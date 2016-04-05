Додано: Суб 21 тра, 2022 12:01

Hotab написав: _hunter написав: Предлагаете -- как во времена СССР -- неудобную правду цензурить? Предлагаете -- как во времена СССР -- неудобную правду цензурить?

Пропоную панічні (не вперше) пости цього пана відділяти від загальної картини. Великі сумніви, що він там. Згідно з його писаниною армія спивається, ненавчена, деморалізована і без зброї. Тоді хто це третій місяць нищить "втарую армію міра"?

Алкоголіки та істерики , по які пише Bobua? Пропоную панічні (не вперше) пости цього пана відділяти від загальної картини. Великі сумніви, що він там. Згідно з його писаниною армія спивається, ненавчена, деморалізована і без зброї. Тоді хто це третій місяць нищить "втарую армію міра"?Алкоголіки та істерики , по які пише Bobua?

Та як хочете..."Втарую"? Як таке могли думати? Є ж США, Китай, НАТО... Чим московія могла обходити Китай, наприклад? Грошима, кількістю, вправністю...? Чим??А в армії досвідчені люди ще від початку казали, що за 1.5-2міс мала би бути ротація. Може, навіть і якісь правила існують.І дуже цікаво, чому ж таки її не роблять.Втім, це може бути питання з розряду глобальних -- як-от про вагнерівців, і розмінування Чонгару, і чому всілякі промосковські єрмаки і досі в найближчому оточенні президента...А я тепер перед кожним виїздом на позиції внутрішньо готуюсь, що можуть бути "ексцеси". І то ще добре, якщо їх лишать на "базі".Першого місяця до такого ще не доводилось звикати...Зброя?Автомати, кулемети, РПГ (і одні беруші на всіх-всіх...), і навіть Західні протитанкові труби -- воно все якось не помічне проти будь-якого виду віддаленних "бомбардувань". Лише окоп добре працює.А паніка у мене була після того, як з окопів повезли у "наступ" у чисту лісосмугу. Де проти віяла осколків -- лише молитви.На щастя, люди після того почали задавати питання керівництву, і наразі таких "пригод" воно більше не влаштовує...А так -- загальна картина звісно ж красива, мабуть. І курс $ теж красивий. І навіть те, що зарплату війську платять на Приват, у якому найгірші умови купівлі ОВДП -- це теж...