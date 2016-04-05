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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1073107410751076>
Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 09:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Предлагаете -- как во времена СССР -- неудобную правду цензурить?

Пропоную панічні (не вперше) пости цього пана відділяти від загальної картини. Великі сумніви, що він там. Згідно з його писаниною армія спивається, ненавчена, деморалізована і без зброї. Тоді хто це третій місяць нищить "втарую армію міра"?
Алкоголіки та істерики , по які пише Bobua?
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 09:49

  Успіх написав:
  Bobua написав:
  prodigy написав:

Дивна інфо...
Ми (збірка 4черги із Зах.Укр.) на передовій з кінця березня.
Майже всі непрофесіонали -- від слова зовсім. Більшість -- вперше зі школи побачили автомат і вистріляли 57патронів за цілих 3тижні підготовки... Наші нечисленні "профи" зазвичай не набагато кращі -- мають досвід сидіння в окопах з часів АТО. Тепер і у нас є такий "досвід".
Наразі процвітають істерики, алкоголізм... :( Особливо після дивного "наступу" -- на неокопані позиції, під гранато-міно... обстріл.

І наприкінці 3міс війни ніким замінити аж отаку "иліту"? "Сіріослі"?? За увесь цей час не можна було хоч когось натренувати в тилу???

Я так розумію, що нині просто треба чекати масові надходження арти із Заходу (ленд-ліз), яка би нарешті придушила москвинську.
Але чому би не робити це по черзі?
Хто там в тилу мріє повоювати, чи про 100т₴ -- чому їх не пустять посидіти в окопах??

Як ви не боїтесь такі речі писати?)) - це що-до верхнього виділеного...

А що-до другого/виділеного - саме так... а то не так легко робити наступ старою технікою, яка надиво ще й може стріляти)) і ще й напривелике диво - влучає в ціль!👍

п.с.
Ще трохи інфи написав на валютній гілці...



Наразі замполіти наважуються верещати на алконавтів лише коли ті примудряються нализатись у ранок перед виїздом на позиції... :(
Чи доповідають вони про це керівництву? Чи думає те керівництво, що пора би людям дати відпустку -- хай "любителі" ідуть в запій (на скільки витримають), а вже потім повертати їх на "лікування" -- на позиції. :)

Але якщо всі боятимутимуться говорити поточну правду, якщо навіть "лідери громадської думки" будуть відірвані від життя -- то чим ми відрізнятимемось від Московії чи Білорусі?
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 10:25

Хочу всіх запитати - так в правді сила, чи в чому?

  Bobua написав:Наразі замполіти наважуються верещати на алконавтів лише коли ті примудряються нализатись у ранок перед виїздом на позиції...
Чи доповідають вони про це керівництву? Чи думає те керівництво, що пора би людям дати відпустку -- хай "любителі" ідуть в запій (на скільки витримають), а вже потім повертати їх на "лікування" -- на позиції

Як мені це все знайомо/видно на витягнуту руку))) Але я мовчу, так як і тут ,і взагалі, кажуть мовчати до закінчення війни...
(а мало б бути навпаки! Навпаки просити всіх солдатів висвітлювати/доповідати ПРАВДУ - що саме діється/відбувається... - а тоді це все присікати і виправляти в короткі терміни!)
Але:
1. Чи має начальство "важелі впливу" на простих солдат(і їх командирів), які прийшли ДОБРОВОЛЦЯМИ/по повістці, а не контрактники?!
2. Якщо дати, майже всім відпустку, то кажуть, що потім можна всіх "не позбирати" назад на війну)))
  Bobua написав:Але якщо всі боятимутимуться говорити поточну правду, якщо навіть "лідери громадської думки" будуть відірвані від життя -- то чим ми відрізнятимемось від Московії чи Білорусі?

Ну бачите... - навіть, видали різні закони/накази, щоб не "висвітлювали правду, бо це на руку ворогу!"

Тому мені і тут, - і на фронті прикро чути докори за ПРАВДУ! А також "викручують руки" за фото, які я НЕ коментую, де саме і коли саме вони зроблені!
А що ж такого з фотки якоїсь міни/ракети, яка зроблена хто зна коли і хто зна де в якому полі?
Вони ж на кожному кроці тут трапляються!
І, навіть, якщо по фото вичислять місце - ну і що з того, якщо це "хто зна де знаходиться відносно розташуванню наших військ і хто зна коли зроблено"!?
Якщо по новинах кожен раз якісь відео/фото зброї і техніки - це ж нічого, а тут - зразу записують у дизертирство?!

Коротше - злить мене все це...
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 10:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:А що ж такого з фотки якоїсь міни/ракети, яка зроблена хто зна коли і хто зна де в якому полі?

