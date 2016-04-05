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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1074107510761077
Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 12:29

Пияцтво :(

Цивільному з тилу давати поради військовим на передку треба дуже тактовно, але боротьба з пияцтвом - справа не тільки командирів, але й тих, хто просто поруч і бачить, що відбувається.

Життя і здоров'я солдатів залежить від ефективності тих, хто поруч, а яку ефективність можна очікувати від п'яного?
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 12:30

Велетенське дякую!

  fler написав:
  Bobua написав:А так -- загальна картина звісно ж красива, мабуть. І курс $ теж красивий. І навіть те, що зарплату війську платять на Приват, у якому найгірші умови купівлі ОВДП -- це теж...


Слухайте, харе скиглити! Боєць, блін, стидоба. Мені взагалі зараз заморозили зарплату до невідомо якого часу. Я скоротила споживання, наскільки можу та проїдатиму заощадження, паралельно шукаючи додатковий заробіток. Але скажу більше - я готова й голодати, аби наша армія вистояла та швидше перемогла.

Тут Вам і ВСІМ волонтерам - низький уклін!!!
Реально, завдяки Вас всім - армія ЗСУ сита і здорова!!! Навіть, на передку - є, майже, все!!!👍
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 12:31

  Hotab написав:
  Bobua написав:А в армії досвідчені люди ще від початку казали, що за 1.5-2міс мала би бути ротація. Може, навіть і якісь правила існують.
І дуже цікаво, чому ж таки її не роблять.

І правда, чому ж її не роблять? Дійсно!! І навіть ідей нема?? А може тому, що коли є тисяча кілометрів фронту з московією, то нема 2 повноцінних комплекти підготовлених людей, щоб одні воювали, а інші відпочивали.
  Bobua написав:платять на Приват, у якому найгірші умови купівлі ОВДП -- це теж...

Да-да, платили спеціально на приват, щоб створити вам гірші умови для купівлі овдп. Саме тому , звичайно!
А не тому, що відділення приват найпоширеніші і є в кожному містечку. І бійцю при втраті чи пошкодженні картки не потрібно шукати обласний центр.
Мені здається , що це не з вашим вмінням мислити потрібно когось критикувати.


1) ідея є... Мабуть, хочуть зупинити зростання кількості УБД. Бо ми ж потім за проїзд в тролейбусах не платитимемо, мабуть... А щодо "підготовлених людей" -- що я можу ще додати, до вже сказаного? Хоч і дивно мені, що не було за 3міс ще 57патронів і 3тижні аби підготувати таких самих "командосів" як і ми.
2) ага... Але... ні не варто писати.
Bobua
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 12:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:И? -- в Индии или в Пакистане есть принудительная отправка на фронт?

Индо-пакистанский конфликт распространяется на один штат. Пока русско-украинский конфликт распространялся на один Донбасс - в Украине не было запрета на выезд. Однако сейчас конфликт расширился до всеукраинского. Боевые действия ведутся на всей территории Украины. И могут продолжаться неопределенно долго. Поэтому необходим запас мобилизационного резерва.
crumd
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 13:06

  crumd написав:
  _hunter написав:И? -- в Индии или в Пакистане есть принудительная отправка на фронт? Вы, кстати, "за кого" в этом конфликте? -- за жабу или за гадюку?

Индо-пакистанский конфликт распространяется на один штат. \\\

Пока русско-украинский конфликт распространялся на один Донбасс - в Украине не было запрета на выезд. Однако сейчас конфликт расширился до всеукраинского. Боевые действия ведутся на всей территории Украины.

Я в курсе. Так вы в этом конфликте "за кого"/кто виноват? -- К̵р̵ы̵м̵ , ой, Кашмир -- чей? :wink:

Точно до всеукраинского расширился?? -- вроде все на юго-востоке локализировалось...
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 13:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Мабуть, хочуть зупинити зростання кількості УБД

Ні.
  Bobua написав:Хоч і дивно мені, що не було за 3міс ще 57патронів

Це у вас підготовка "57 патронів". А навіть у вашого взводного вона "трохи" краща. Як і водіїв ББМ, чи артилеристів.

  _hunter написав:вроде все на юго-востоке локализировалось...

Вам не розповідали про регулярні обстріли з арти чи мінометів півночі чернігівської області? Зараз. Ці дні. Там теж фронт, теж війська. Теж загроза.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 13:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Igneus написав:Вильгельм Швебель: "Если правду можно говорить только шепотом, значит страну захватили враги".

Ну от - сумно, пля!©
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 13:42

Байден підписав пакет допомоги Україні на $40 млрд

6 млрд доларів виділено на зброю, розвідувальну підтримку, підготовку та іншу допомогу щодо безпеки Збройним Силам України.

8,7 млрд – на заповнення запасів зброї, яка була передана Україні.

3,9 млрд – на фінансування операцій Європейського командування, зокрема розвідувальну підтримку.

11 млрд – на зброю, військове та захисне обладнання і спорядження, яке США зможе надсилати Україні прискореними темпами – без додаткового погодження з Конгресом.

13,8 млрд – було схвалено для Держдепартаменту, основна частина цих коштів піде до Фонду економічної підтримки, щоб допомогти українському уряду продовжувати свою роботу.

4,4 млрд – направлять на постачання продовольства Україні та іншим країнам.
https://glavcom.ua/country/politics/na- ... 47194.html
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 21 тра, 2022 13:50

Всі чекають на відпустку! Але, чи буде вона взагалі?))

  Bobua написав:А в армії досвідчені люди ще від початку казали, що за 1.5-2міс мала би бути ротація. Може, навіть і якісь правила існують.
І дуже цікаво, чому ж таки її не роблять

Ну, особисто ми - замінили одну бригаду, яка була на передовій 40 чи 45днів - і кажуть, що вони пішли на ротацію...
Але, чи вони пішли просто у тил на тривалий час, чи їх хоч на тиждень-два відпустили додому - зовсім нічого не відомо про них..
А нам зараз кажуть, що наша ротація буде (загально) за 62 дні)) і то, точно саме керівництво не впевнене))
  Bobua написав:Зброя?
Автомати, кулемети, РПГ (і одні беруші на всіх-всіх...), і навіть Західні протитанкові труби -- воно все якось не помічне проти будь-якого виду віддаленних "бомбардувань". Лише окоп добре працює.
А ще краще - в бетонному укритті ;) - але, нажаль, таке не все трапляється))
  Bobua написав:А паніка у мене була після того, як з окопів повезли у "наступ" у чисту лісосмугу. Де проти віяла осколків -- лише молитви

...і при кожному новому "близькому свисті/прильоті" - молитва(чомусь?) сама-собою починалась спочатку... :roll:
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