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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 21 тра, 2022 12:03
Успіх написав:
Нажаль, чи на щастя - та він є на фронті.
Він про це раніше писав і, судячи по його текстах - він справді є на фронті.
Тоді він має розуміти, що якщо він буде паплюжити нашу армію, то це лише допоможе ворогу та ускладнить роботу ЗСУ, тому що, як мінімум, хто тоді захоче йти до лав ЗСУ або хто захоче допомагати?
Успіх написав:
Якщо ж я скажу, що я і ще пару чоловік - ще жодного пострілу з автоману не зробили(по різних обставинах) - то ви ж оху... дуже здивуєтесь))
Хоча - як казав наш комбат - "Нах в арті ті автомати?!
Тут я погоджусь з Вашим комбатом - під час війни треба вчити тим навикам, які будуть безпосередньо використовуватись, а не тим, що можливо колись згодяться.
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Додано: Суб 21 тра, 2022 12:10
Bobua написав:
А в армії досвідчені люди ще від початку казали, що за 1.5-2міс мала би бути ротація. Може, навіть і якісь правила існують.
І дуже цікаво, чому ж таки її не роблять.
І правда, чому ж її не роблять? Дійсно!! І навіть ідей нема?? А може тому, що коли є тисяча кілометрів фронту з московією, то нема 2 повноцінних комплекти підготовлених людей, щоб одні воювали, а інші відпочивали.
Bobua написав:
платять на Приват, у якому найгірші умови купівлі ОВДП -- це теж...
Да-да, платили спеціально на приват, щоб створити вам гірші умови для купівлі овдп. Саме тому , звичайно!
А не тому, що відділення приват найпоширеніші і є в кожному містечку. І бійцю при втраті чи пошкодженні картки не потрібно шукати обласний центр.
Мені здається , що це не з вашим вмінням мислити потрібно когось критикувати.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 21 тра, 2022 12:12, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 21 тра, 2022 12:11
Bobua написав:
А так -- загальна картина звісно ж красива, мабуть. І курс $ теж красивий. І навіть те, що зарплату війську платять на Приват, у якому найгірші умови купівлі ОВДП -- це теж...
Слухайте, харе скиглити! Боєць, блін, стидоба. Мені взагалі зараз заморозили зарплату до невідомо якого часу. Я скоротила споживання, наскільки можу та проїдатиму заощадження, паралельно шукаючи додатковий заробіток. Але скажу більше - я готова й голодати, аби наша армія вистояла та швидше перемогла.
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Додано: Суб 21 тра, 2022 12:12
Василь-Рівне написав: Успіх написав:
А що ж такого з фотки якоїсь міни/ракети, яка зроблена хто зна коли і хто зна де в якому полі?
\\\ у війську не потрібно думати
, там потрібно виконувати накази, чи не так?
Абсолютно не так: иначе в УК не было бы статьи про "исполнение заведомо преступного приказа", чи не так?
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Додано: Суб 21 тра, 2022 12:15
_hunter написав:
УК не было бы статьи про "исполнение заведомо преступного приказа",
В той же час, якщо з ним не провели заняття і йому не роз'яснили правила ведення війни та як розрізнити злочинний наказ від легального, то і відповідальності не буде. Вона розлетиться в суді.
Щодо нерозголошення позицій та заборону фото - думаю точно довели.
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Додано: Суб 21 тра, 2022 12:17
Успіх написав: Bobua написав:
Наразі замполіти наважуються верещати на алконавтів лише коли ті примудряються нализатись у ранок перед виїздом на позиції...
Чи доповідають вони про це керівництву? Чи думає те керівництво, що пора би людям дати відпустку -- хай "любителі" ідуть в запій (на скільки витримають), а вже потім повертати їх на "лікування" -- на позиції
Як мені це все знайомо/видно на витягнуту руку))) Але я мовчу, так як і тут ,і взагалі, кажуть мовчати до закінчення війни...
(а мало б бути навпаки! Навпаки просити всіх солдатів висвітлювати/доповідати ПРАВДУ - що саме діється/відбувається... - а тоді це все присікати і виправляти в короткі терміни!)
Але:
1. Чи має начальство "важелі впливу" на простих солдат(і їх командирів), які прийшли ДОБРОВОЛЦЯМИ/по повістці, а не контрактники?!