Долярчик ти головного не усвідомлюєш. Ти у війську і маєш виконувати накази, тобі наказано нічого не знімати і не викладати на весь світ - от і виконуй наказ, у війську не потрібно думати та філософствувати, там потрібно виконувати накази, чи не так? :wink:
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 10:43

  Bobua написав:Наразі замполіти наважуються верещати на алконавтів лише коли ті примудряються нализатись у ранок перед виїздом на позиції... :(
Чи доповідають вони про це керівництву? Чи думає те керівництво, що пора би людям дати відпустку -- хай "любителі" ідуть в запій (на скільки витримають), а вже потім повертати їх на "лікування" -- на позиції. :)

Але якщо всі боятимутимуться говорити поточну правду, якщо навіть "лідери громадської думки" будуть відірвані від життя -- то чим ми відрізнятимемось від Московії чи Білорусі?


Може я чогось не розумію, але... чому ви не на фронті - війна вже 8 років йде, могли б на власному прикладі показати, як треба тверезо захищати Батьківщину :roll:
Яке моральне право мають диванні бійці щодо висловлення будь-якого невдоволення тими, хто захищає їх дупу та майно, сидячи в окопах?
Чому ці диванні експерти, які своїм лайном поливають ЗСУ під час війни, створюючи відповідний негатив в інформаційному просторі, залишаються бескарними? :evil:
fler
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 11:04

  Hotab написав:
  _hunter написав:Предлагаете -- как во времена СССР -- неудобную правду цензурить?

Пропоную панічні (не вперше) пости цього пана відділяти від загальної картини. Великі сумніви, що він там. Згідно з його писаниною армія спивається, ненавчена, деморалізована і без зброї. Тоді хто це третій місяць нищить "втарую армію міра"?
Алкоголіки та істерики , по які пише Bobua?

Мій товариш, старший офіцер, кандидат технічних наук, попросив мене у 2014 році допомогти йому відсудити у армії квартиру, яку йому не надали протягом трьох років після звільнення у зв'язку із реформуванням ЗСУ.
Коли у 2015 році розпочався апеляційний процес, його мобілізували.
Поки з ними проводили теоретичні заняття в Києві, все було гаразд, а я лише передавав йому повістки для участі в судових засіданнях.
Однак потім їх вивезли на полігон під Києвом на практичні заняття.
І тут розпочалося пияцтво. Вільного виходу за межі полігону не було. Відтак, алкоголь підвозили таксисти на замовлення.
У друга була виразка ДПК і він ухилявся від вживання алкоголю.
На щастя, голова комітету ВРУ з освіти і науки Гриневич внесла законопроект про звільнення вчених від мобілізації.
Після цього друга було звільнено із ЗСУ.

Вильгельм Швебель: "Если правду можно говорить только шепотом, значит страну захватили враги".
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 11:18

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что реальную подготовку РФ к полномасштабному вторжению он видел еще в сентябре-октябре 2021 года, но неожиданными были «объем и наглость». Об этом он сообщил в интервью.

«Давление было до широкомасштабного вторжения. Мы понимали, что идет подготовка. Я бы начал разговор о наступлении с сентября-октября. Гибридный артобстрел начался осенью, вы помните о проблемах с топливом, энергетикой, кибератаки», – заявил Зеленский.

«Но объем, наглость, которые мы увидели – никто не понимал до конца. Одно дело, когда ты понимаешь, что со стороны Беларуси скорее всего пойдут танки. А другое дело – что Россия пойдет на тебя через Беларусь. Другое дело, когда из Беларуси конкретно летят ракеты. Разница велика – ты воюешь с теми, кто на территории Беларуси, или воюешь с двумя странами», - отметил президент.

При этом, рассказывая о предупреждениях от разведок стран Запада, Зеленский сказал, что «деталей никто до конца не знал».

«У нас была своя подготовка, у разведок наших партнеров – своя подготовка. Больше деталей, чем мы знали, ни у кого не было», – отметил президент.

Он также добавил, что с таким объемом (вторжения – ред.) ни одна страна в Европе не справилась бы «когда на тебя наступает большая армия, ты не можешь сосредоточить силы, например, вокруг Киева».

«Для этой территории (Украины – ред.) нам нужна армия не 260 тысяч (а боевых там было 120 тысяч). Даже плюс 100 тысяч не смогли бы остановить их. Сегодня – это 700 тысяч», – заявил Зеленский.

