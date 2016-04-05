Успіх написав:

Bobua написав: Наразі замполіти наважуються верещати на алконавтів лише коли ті примудряються нализатись у ранок перед виїздом на позиції...

Чи доповідають вони про це керівництву? Чи думає те керівництво, що пора би людям дати відпустку -- хай "любителі" ідуть в запій (на скільки витримають), а вже потім повертати їх на "лікування" -- на позиції Наразі замполіти наважуються верещати на алконавтів лише коли ті примудряються нализатись у ранок перед виїздом на позиції...Чи доповідають вони про це керівництву? Чи думає те керівництво, що пора би людям дати відпустку -- хай "любителі" ідуть в запій (на скільки витримають), а вже потім повертати їх на "лікування" -- на позиції

Bobua написав: Але якщо всі боятимутимуться говорити поточну правду, якщо навіть "лідери громадської думки" будуть відірвані від життя -- то чим ми відрізнятимемось від Московії чи Білорусі? Але якщо всі боятимутимуться говорити поточну правду, якщо навіть "лідери громадської думки" будуть відірвані від життя -- то чим ми відрізнятимемось від Московії чи Білорусі?

якщо це "хто зна де знаходиться відносно розташуванню наших військ і хто зна коли зроблено"

Як мені це все знайомо/видно на витягнуту руку))) Але я мовчу, так як і тут ,і взагалі, кажуть мовчати до закінчення війни...(а мало б бути навпаки! Навпаки просити всіх солдатів висвітлювати/доповідати ПРАВДУ - що саме діється/відбувається... - а тоді це все присікати і виправляти в короткі терміни!)Але:1. Чи має начальство "важелі впливу" на простих солдат(і їх командирів), які прийшли ДОБРОВОЛЦЯМИ/по повістці, а не контрактники?!2. Якщо дати, майже всім відпустку, то кажуть, що потім можна всіх "не позбирати" назад на війну)))Ну бачите... - навіть, видали різні закони/накази, щоб не "висвітлювали правду, бо це на руку ворогу!"Коротше - злить мене все це...