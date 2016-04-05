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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1072107310741075
Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 09:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Предлагаете -- как во времена СССР -- неудобную правду цензурить?

Пропоную панічні (не вперше) пости цього пана відділяти від загальної картини. Великі сумніви, що він там. Згідно з його писаниною армія спивається, ненавчена, деморалізована і без зброї. Тоді хто це третій місяць нищить "втарую армію міра"?
Алкоголіки та істерики , по які пише Bobua?
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 09:49

  Успіх написав:
  Bobua написав:
  prodigy написав:

Дивна інфо...
Ми (збірка 4черги із Зах.Укр.) на передовій з кінця березня.
Майже всі непрофесіонали -- від слова зовсім. Більшість -- вперше зі школи побачили автомат і вистріляли 57патронів за цілих 3тижні підготовки... Наші нечисленні "профи" зазвичай не набагато кращі -- мають досвід сидіння в окопах з часів АТО. Тепер і у нас є такий "досвід".
Наразі процвітають істерики, алкоголізм... :( Особливо після дивного "наступу" -- на неокопані позиції, під гранато-міно... обстріл.

І наприкінці 3міс війни ніким замінити аж отаку "иліту"? "Сіріослі"?? За увесь цей час не можна було хоч когось натренувати в тилу???

Я так розумію, що нині просто треба чекати масові надходження арти із Заходу (ленд-ліз), яка би нарешті придушила москвинську.
Але чому би не робити це по черзі?
Хто там в тилу мріє повоювати, чи про 100т₴ -- чому їх не пустять посидіти в окопах??

Як ви не боїтесь такі речі писати?)) - це що-до верхнього виділеного...

А що-до другого/виділеного - саме так... а то не так легко робити наступ старою технікою, яка надиво ще й може стріляти)) і ще й напривелике диво - влучає в ціль!👍

п.с.
Ще трохи інфи написав на валютній гілці...



Наразі замполіти наважуються верещати на алконавтів лише коли ті примудряються нализатись у ранок перед виїздом на позиції... :(
Чи доповідають вони про це керівництву? Чи думає те керівництво, що пора би людям дати відпустку -- хай "любителі" ідуть в запій (на скільки витримають), а вже потім повертати їх на "лікування" -- на позиції. :)

Але якщо всі боятимутимуться говорити поточну правду, якщо навіть "лідери громадської думки" будуть відірвані від життя -- то чим ми відрізнятимемось від Московії чи Білорусі?
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 10:25

Хочу всіх запитати - так в правді сила, чи в чому?

  Bobua написав:Наразі замполіти наважуються верещати на алконавтів лише коли ті примудряються нализатись у ранок перед виїздом на позиції...
Чи доповідають вони про це керівництву? Чи думає те керівництво, що пора би людям дати відпустку -- хай "любителі" ідуть в запій (на скільки витримають), а вже потім повертати їх на "лікування" -- на позиції

Як мені це все знайомо/видно на витягнуту руку))) Але я мовчу, так як і тут ,і взагалі, кажуть мовчати до закінчення війни...
(а мало б бути навпаки! Навпаки просити всіх солдатів висвітлювати/доповідати ПРАВДУ - що саме діється/відбувається... - а тоді це все присікати і виправляти в короткі терміни!)
Але:
1. Чи має начальство "важелі впливу" на простих солдат(і їх командирів), які прийшли ДОБРОВОЛЦЯМИ/по повістці, а не контрактники?!
2. Якщо дати, майже всім відпустку, то кажуть, що потім можна всіх "не позбирати" назад на війну)))
  Bobua написав:Але якщо всі боятимутимуться говорити поточну правду, якщо навіть "лідери громадської думки" будуть відірвані від життя -- то чим ми відрізнятимемось від Московії чи Білорусі?

Ну бачите... - навіть, видали різні закони/накази, щоб не "висвітлювали правду, бо це на руку ворогу!"

Тому мені і тут, - і на фронті прикро чути докори за ПРАВДУ! А також "викручують руки" за фото, які я НЕ коментую, де саме і коли саме вони зроблені!
А що ж такого з фотки якоїсь міни/ракети, яка зроблена хто зна коли і хто зна де в якому полі?
Вони ж на кожному кроці тут трапляються!
І, навіть, якщо по фото вичислять місце - ну і що з того, якщо це "хто зна де знаходиться відносно розташуванню наших військ і хто зна коли зроблено"!?
Якщо по новинах кожен раз якісь відео/фото зброї і техніки - це ж нічого, а тут - зразу записують у дизертирство?!

Коротше - злить мене все це...
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 10:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:А що ж такого з фотки якоїсь міни/ракети, яка зроблена хто зна коли і хто зна де в якому полі?

Долярчик ти головного не усвідомлюєш. Ти у війську і маєш виконувати накази, тобі наказано нічого не знімати і не викладати на весь світ - от і виконуй наказ, у війську не потрібно думати та філософствувати, там потрібно виконувати накази, чи не так? :wink:
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 10:43

  Bobua написав:Наразі замполіти наважуються верещати на алконавтів лише коли ті примудряються нализатись у ранок перед виїздом на позиції... :(
Чи доповідають вони про це керівництву? Чи думає те керівництво, що пора би людям дати відпустку -- хай "любителі" ідуть в запій (на скільки витримають), а вже потім повертати їх на "лікування" -- на позиції. :)

Але якщо всі боятимутимуться говорити поточну правду, якщо навіть "лідери громадської думки" будуть відірвані від життя -- то чим ми відрізнятимемось від Московії чи Білорусі?


Може я чогось не розумію, але... чому ви не на фронті - війна вже 8 років йде, могли б на власному прикладі показати, як треба тверезо захищати Батьківщину :roll:
Яке моральне право мають диванні бійці щодо висловлення будь-якого невдоволення тими, хто захищає їх дупу та майно, сидячи в окопах?
Чому ці диванні експерти, які своїм лайном поливають ЗСУ під час війни, створюючи відповідний негатив в інформаційному просторі, залишаються бескарними? :evil:
fler
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