«Наши партнеры говорили нам – ройте окопы. А мы им – дайте оружие», – цитирует Зеленского

полная версия интервью
https://www.youtube.com/watch?v=GCmPfeGFb3s
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 11:26

За крок до перевороту думок©

  fler написав:
  Bobua написав:Наразі замполіти наважуються верещати на алконавтів лише коли ті примудряються нализатись у ранок перед виїздом на позиції... :
Чи доповідають вони про це керівництву? Чи думає те керівництво, що пора би людям дати відпустку -- хай "любителі" ідуть в запій (на скільки витримають), а вже потім повертати їх на "лікування" -- на позиції.

Але якщо всі боятимутимуться говорити поточну правду, якщо навіть "лідери громадської думки" будуть відірвані від життя -- то чим ми відрізнятимемось від Московії чи Білорусі?


Може я чогось не розумію, але... чому ви не на фронті - війна вже 8 років йде, могли б на власному прикладі показати, як треба тверезо захищати Батьківщину :roll:
Яке моральне право мають диванні бійці щодо висловлення будь-якого невдоволення тими, хто захищає їх дупу та майно, сидячи в окопах?
Чому ці диванні експерти, які своїм лайном поливають ЗСУ під час війни, створюючи відповідний негатив в інформаційному просторі, залишаються бескарними? :evil:

Нажаль, чи на щастя - та він є на фронті.
Він про це раніше писав і, судячи по його текстах - він справді є на фронті.
І, нажаль, "з пісні слів не викинеш", хоч як би нам хотілось вірити в краще :roll:

І, нажаль, правда частенько буває гіркою...
От тут і, взагалі, знайомі мене раніше запитували - "Ну вас там же тренують? Ну вас там же готую...?"
А я, звичайно казав - "Ну так.. а як ж інакше?"))
Якщо ж я скажу, що я і ще пару чоловік - ще жодного пострілу з автоману не зробили(по різних обставинах) - то ви ж оху... дуже здивуєтесь))
Тому я таке не пишу))

Хоча - як казав наш комбат - "Нах в арті ті автомати?! - якщо арта буде використовувати автомати, то що це за арта така?!" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 11:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Igneus написав:Мій товариш, старший офіцер, кандидат технічних наук,

Що нового ви тут повідомили? Що на полігонах ще і п'ють?? Це не нове. Тоді що ви хотіли цим повідомити?
Я задав конкретне питання:
"Хто вже майже 3 місяці дає по зубам "втарой армии мира" , з їх стратегічними бомбардувальниками, ракетами за мільйони доларів, багатократною перевагою в техніці,к по кількості, так і по якості??
Алкаші та істерики ,яким в руки дали західну зброю (якої долярчик ще не бачив) ?? І що алкаш ненавчений з нею може зробити?? Да ще і схильний до істерик, як каже пан Bobua? Тоді хто воює, і воює відносно успішно?? Американці?
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 12:01

  Hotab написав:
  _hunter написав:Предлагаете -- как во времена СССР -- неудобную правду цензурить?

Пропоную панічні (не вперше) пости цього пана відділяти від загальної картини. Великі сумніви, що він там. Згідно з його писаниною армія спивається, ненавчена, деморалізована і без зброї. Тоді хто це третій місяць нищить "втарую армію міра"?
Алкоголіки та істерики , по які пише Bobua?


Та як хочете...

"Втарую"? Як таке могли думати? Є ж США, Китай, НАТО... Чим московія могла обходити Китай, наприклад? Грошима, кількістю, вправністю...? Чим??

А в армії досвідчені люди ще від початку казали, що за 1.5-2міс мала би бути ротація. Може, навіть і якісь правила існують.
І дуже цікаво, чому ж таки її не роблять.
Втім, це може бути питання з розряду глобальних -- як-от про вагнерівців, і розмінування Чонгару, і чому всілякі промосковські єрмаки і досі в найближчому оточенні президента...

А я тепер перед кожним виїздом на позиції внутрішньо готуюсь, що можуть бути "ексцеси". І то ще добре, якщо їх лишать на "базі".
Першого місяця до такого ще не доводилось звикати...

Зброя?
Автомати, кулемети, РПГ (і одні беруші на всіх-всіх...), і навіть Західні протитанкові труби -- воно все якось не помічне проти будь-якого виду віддаленних "бомбардувань". Лише окоп добре працює.
А паніка у мене була після того, як з окопів повезли у "наступ" у чисту лісосмугу. Де проти віяла осколків -- лише молитви.
На щастя, люди після того почали задавати питання керівництву, і наразі таких "пригод" воно більше не влаштовує...


А так -- загальна картина звісно ж красива, мабуть. І курс $ теж красивий. І навіть те, що зарплату війську платять на Приват, у якому найгірші умови купівлі ОВДП -- це теж...
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