Bobua написав:А так -- загальна картина звісно ж красива, мабуть. І курс $ теж красивий. І навіть те, що зарплату війську платять на Приват, у якому найгірші умови купівлі ОВДП -- це теж...
Слухайте, харе скиглити! Боєць, блін, стидоба. Мені взагалі зараз заморозили зарплату до невідомо якого часу. Я скоротила споживання, наскільки можу та проїдатиму заощадження, паралельно шукаючи додатковий заробіток. Але скажу більше - я готова й голодати, аби наша армія вистояла та швидше перемогла.
Тут Вам і ВСІМ волонтерам - низький уклін!!! Реально, завдяки Вас всім - армія ЗСУ сита і здорова!!! Навіть, на передку - є, майже, все!!!👍
Bobua написав:А в армії досвідчені люди ще від початку казали, що за 1.5-2міс мала би бути ротація. Може, навіть і якісь правила існують. І дуже цікаво, чому ж таки її не роблять.
І правда, чому ж її не роблять? Дійсно!! І навіть ідей нема?? А може тому, що коли є тисяча кілометрів фронту з московією, то нема 2 повноцінних комплекти підготовлених людей, щоб одні воювали, а інші відпочивали.
Bobua написав:платять на Приват, у якому найгірші умови купівлі ОВДП -- це теж...
Да-да, платили спеціально на приват, щоб створити вам гірші умови для купівлі овдп. Саме тому , звичайно! А не тому, що відділення приват найпоширеніші і є в кожному містечку. І бійцю при втраті чи пошкодженні картки не потрібно шукати обласний центр. Мені здається , що це не з вашим вмінням мислити потрібно когось критикувати.
1) ідея є... Мабуть, хочуть зупинити зростання кількості УБД. Бо ми ж потім за проїзд в тролейбусах не платитимемо, мабуть... А щодо "підготовлених людей" -- що я можу ще додати, до вже сказаного? Хоч і дивно мені, що не було за 3міс ще 57патронів і 3тижні аби підготувати таких самих "командосів" як і ми. 2) ага... Але... ні не варто писати.
_hunter написав:И? -- в Индии или в Пакистане есть принудительная отправка на фронт?
Индо-пакистанский конфликт распространяется на один штат. Пока русско-украинский конфликт распространялся на один Донбасс - в Украине не было запрета на выезд. Однако сейчас конфликт расширился до всеукраинского. Боевые действия ведутся на всей территории Украины. И могут продолжаться неопределенно долго. Поэтому необходим запас мобилизационного резерва.
_hunter написав:И? -- в Индии или в Пакистане есть принудительная отправка на фронт? Вы, кстати, "за кого" в этом конфликте? -- за жабу или за гадюку?
Индо-пакистанский конфликт распространяется на один штат. \\\
Пока русско-украинский конфликт распространялся на один Донбасс - в Украине не было запрета на выезд. Однако сейчас конфликт расширился до всеукраинского. Боевые действия ведутся на всей территории Украины.
Я в курсе. Так вы в этом конфликте "за кого"/кто виноват? -- К̵р̵ы̵м̵ , ой, Кашмир -- чей?
Точно до всеукраинского расширился?? -- вроде все на юго-востоке локализировалось...
Bobua написав:А в армії досвідчені люди ще від початку казали, що за 1.5-2міс мала би бути ротація. Може, навіть і якісь правила існують. І дуже цікаво, чому ж таки її не роблять
Ну, особисто ми - замінили одну бригаду, яка була на передовій 40 чи 45днів - і кажуть, що вони пішли на ротацію... Але, чи вони пішли просто у тил на тривалий час, чи їх хоч на тиждень-два відпустили додому - зовсім нічого не відомо про них.. А нам зараз кажуть, що наша ротація буде (загально) за 62 дні)) і то, точно саме керівництво не впевнене))
Bobua написав:Зброя? Автомати, кулемети, РПГ (і одні беруші на всіх-всіх...), і навіть Західні протитанкові труби -- воно все якось не помічне проти будь-якого виду віддаленних "бомбардувань". Лише окоп добре працює.
А ще краще - в бетонному укритті - але, нажаль, таке не все трапляється))
Bobua написав:А паніка у мене була після того, як з окопів повезли у "наступ" у чисту лісосмугу. Де проти віяла осколків -- лише молитви
...і при кожному новому "близькому свисті/прильоті" - молитва(чомусь?) сама-собою починалась спочатку...