я уже как 2 года не пользуюсь рассейским газом.

Всі ми без виключення користуємось. Хліб купуєте? Він спечений в тому числі і з додаванням російського газу і таких прикладів мільйон, тому не варто займатися самообманом, потрібно розвивати свій видобуток, хто тому шкодить ми всі знаємо, але я дуже сподіваюсь, що після війни все зміниться в цьому плані в позитивну сторону.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 08:27

  Василь-Рівне написав:
  BIGor написав:Я уже как 2 года не пользуюсь рассейским газом.

Всі ми без виключення користуємось. Хліб купуєте? Він спечений в тому числі і з додаванням російського газу і таких прикладів мільйон, тому не варто займатися самообманом, потрібно розвивати свій видобуток, хто тому шкодить ми всі знаємо, але я дуже сподіваюсь, що після війни все зміниться в цьому плані в позитивну сторону.

Звідки Ви знаєте на чому спечений хліб що я купляю?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 08:52

Перемога вже скоро! (але це не точно)))

  Bobua написав:
  prodigy написав:

Дивна інфо...
Ми (збірка 4черги із Зах.Укр.) на передовій з кінця березня.
Майже всі непрофесіонали -- від слова зовсім. Більшість -- вперше зі школи побачили автомат і вистріляли 57патронів за цілих 3тижні підготовки... Наші нечисленні "профи" зазвичай не набагато кращі -- мають досвід сидіння в окопах з часів АТО. Тепер і у нас є такий "досвід".
Наразі процвітають істерики, алкоголізм... :( Особливо після дивного "наступу" -- на неокопані позиції, під гранато-міно... обстріл.

І наприкінці 3міс війни ніким замінити аж отаку "иліту"? "Сіріослі"?? За увесь цей час не можна було хоч когось натренувати в тилу???

Я так розумію, що нині просто треба чекати масові надходження арти із Заходу (ленд-ліз), яка би нарешті придушила москвинську.
Але чому би не робити це по черзі?
Хто там в тилу мріє повоювати, чи про 100т₴ -- чому їх не пустять посидіти в окопах??

Як ви не боїтесь такі речі писати?)) - це що-до верхнього виділеного...

А що-до другого/виділеного - саме так... а то не так легко робити наступ старою технікою, яка надиво ще й може стріляти)) і ще й напривелике диво - влучає в ціль!👍

п.с.
Ще трохи інфи написав на валютній гілці...
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 09:08

Чекаємо...

  fler написав:Сарафанне радіо каже, що там, де наш Успіх, ВСУ пішли в наступ, але поки суттєво не просунулися.

Так щоб суттєво просунутись - потрібно, щоб посилки з Європи ВЖЕ :!: були в нас і Успіх їх "мацяв руками", а не сам читав по новинах, що десь там.... тільки перетинають кордон... і десь там на Сході доїхало декілька штук...
А південний фронт може почекати...? :roll:
Востаннє редагувалось Успіх в Суб 21 тра, 2022 09:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 09:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BIGor написав:Звідки Ви знаєте на чому спечений хліб що я купляю?

Ок, тепер все зрозміло, дискусія припинена, можете і надалі писати дурню і флудити в цій темі
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 09:17

  Успіх написав:
  Bobua написав:
  prodigy написав:

Дивна інфо...
Ми (збірка 4черги із Зах.Укр.) на передовій з кінця березня.
Майже всі непрофесіонали -- від слова зовсім. Більшість -- вперше зі школи побачили автомат і вистріляли 57патронів за цілих 3тижні підготовки... Наші нечисленні "профи" зазвичай не набагато кращі -- мають досвід сидіння в окопах з часів АТО. Тепер і у нас є такий "досвід".
Наразі процвітають істерики, алкоголізм... :( Особливо після дивного "наступу" -- на неокопані позиції, під гранато-міно... обстріл.
\\\
Хто там в тилу мріє повоювати, чи про 100т₴ -- чому їх не пустять посидіти в окопах??

Як ви не боїтесь такі речі писати?))
\\\

Предлагаете -- как во времена СССР -- неудобную правду цензурить?
_hunter
 
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