2. Якщо дати, майже всім відпустку, то кажуть, що потім можна всіх "не позбирати" назад на війну)))
Bobua написав:
Але якщо всі боятимутимуться говорити поточну правду, якщо навіть "лідери громадської думки" будуть відірвані від життя -- то чим ми відрізнятимемось від Московії чи Білорусі?
Ну бачите... - навіть, видали різні закони/накази, щоб не "висвітлювали правду, бо це на руку ворогу!"
Тому мені і тут, - і на фронті прикро чути докори за ПРАВДУ! А також "викручують руки" за фото, які я НЕ коментую, де саме і коли саме вони зроблені!
А що ж такого з фотки якоїсь міни/ракети, яка зроблена хто зна коли і хто зна де в якому полі?
Вони ж на кожному кроці тут трапляються!
І, навіть, якщо по фото вичислять місце - ну і що з того, якщо це "хто зна де знаходиться відносно розташуванню наших військ і хто зна коли зроблено"!?
Якщо по новинах кожен раз якісь відео/фото зброї і техніки - це ж нічого, а тут - зразу записують у дизертирство?!
Коротше - злить мене все це...
Щодо фото -- я таки теж проти.
Там є будівля. Є час знімку. Існують супутн.фото. Припускаю, що можна все це співставити. І додати коригування в те, з чого вони стріляли...
Я от пишу так, аби не бути коригувальником.
Місць нема. Кількості, пропорцій -- нема.
А щодо алконавтів -- то, думаю, у москвинів на порядки гірша ситуація. І злить мене те, що вгорі ніби й нема розуміння: вчасними, згідно правил, ротаціями (яких нема...) можна було би, мабуть, усунути це явище у нас...
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Додано: Суб 21 тра, 2022 12:20
fler написав: Bobua написав:
А так -- загальна картина звісно ж красива, мабуть. І курс $ теж красивий. І навіть те, що зарплату війську платять на Приват, у якому найгірші умови купівлі ОВДП -- це теж...
Слухайте, харе скиглити! Боєць, блін, стидоба. \\\
Диванная воинша высказывает претензии солдату на тему, что ему делать и чего стыдиться.
Но, погодите же!
fler написав:
Яке моральне право мають диванні бійці щодо висловлення будь-якого невдоволення тими, хто захищає їх дупу та майно, сидячи в окопах
?
\\\
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Додано: Суб 21 тра, 2022 12:23
Hotab написав: _hunter написав:
УК не было бы статьи про "исполнение заведомо преступного приказа",
В той же час, якщо з ним не провели заняття і йому не роз'яснили правила ведення війни та як розрізнити злочинний наказ від легального, то і відповідальності не буде. Вона розлетиться в суді.
Щодо нерозголошення позицій та заборону фото - думаю точно довели.
Мой комент был _только_ на
у війську не потрібно думати
что там доводили/не доводили -- то вже такэ.
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Додано: Суб 21 тра, 2022 12:26
fler написав: Успіх написав:
Нажаль, чи на щастя - та він є на фронті.
Він про це раніше писав і, судячи по його текстах - він справді є на фронті.
Тоді він має розуміти, що якщо він буде паплюжити нашу армію, то це лише допоможе ворогу та ускладнить роботу ЗСУ, тому що, як мінімум, хто тоді захоче йти до лав ЗСУ або хто захоче допомагати?
Успіх написав:
Якщо ж я скажу, що я і ще пару чоловік - ще жодного пострілу з автоману не зробили(по різних обставинах) - то ви ж оху... дуже здивуєтесь))
Хоча - як казав наш комбат - "Нах в арті ті автомати?!
Тут я погоджусь з Вашим комбатом - під час війни треба вчити тим навикам, які будуть безпосередньо використовуватись, а не тим, що можливо колись згодяться.
Все то так... - але виявилось, що на передку "трохи по-іншому"...
Наприклад, я(та й командири теж) навіть, подумати не могли, що вуха/добрий слух на передку = врятувати/зберегти життя всій команді/батареї!
Що поробиш... - СУЧАсна війна - це не по радянським книжкам її вести...
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Додано: Суб 21 тра, 2022 12:27
_hunter написав:
Диванная воинша высказывает претензии солдату на тему, что ему делать и чего стыдиться.
Диссоциативное расстройство личности
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