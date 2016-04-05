_hunter написав:Предлагаете -- как во времена СССР -- неудобную правду цензурить?
Пропоную панічні (не вперше) пости цього пана відділяти від загальної картини. Великі сумніви, що він там. Згідно з його писаниною армія спивається, ненавчена, деморалізована і без зброї. Тоді хто це третій місяць нищить "втарую армію міра"? Алкоголіки та істерики , по які пише Bobua?
Дивна інфо... Ми (збірка 4черги із Зах.Укр.) на передовій з кінця березня. Майже всі непрофесіонали -- від слова зовсім. Більшість -- вперше зі школи побачили автомат і вистріляли 57патронів за цілих 3тижні підготовки... Наші нечисленні "профи" зазвичай не набагато кращі -- мають досвід сидіння в окопах з часів АТО. Тепер і у нас є такий "досвід". Наразі процвітають істерики, алкоголізм... Особливо після дивного "наступу" -- на неокопані позиції, під гранато-міно... обстріл.
І наприкінці 3міс війни ніким замінити аж отаку "иліту"? "Сіріослі"?? За увесь цей час не можна було хоч когось натренувати в тилу???
Я так розумію, що нині просто треба чекати масові надходження арти із Заходу (ленд-ліз), яка би нарешті придушила москвинську. Але чому би не робити це по черзі? Хто там в тилу мріє повоювати, чи про 100т₴ -- чому їх не пустять посидіти в окопах??
Як ви не боїтесь такі речі писати?)) - це що-до верхнього виділеного...
А що-до другого/виділеного - саме так... а то не так легко робити наступ старою технікою, яка надиво ще й може стріляти)) і ще й напривелике диво - влучає в ціль!👍
п.с. Ще трохи інфи написав на валютній гілці...
Наразі замполіти наважуються верещати на алконавтів лише коли ті примудряються нализатись у ранок перед виїздом на позиції... Чи доповідають вони про це керівництву? Чи думає те керівництво, що пора би людям дати відпустку -- хай "любителі" ідуть в запій (на скільки витримають), а вже потім повертати їх на "лікування" -- на позиції.
Але якщо всі боятимутимуться говорити поточну правду, якщо навіть "лідери громадської думки" будуть відірвані від життя -- то чим ми відрізнятимемось від Московії чи Білорусі?
Bobua написав:Наразі замполіти наважуються верещати на алконавтів лише коли ті примудряються нализатись у ранок перед виїздом на позиції... Чи доповідають вони про це керівництву? Чи думає те керівництво, що пора би людям дати відпустку -- хай "любителі" ідуть в запій (на скільки витримають), а вже потім повертати їх на "лікування" -- на позиції
Як мені це все знайомо/видно на витягнуту руку))) Але я мовчу, так як і тут ,і взагалі, кажуть мовчати до закінчення війни... (а мало б бути навпаки! Навпаки просити всіх солдатів висвітлювати/доповідати ПРАВДУ - що саме діється/відбувається... - а тоді це все присікати і виправляти в короткі терміни!) Але: 1. Чи має начальство "важелі впливу" на простих солдат(і їх командирів), які прийшли ДОБРОВОЛЦЯМИ/по повістці, а не контрактники?! 2. Якщо дати, майже всім відпустку, то кажуть, що потім можна всіх "не позбирати" назад на війну)))
Bobua написав:Але якщо всі боятимутимуться говорити поточну правду, якщо навіть "лідери громадської думки" будуть відірвані від життя -- то чим ми відрізнятимемось від Московії чи Білорусі?
Ну бачите... - навіть, видали різні закони/накази, щоб не "висвітлювали правду, бо це на руку ворогу!" Тому мені і тут, - і на фронті прикро чути докори за ПРАВДУ! А також "викручують руки" за фото, які я НЕ коментую, де саме і коли саме вони зроблені! А що ж такого з фотки якоїсь міни/ракети, яка зроблена хто зна коли і хто зна де в якому полі? Вони ж на кожному кроці тут трапляються! І, навіть, якщо по фото вичислять місце - ну і що з того, якщо це "хто зна де знаходиться відносно розташуванню наших військ і хто зна коли зроблено"!? Якщо по новинах кожен раз якісь відео/фото зброї і техніки - це ж нічого, а тут - зразу записують у дизертирство?!
Успіх написав:А що ж такого з фотки якоїсь міни/ракети, яка зроблена хто зна коли і хто зна де в якому полі?
Долярчик ти головного не усвідомлюєш. Ти у війську і маєш виконувати накази, тобі наказано нічого не знімати і не викладати на весь світ - от і виконуй наказ, у війську не потрібно думати та філософствувати, там потрібно виконувати накази, чи не так?
Bobua написав:Наразі замполіти наважуються верещати на алконавтів лише коли ті примудряються нализатись у ранок перед виїздом на позиції... Чи доповідають вони про це керівництву? Чи думає те керівництво, що пора би людям дати відпустку -- хай "любителі" ідуть в запій (на скільки витримають), а вже потім повертати їх на "лікування" -- на позиції.
Але якщо всі боятимутимуться говорити поточну правду, якщо навіть "лідери громадської думки" будуть відірвані від життя -- то чим ми відрізнятимемось від Московії чи Білорусі?
Може я чогось не розумію, але... чому ви не на фронті - війна вже 8 років йде, могли б на власному прикладі показати, як треба тверезо захищати Батьківщину Яке моральне право мають диванні бійці щодо висловлення будь-якого невдоволення тими, хто захищає їх дупу та майно, сидячи в окопах? Чому ці диванні експерти, які своїм лайном поливають ЗСУ під час війни, створюючи відповідний негатив в інформаційному просторі, залишаються бескарними?
_hunter написав:Предлагаете -- как во времена СССР -- неудобную правду цензурить?
Пропоную панічні (не вперше) пости цього пана відділяти від загальної картини. Великі сумніви, що він там. Згідно з його писаниною армія спивається, ненавчена, деморалізована і без зброї. Тоді хто це третій місяць нищить "втарую армію міра"? Алкоголіки та істерики , по які пише Bobua?
Мій товариш, старший офіцер, кандидат технічних наук, попросив мене у 2014 році допомогти йому відсудити у армії квартиру, яку йому не надали протягом трьох років після звільнення у зв'язку із реформуванням ЗСУ. Коли у 2015 році розпочався апеляційний процес, його мобілізували. Поки з ними проводили теоретичні заняття в Києві, все було гаразд, а я лише передавав йому повістки для участі в судових засіданнях. Однак потім їх вивезли на полігон під Києвом на практичні заняття. І тут розпочалося пияцтво. Вільного виходу за межі полігону не було. Відтак, алкоголь підвозили таксисти на замовлення. У друга була виразка ДПК і він ухилявся від вживання алкоголю. На щастя, голова комітету ВРУ з освіти і науки Гриневич внесла законопроект про звільнення вчених від мобілізації. Після цього друга було звільнено із ЗСУ.
Вильгельм Швебель: "Если правду можно говорить только шепотом, значит страну захватили враги".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что реальную подготовку РФ к полномасштабному вторжению он видел еще в сентябре-октябре 2021 года, но неожиданными были «объем и наглость». Об этом он сообщил в интервью.
«Давление было до широкомасштабного вторжения. Мы понимали, что идет подготовка. Я бы начал разговор о наступлении с сентября-октября. Гибридный артобстрел начался осенью, вы помните о проблемах с топливом, энергетикой, кибератаки», – заявил Зеленский.
«Но объем, наглость, которые мы увидели – никто не понимал до конца. Одно дело, когда ты понимаешь, что со стороны Беларуси скорее всего пойдут танки. А другое дело – что Россия пойдет на тебя через Беларусь. Другое дело, когда из Беларуси конкретно летят ракеты. Разница велика – ты воюешь с теми, кто на территории Беларуси, или воюешь с двумя странами», - отметил президент.
При этом, рассказывая о предупреждениях от разведок стран Запада, Зеленский сказал, что «деталей никто до конца не знал».
«У нас была своя подготовка, у разведок наших партнеров – своя подготовка. Больше деталей, чем мы знали, ни у кого не было», – отметил президент.
Он также добавил, что с таким объемом (вторжения – ред.) ни одна страна в Европе не справилась бы «когда на тебя наступает большая армия, ты не можешь сосредоточить силы, например, вокруг Киева».
«Для этой территории (Украины – ред.) нам нужна армия не 260 тысяч (а боевых там было 120 тысяч). Даже плюс 100 тысяч не смогли бы остановить их. Сегодня – это 700 тысяч», – заявил Зеленский.
«Наши партнеры говорили нам – ройте окопы. А мы им – дайте оружие», – цитирует Зеленского
Bobua написав:Наразі замполіти наважуються верещати на алконавтів лише коли ті примудряються нализатись у ранок перед виїздом на позиції... : Чи доповідають вони про це керівництву? Чи думає те керівництво, що пора би людям дати відпустку -- хай "любителі" ідуть в запій (на скільки витримають), а вже потім повертати їх на "лікування" -- на позиції.
Але якщо всі боятимутимуться говорити поточну правду, якщо навіть "лідери громадської думки" будуть відірвані від життя -- то чим ми відрізнятимемось від Московії чи Білорусі?
Може я чогось не розумію, але... чому ви не на фронті - війна вже 8 років йде, могли б на власному прикладі показати, як треба тверезо захищати Батьківщину Яке моральне право мають диванні бійці щодо висловлення будь-якого невдоволення тими, хто захищає їх дупу та майно, сидячи в окопах? Чому ці диванні експерти, які своїм лайном поливають ЗСУ під час війни, створюючи відповідний негатив в інформаційному просторі, залишаються бескарними?
Нажаль, чи на щастя - та він є на фронті. Він про це раніше писав і, судячи по його текстах - він справді є на фронті. І, нажаль, "з пісні слів не викинеш", хоч як би нам хотілось вірити в краще
І, нажаль, правда частенько буває гіркою... От тут і, взагалі, знайомі мене раніше запитували - "Ну вас там же тренують? Ну вас там же готую...?" А я, звичайно казав - "Ну так.. а як ж інакше?")) Якщо ж я скажу, що я і ще пару чоловік - ще жодного пострілу з автоману не зробили(по різних обставинах) - то ви ж оху... дуже здивуєтесь)) Тому я таке не пишу))
Хоча - як казав наш комбат - "Нах в арті ті автомати?! - якщо арта буде використовувати автомати, то що це за арта така?!"
Igneus написав:Мій товариш, старший офіцер, кандидат технічних наук,
Що нового ви тут повідомили? Що на полігонах ще і п'ють?? Це не нове. Тоді що ви хотіли цим повідомити? Я задав конкретне питання: "Хто вже майже 3 місяці дає по зубам "втарой армии мира" , з їх стратегічними бомбардувальниками, ракетами за мільйони доларів, багатократною перевагою в техніці,к по кількості, так і по якості?? Алкаші та істерики ,яким в руки дали західну зброю (якої долярчик ще не бачив) ?? І що алкаш ненавчений з нею може зробити?? Да ще і схильний до істерик, як каже пан Bobua? Тоді хто воює, і воює відносно успішно?? Американці?
_hunter написав:Предлагаете -- как во времена СССР -- неудобную правду цензурить?
Пропоную панічні (не вперше) пости цього пана відділяти від загальної картини. Великі сумніви, що він там. Згідно з його писаниною армія спивається, ненавчена, деморалізована і без зброї. Тоді хто це третій місяць нищить "втарую армію міра"? Алкоголіки та істерики , по які пише Bobua?
Та як хочете...
"Втарую"? Як таке могли думати? Є ж США, Китай, НАТО... Чим московія могла обходити Китай, наприклад? Грошима, кількістю, вправністю...? Чим??
А в армії досвідчені люди ще від початку казали, що за 1.5-2міс мала би бути ротація. Може, навіть і якісь правила існують. І дуже цікаво, чому ж таки її не роблять. Втім, це може бути питання з розряду глобальних -- як-от про вагнерівців, і розмінування Чонгару, і чому всілякі промосковські єрмаки і досі в найближчому оточенні президента...
А я тепер перед кожним виїздом на позиції внутрішньо готуюсь, що можуть бути "ексцеси". І то ще добре, якщо їх лишать на "базі". Першого місяця до такого ще не доводилось звикати...
Зброя? Автомати, кулемети, РПГ (і одні беруші на всіх-всіх...), і навіть Західні протитанкові труби -- воно все якось не помічне проти будь-якого виду віддаленних "бомбардувань". Лише окоп добре працює. А паніка у мене була після того, як з окопів повезли у "наступ" у чисту лісосмугу. Де проти віяла осколків -- лише молитви. На щастя, люди після того почали задавати питання керівництву, і наразі таких "пригод" воно більше не влаштовує...
А так -- загальна картина звісно ж красива, мабуть. І курс $ теж красивий. І навіть те, що зарплату війську платять на Приват, у якому найгірші умови купівлі ОВДП -- це теж...